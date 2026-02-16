Камавинга о Винисиусе: «У нас прекрасные отношения. Иногда мы спорим на поле, но мы дружим, так как говорим друг другу правду. Критика – часть работы, я редко захожу в соцсети»
Камавинга: у нас с Винисиусом прекрасные отношения, критика будет всегда.
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о том, как относится к одноклубнику Винисиусу Жуниору и к негативным комментариям в интернете.
О Винисиусе
«У нас прекрасные отношения. Иногда мы спорим на поле, и говорим друг другу правду. Поэтому мы и друзья. Я вижу, что у него все хорошо, и я этому рад».
О критике
«Это часть работы, она всегда будет. Я редко захожу в социальные сети. Это нормальное явление в моей работе, она придает мне импульс», – сказал Камавинга.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
