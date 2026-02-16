Кавазашвили о матче с Мали: «Будем играть против французов, можно сказать, это филиал Франции. Прекрасная команда, нам наконец повезло с соперником»

Анзор Кавазашвили: Мали – прекрасная команда.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном проведении матча сборных России и Мали.

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил , что сборная России сыграет с Мали и Гватемалой 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Мали всегда была прекрасной командой и с точки зрения сборной, и с точки зрения клубной. Потому что Мали – это территория Франции. Там очень много французов проживают. И между этими странами долгие взаимоотношения выстроились. Много малийцев играют во Франции.

Мали – это филиал Франции. Можно сказать, будем играть против французов. Они умеют прекрасно играть. Нам наконец повезло с соперником и сможем взглянуть на нашу сборную на фоне крепкого конкурента.

Что касается сборной Гватемалы, то я с ними не играл. Не сказал бы, что они сильные в плане игры в футбол. Но с точки зрения физической подготовки там крепкие футболисты. Они привыкли играть высоко в горах при высоком давлении воздуха», – сказал Кавазашвили.