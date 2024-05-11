У Игр дружбы проблемы. Может ли дойти до отмены?

На днях генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова призналась РИА , что иностранные лаборатории не хотят принимать допинг-пробы с Игр БРИКС и Игр дружбы:

«Даже Турция отказывает. Мы ведем далее переговоры, мы в контакте и в диалоге, принимаем все меры, чтобы обеспечить допинг-контроль. Отказ идет из-за шумихи вокруг новых форматов».

Новость не вызвала особого ажиотажа, но на самом деле ситуация серьезная. Нет общепризнанного допинг-контроля – нет легитимности. А по самодостаточности Игры дружбы – все-таки не НБА или НХЛ, которые не обращают внимание на ВАДА.

Вот так Всемирное антидопинговое агентство ответило на просьбу РИА прокомментировать высказывание Логиновой:

«Ранее ВАДА уже выражало обеспокоенность планами России провести Игры дружбы, несанкционированное мероприятие, в сентябре 2024 года. В частности, обеспокоенность вызывает тот факт, что, поскольку мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, здоровье спортсменов и справедливость в отношении них могут быть поставлены под угрозу.

ВАДА призывает все стороны, подписавшие кодекс, и спортсменов проявлять осторожность, поскольку агентство не может ручаться за любую антидопинговую программу, которая может быть реализована».

Намек понятен?

Если проблему не решить, то звезды из других стран на турнир не приедут. Второй-третий составы африканских сборных со спортсменами, которым терять нечего, а заработать хочется, – может быть. Но ведь изначально планировалось не это, а полноценный и мощный фестиваль.

Одес Байсултанов , замминистра спорта, еще в апреле громко выступал на форуме «Мы вместе. Спорт»:

«Давайте просто объединимся вокруг Игр дружбы. Сделаем такие игры, чтобы у этого непонятного Баха и всех остальных была мечта попасть на наши игры, а мы подумаем, пустить их или нет. Давайте объединимся и сделаем Игры дружбы на достойном уровне. От нас зависит, надо было здесь переключиться и перестать бояться. Включат в санкционный список – ну и черт с ним. Давайте сделаем так, чтобы Игры дружбы были намного круче, чем Олимпийские игры».

Угрозы МОК сработали?

Кажется, Байсултанов кое-что пропустил.

Изначально все действительно выглядело красиво. По данным Baza, на Игры дружбы согласовали беспрецедентный бюджет: 8,3 млрд рублей. 4,6 из которых – призовые (40 тысяч долларов за первое место, 30 за второе и 20 за третье). Это в принципе очень солидно, а уж для спортсменов из неолимпийских джиу-джитсу, акробатического рок-н-ролла или спортивного программирования (все они в программе) – вообще фантастика.

Очевидно, что такими деньгами планировалось завлечь как можно больше стран. Да и сроки удобные – как раз после Олимпиады. Умар Кремлев делился смелыми подсчетами: «Будет около 10 тысяч спортсменов». Для сравнения, в Париже-2024 ожидается 10,5 тысячи.

Вот только от ожиданий – «чтобы этот непонятный Бах мечтал попасть на наши игры» – все очень быстро пришло к реальности, в которой желающих ехать на соревнования в Россию осталось немного.

Строго говоря, ни одна из стран сама по себе, за исключением Беларуси, об участии в Дружбе не заявляла. Никто не хочет открыто идти наперекор МОК, который призывает игнорировать российские старты. И есть большая вероятность, что для многих страх окажется сильнее желания заработать.

Если изначально генеральный директор оргкомитета Игр Алексей Сорокин говорил, что приехать хотят даже европейские спортсмены (не конкретизируя), то теперь молчат и входящие в БРИКС Китай и Бразилия.

Кстати, интересно, что вокруг стартующих в июне Игр БРИКС такого давления от МОК нет. Возможно, потому что из зарубежных селебрити никто изначально туда не собирался и турнир рассматривался скорее как разминка перед сентябрьским фестивалем.

Отменять или проводить?

В последние месяцы мне довелось посетить несколько регионов – и от местных министерств спорта часто слышал сомнения по поводу того, состоятся ли Игры дружбы. Ни у кого на местах нет информации, до сих пор нет ни расписания, ни регламента – хотя до старта всего 4 месяца.

Задаются логичные вопросы.

1. Если никто не приедет, для кого это все?

По сути, Игры дружбы превратятся в открытую Спартакиаду с огромным призовым фондом. При этом в программе есть пляжный футбол и волейбол, баскет 3х3 – наберутся ли туда команды?

А кто будет рубиться в хайдайвинге? Людей, умеющих прыгать с 27 метров, в мире немного.

Синхронистки из Африки – тоже что-то на любопытном.

2. Почему стих поток новостей о турнире, а сайт Игр застыл с марта?

В самом деле, у турнира симпатичный сайт. И если в марте он активно обновлялся (12 новостей), то за весь апрель и треть мая не появилось ни одной.

Возможно, просто не было поводов. Но кто-то видит в этом другой сигнал. Если и правда никто, кроме Беларуси, резервных сборных африканских стран и еще пары залетных спортсменов не приедет, Игры Дружбы ждет цугцванг: какой ход ни сделай, станет только хуже.

Если сворачивать турнир, это будет выглядеть как поражение. Плюс облом для российских спортсменов, которых обещали поддержать вместо Олимпиады.

Если ничего не менять и сделать вид, что все по плану, то слишком пугающей окажется разница между тем, что обещали, и тем, что получили.

Фото: wfg2024.com ; РИА Новости /Максим Блинов, Григорий Сысоев