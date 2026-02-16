Фанаты приятно удивлены ценами на футбол в Германии. За 23 года стоимость билета почти не изменилась

По части фанатской поддержки у чемпионата Германии нет конкурентов среди топовых европейских лиг. Команды второй Бундеслиги на своих матчах собирают больше болельщиков , чем именитые клубы Испании и Англии.

Не последнюю роль в высокой посещаемости играют демократичные цены на билеты, которые удивляют гостевых болельщиков. В соцсетях завирусился пост поклонника «Селтика» перед предстоящей игрой шотландцев против «Штутгарта» в Лиге Европы:

«Вот билет с последнего нашего матча против «Штутгарта»: это было 23 года назад, билет стоил 15 евро. Билет на грядущий матч обошелся мне в 16,50 евро. Безумие! Немцы – это про класс».

Лучший комментарий под публикацией: «Что за черт, мужик, этот билет старше меня».

Если для гостей цены на немецких стадионах становятся приятным сюрпризом, то выездным болельщикам команд Бундеслиги приходится раскошеливаться. Капитализм европейских клубов немцев не устраивает, они активно протестуют. Особенно достается «ПСЖ».

В далеком 2017-м, сразу после громкого перехода Неймара, фанаты «Баварии» на игре с парижанами вывесили баннер: «Билет за 75 евро? Мы не Неймары, цены на билеты должны быть адекватными».

Время прошло, ситуация не поменялась. В феврале 2023-го на матче с парижанами поклонники Рекордмайстера вновь обратились к столичному клубу: «70 евро? Мы все еще не Неймары. 20 евро достаточно! К черту «ПСЖ»!»

В этой битве к мюнхенцам присоединились и фанаты дортмундской «Боруссии» осенью 2023-го: «70 евро за билет на матч группового этапа? К черту «ПСЖ»! 20 евро достаточно!»

Французский клуб «шмелей» не услышал, тогда к своим обратились фанаты парижан, приехавшие на ответную игру в Дортмунд: «Билет для гостей за 18,50 евро. «ПСЖ», берите пример».

Чтобы понять, сколько примерно немцы отдают за поход на футбол, можно оценить цены на сезонные абонементы в текущей кампании. Больше всех просят дортмундцы – 260 евро за все домашние игры команды. А дешевле, чем у «Баварии», абонементы только у «Хоффенхайма» и «Вольфсбурга».

Как вам ценники?