30 комментариев

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выступил с очередным предложением: обязать спортсменов, которые меняют гражданство, выплачивать компенсацию. Под это подготовлен законопроект.

«Спортсмен будет обязан осуществить компенсационную выплату российской организации (российским организациям), осуществившей (осуществившим) его спортивную подготовку, в размере расходов, понесенных на его подготовку», – говорится в тексте.

Есть два расклада, при которых пошлины можно избежать:

• если в течение 3 лет спортсмен не был кандидатом в сборную;

• если он или его законные представители оплачивали подготовку самостоятельно

«Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую», – объяснил инициативу ТАСС сам Свищев.

Очевидно, что законопроект нацелен на уменьшение оттока российских спортсменов в другие страны. А таких, по разным подсчетам, за последние 1,5 года набралось более 200.

Желание чиновников понятно. Никто не хочет просто так терять талантливых шахматистов, пловцов, теннисистов или легкоатлетов. Но вот форма этой попытки удержать вызывает вопросы. Вряд ли кого-то из желающих она реально остановит. Происходящее скорее похоже на попытку быть любимым насильно.

7 причин, почему эта инициатива сырая

1. Как посчитать расходы, понесенные на подготовку спортсмена?

«Порядок расчета и компенсационной выплаты разрабатывается соответствующей общероссийской спортивной федерацией и утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта», – говорится в заявлении.

Интересно, как это будет выглядеть. Что за комиссия вычислит, на какие сборы ребенок ездил за счет родителей, а на какие за счет спортшколы? Какие кроссовки ему подарили на день рождения, а какие он выиграл на соревнованиях?

Кто будет искать чеки 10-летней давности и сводить дебет с кредитом?

Есть ощущение, что сделать это невозможно. Попытки подсчетов приведут к хаосу.

2. Если человек должен отдать все, что в него вложили, то логично и ему вернуть то, что отдавал он. На этот счет в комментариях классно сформулировал пользователь Idacius: «Я правильно понимаю, что следующим законом будет, что если человек полноценно меняет гражданство, то ему государство возвращает все отчисления в пенсионный фонд, ведь он не будет получать пенсию в России?»

3. Сфера налогов и соцуслуг – вообще море для пространных рассуждений. Спортсмен не отличается от обычного человека. И по логике нынешних поправок, любому гражданину, который получает второй паспорт, вскоре нужно будет возмещать услуги за образование и за все оказанные медицинские услуги. В том числе депутатам?

4. Что насчет тех, кто получил травму и остался вне спорта на взлете?

Они вкладывали силы, время и душу в то, чтобы завоевывать для России медали. Если мы своих не бросаем, то где система поддержки тех, у кого что-то не сложилось?

В отличие от обычного человека, профессиональный спортсмен зачастую менее социализирован и далеко не всегда имеет качественное образование. Фактически после карьеры в спорте ему нужно начинать жизнь с нуля. А после 20 делать это куда сложнее. И если уж спортивные инициативы сейчас в моде, почему бы не подумать не только о наказании, но и о поддержке?

5. А если спортсмен уже принес славу и медали стране, как ему это компенсируют?

Так, например, Мурат Гассиев одержал 29 побед в профессиональном боксе под флагом России, а с марта этого года у него гражданство Армении. Анна Пракатень (на фото выше) под восторженные комментарии Губерниева брала серебро в олимпийском Токио в гребле, но с апреля представляет Узбекистан. Александра Костенюк – чемпионка мира по шахматам, с января-2024 будет выступать за Швейцарию.

Анна, Мурат и Александра принесли много репутационных очков российскому спорту, которые сложно оценить с точки зрения финансов. Когда уходят такие люди, что должны возвращать они?

6. А надо ли тогда нам заплатить США за Холдена, Корее за Виктора Ана, а Украине – за Сергея Карякина и Татьяну Волосожар?

Или переходы в обратном направлении – это другое?

И как быть, например, с Артуром Таймазовым? Осетином, выигравшим в вольной борьбе три Олимпиады за Узбекистан (правда, двух побед из-за допинг-скандалов он впоследствии лишен), а ныне депутатом Госдумы? Он наш или не наш?

7. Ход мыслей, когда все строится на запретах, априори проигрышный. Вместо того чтобы создавать условия и атмосферу, которые бы всех притягивали, применяется тактика пресса. Но ведь от хорошей жизни никто не уходит.

А если отток все-таки случается, с привлекательностью условий явно что-то не так. На какое-то время различными ограничениями пробоину можно закрыть, но это примерно то же самое, как во время болезни бороться не с причинами, а просто антибиотиками гасить ее последствия.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse; РИА Новости/Антон Денисов, Владимир Астапкович, Максим Богодвид