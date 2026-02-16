  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кавазашвили о матче с Мали: «Будем играть против французов, можно сказать, это филиал Франции. Прекрасная команда, нам наконец повезло с соперником»
19

Кавазашвили о матче с Мали: «Будем играть против французов, можно сказать, это филиал Франции. Прекрасная команда, нам наконец повезло с соперником»

Анзор Кавазашвили: Мали – прекрасная команда.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном проведении матча сборных России и Мали. 

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что сборная России сыграет с Мали и Гватемалой 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Мали всегда была прекрасной командой и с точки зрения сборной, и с точки зрения клубной. Потому что Мали – это территория Франции. Там очень много французов проживают. И между этими странами долгие взаимоотношения выстроились. Много малийцев играют во Франции.

Мали – это филиал Франции. Можно сказать, будем играть против французов. Они умеют прекрасно играть. Нам наконец повезло с соперником и сможем взглянуть на нашу сборную на фоне крепкого конкурента.

Что касается сборной Гватемалы, то я с ними не играл. Не сказал бы, что они сильные в плане игры в футбол. Но с точки зрения физической подготовки там крепкие футболисты. Они привыкли играть высоко в горах при высоком давлении воздуха», – сказал Кавазашвили.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАнзор Кавазашвили
logoСборная Мали по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoсборная Гватемалы
logoСпорт-Экспресс
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А с Гватемалой, считай, что с Испанией
Ответ selso99
А с Гватемалой, считай, что с Испанией
"Санкции пойдут России только на пользу."(с)
А Бруней вообще почти бразильцы потому что тоже на букву Б
Можно сыграть с Сан-Марино, считай что с Италией
Мали норм. Их еле еле Сенегал 1-0 переиграл в 1/8 кубка Африки недавно. Очень оборонительная команда. Где то топ 10 в Африке замыкает. Гватемала в топ 10 северной Америки. Но конечно слабоватая в целом на мировом фоне. Мали крепкий средняк в мире
Ответ Алексей Земсков
Мали норм. Их еле еле Сенегал 1-0 переиграл в 1/8 кубка Африки недавно. Очень оборонительная команда. Где то топ 10 в Африке замыкает. Гватемала в топ 10 северной Америки. Но конечно слабоватая в целом на мировом фоне. Мали крепкий средняк в мире
Мали окей еще,но топ 10 северной Америки = примерно сборная Мытищ по футболу
Именно так, почти против сборной Франции образца 2018 и 22 года, только без Мбаппе, Коло-Муани с Гризманном в составе, так примерно и будет, Анзор Амберкович))
Смешанная республика в условиях военной диктатуры. Это форма правления Мали. Вот такой вот филиал Франции по мнению швили).
В 1977 году во времена СССР был снят фильм, который назывался "Марка страны Гoндeлупы". Разбудите меня, когда сборная России будет со сборной этой страны играть.
Сборная Мали всегда имела команду "у порога" хоть какого то успеха.Были футболисты нормальные, но не срослось.
Анзор тоже стал штатной "говорящей головой". Очень жаль!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
15 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
38 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» арендует Абдулкадырова у ЦСКА с опцией выкупа («СЭ»)
5 минут назад
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
50 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Рекомендуем