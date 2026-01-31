  • Спортс
Джокович и Алькарас в финале Australian Open, жеребьевка стыков ЛЧ, очередное поражение СКА Ларионова, «Вашингтон» готов дать контракт Панарину, дабл-дабл Дёмина в НБА и другие новости

1. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов: «Реал» сыграет с «Бенфикой», «ПСЖ» Сафонова против «Монако» Головина, «Ювентус» встретится с «Галатасараем». В Лиге Европы ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Сельтой», «Фенербахче» Тедеско – с «Ноттингемом», «Црвена Звезда» Станковича – с «Лиллем».

2. Алькарас отыграл подачу на матч у Зверева и впервые вышел в финал Australian Open. Против него сыграет Джокович: Новак обыграл Синнера и в рекордный 38-й раз вышел в финал «Большого шлема».

3. В Fonbet КХЛ СКА проиграл 6-й матч подряд (0:4 от «Спартака») и повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений, «Локомотив» победил «Ладу» (3:1), «Динамо» Москва уступило «Северстали» (2:3),«Шанхай» обыграл «Сочи» (5:2).

4. НБА. 37+11+13 от Дончича помогли «Лейкерс» разгромить «Вашингтон» (на матче побывал Александр Овечкин, который подстраховал Луку в одном из эпизодов и обменялся рукопожатием с Леброном), первый дабл-дабл Дёмина (25+10) помог «Бруклину» обыграть «Юту», ударное возвращение Йокича позволило «Денверу» победить «Клипперс» и другие результаты

5. Роналду забил 961-й гол в карьере – в пустые ворота «Аль-Холуда» с передачи Феликса. «Аль-Наср» выиграл 3:0 и до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля».

6. Трансферные новости. «Бавария» объявила об уходе Горетцки летом. ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом. «Зенит» отдаст Эраковича «Црвене Звезде» в аренду с правом выкупа за 7 млн евро. «Ман Сити» продал Бобба за 27 млн фунтов «Фулхэму». «Милан» согласовал трансфер Матета за 30 млн евро. Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро.

7. НХЛ. «Чикаго» уступил «Коламбусу» (2:4) с 3+1 от Чарли Койла в единственном матче игрового дня. У «Блю Джекетс» 7 побед в 8 играх при Рике Боунессе

8. Большунова по ошибке заявили на Moonlight Classic в Италии под казахстанским флагом. Участие российского лыжника в гонке не планируется.

9. «Вашингтон» и «Лос-Анджелес» готовы дать Панарину 3-летний контракт с зарплатой 12 млн долларов в год. «Кэпиталс» – среди фаворитов на сделку.

10. «Краснодар» анонсировал фильм о первом в истории клуба титуле в РПЛ: «Краснодар». Путь к чемпионству».

11. Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными.

12. В Грозном откроется ледовая арена «Ахмат» – там появится команда ВХЛ или МХЛ. Фисенко сказал: «На Кавказе хоккей имеет большие перспективы».

13. Болельщик в состоянии опьянения подрался с охранником «Сибири» и ударил полицейского ногой в лицо. Суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело.

14. Мужчину могут поставить в группу с российскими синхронистками, сообщила Ромашина: «Понимаем, что нам нужно двигаться в этом направлении».

15. За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из 2-й лиги Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов.

16. Российская нейросеть ГигаЧат назначена главным тренером медиафутбольной «Банки».

17. «Кадиллак» покажет ливрею на Таймс-сквер во время Супербоула.

Цитаты дня.

Мама Костылевой: «Если отношение федерации к своей лучшей спортсменке не изменится, то мама выйдет замуж за иностранца. Поменяем место жительства»

Ротенберг о том, была бы Россия фаворитом ОИ-2026: «Мы лучшая сборная в истории мирового хоккея. Конкуренты могут рассказывать что угодно, но факты говорят сами за себя»

Новак Джокович: «У меня ощущение, что я уже выиграл 25-й «Большой шлем»

Пападакис об обвинениях от Сизерона в клевете: «У него те же самые аргументы, которыми он принижал мой голос и дискредитировал меня все эти годы»

Жирков о кальяне: «От курения лучше точно не станет, не думаю, что это помогает. Может, у меня от этого травмы были, когда я заднюю мышцу порвал на Евро»

В Чечне слова кроме Ахмат есть ? Или закончились ?
Ответ Alex Paslar
В Чечне слова кроме Ахмат есть ? Или закончились ?
Терек
Ответ Alex Paslar
В Чечне слова кроме Ахмат есть ? Или закончились ?
Медаль)
Стадион в грозном будет называться "Дон-Арена"?
Ответ МолотПермь
Стадион в грозном будет называться "Дон-Арена"?
"Excuse Me Stadium".)
Ответ МолотПермь
Стадион в грозном будет называться "Дон-Арена"?
Извинись
Джокович! За тебя держим кулаки! Победы тебе!
Очередной распил. На Кавказе у хоккея нет перспектив!
Ответ Ваго2
Очередной распил. На Кавказе у хоккея нет перспектив!
Борцухи есть, будет новый Витязь
Роттенберг: сборная России по хоккею выиграла 94% ОИ и ЧМ
