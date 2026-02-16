  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Камавинга о Винисиусе: «У нас прекрасные отношения. Иногда мы спорим на поле, но мы дружим, так как говорим друг другу правду. Критика – часть работы, я редко захожу в соцсети»
0

Камавинга о Винисиусе: «У нас прекрасные отношения. Иногда мы спорим на поле, но мы дружим, так как говорим друг другу правду. Критика – часть работы, я редко захожу в соцсети»

Камавинга: у нас с Винисиусом прекрасные отношения, критика будет всегда.

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о том, как относится к одноклубнику Винисиусу Жуниору и к негативным комментариям в интернете.

О Винисиусе

«У нас прекрасные отношения. Иногда мы спорим на поле, и говорим друг другу правду. Поэтому мы и друзья. Я вижу, что у него все хорошо, и я этому рад».

О критике

«Это часть работы, она всегда будет. Я редко захожу в социальные сети. Это нормальное явление в моей работе, она придает мне импульс», – сказал Камавинга.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
logoЭдуардо Камавинга
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
психология
соцсети
logoВинисиус Жуниор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В «Реале» не одобряют частую смену позиций игроков и считают, что это плохо влияет на команду. Последний пример – выход Камавинга слева в защите при наличии Франа и Каррераса (COPE)
5 февраля, 16:55
Камавинга планирует открыть футбольную академию в Анголе: «Я очень рад внести вклад в развитие своей страны. Родители очень гордятся мной»
25 декабря 2025, 09:22
Камавинга опроверг предположение, что он критиковал Винисиуса за недостаток движения в матче с «Севильей»: «Оставьте его в покое. Я говорил не о нем»
24 декабря 2025, 18:35
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
15 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
38 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» арендует Абдулкадырова у ЦСКА с опцией выкупа («СЭ»)
5 минут назад
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
50 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Рекомендуем