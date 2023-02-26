Его ввел в заблуждение ассистент.

Опытный арбитр АПЛ Стюарт Эттуэлл запомнит матч «Тоттенхэма» и «Челси» надолго. Хаким Зиеш сфолил на Ришарлисоне и между ними возникла стычка. Сперва марокканца по бедру ударил Лангле, а затем сзади подлетел Эмерсон и толкнул его плечом в спину.

Если в первом случае помог разобраться новичок Энцо Фернандес, который сдержал француза, то во втором случае Зиеш решил разобраться сам. Он сблизился с обидчиком и толкнул того в плечо. Эмерсон решил разыграть трагедию, схватился за лицо и показал, что ему было очень больно. Судья купился и показал сначала желтую, а после подсказки помощника красную карточку.

К счастью, вмешался VAR. Видеоассистент посчитал, что Эттуэлл совершил ошибку и подозвал судью лично посмотреть эпизод. Арбитр глянул повтор, отменил красную и показал желтую карточку.

Журналист ESPN FC Дэйл Джонсон описал вкратце эпизод так:

− Боковой Даррен Канн сказал рефери Стюарту Эттуэллу, что кого-то ударили по лицу

− Ни один не был уверен, кто это сделал.

− VAR подсказал Эттуэллу, что это был Зиеш.

− Так как повтор лишь подтверждал, кто конкретно совершил проступок, то по совету Канна Эттуэлл удалил Хакима Зиеша.

− Однако видеоассистент VAR пересмотрел эпизод полностью и сообщил по аудиосвязи, что красная карточка была показана неверно.

Кроме Зиеша желтые карточки в том эпизоде получили Кай Хавертц и Эмерсон. Лангле отделался испугом. В очередной раз VAR помог арбитру исправить серьезную ошибку, что, впрочем, «Челси» не помогло.