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Судья матча «Тоттенхэма» и «Челси» разозлил болельщиков обеих команд: сперва удалил Зиеша, а потом отменил карточку

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Его ввел в заблуждение ассистент.

Опытный арбитр АПЛ Стюарт Эттуэлл запомнит матч «Тоттенхэма» и «Челси» надолго. Хаким Зиеш сфолил на Ришарлисоне и между ними возникла стычка. Сперва марокканца по бедру ударил Лангле, а затем сзади подлетел Эмерсон и толкнул его плечом в спину.

Если в первом случае помог разобраться новичок Энцо Фернандес, который сдержал француза, то во втором случае Зиеш решил разобраться сам. Он сблизился с обидчиком и толкнул того в плечо. Эмерсон решил разыграть трагедию, схватился за лицо и показал, что ему было очень больно. Судья купился и показал сначала желтую, а после подсказки помощника красную карточку.

К счастью, вмешался VAR. Видеоассистент посчитал, что Эттуэлл совершил ошибку и подозвал судью лично посмотреть эпизод. Арбитр глянул повтор, отменил красную и показал желтую карточку.

Журналист ESPN FC Дэйл Джонсон описал вкратце эпизод так:

− Боковой Даррен Канн сказал рефери Стюарту Эттуэллу, что кого-то ударили по лицу

− Ни один не был уверен, кто это сделал.

− VAR подсказал Эттуэллу, что это был Зиеш.

− Так как повтор лишь подтверждал, кто конкретно совершил проступок, то по совету Канна Эттуэлл удалил Хакима Зиеша.

− Однако видеоассистент VAR пересмотрел эпизод полностью и сообщил по аудиосвязи, что красная карточка была показана неверно.

Кроме Зиеша желтые карточки в том эпизоде получили Кай Хавертц и Эмерсон. Лангле отделался испугом. В очередной раз VAR помог арбитру исправить серьезную ошибку, что, впрочем, «Челси» не помогло.

6 комментариев

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Ноно Гомес
Судья уже в первом тайме поплыл....
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Dan Kennedy
Ответ Павел Храмов
Кстати, если судить по удалению в мадридском дерби, в лол лиге Зиеша бы не только удалили, но и дисквалифицировали бы матча на 3)
Так в АПЛ прямая красная как раз автоматом на 3 матча)))
У нас Каземиро за меньшее, чем вчера Корреа, так на три матча отлетел.
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Dan Kennedy
Когда-нибудь главный судья и судья на ВАР научаться нормально работать в дуэте, а не вот это вот. Надеюсь доживу до этих дней.
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Промах Мораты
но в итоге разобрались
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Павел Храмов
Кстати, если судить по удалению в мадридском дерби, в лол лиге Зиеша бы не только удалили, но и дисквалифицировали бы матча на 3)
0
0
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Павел Храмов
Ну Этуэлл знатный цирковой артист. Хавертц получил жк непонятно за что, а Ришарлисон, который начал всю заварушку — нет? Зиеш и Роял получили жк, а Лангле за такой же толчок — нет?

Ришарлисон еще и в начале тайма не получил 200%-ю жк на Джеймсе за срыв атаки
+2
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