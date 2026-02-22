Матч окончен
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» – 2:1! О’Райли сделал дубль, Холл тоже забил
«Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасла» в АПЛ.
«Манчестер Сити» дома победил «Ньюкасл» (2:1) в 27-м туре АПЛ.
Игра проходила на стадионе «Этихад».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 14-й минуте счет открыл защитник «горожан» Нико О’Райли. На 22-й отличился защитник «сорок» Льюис Холл. На 27-й О’Райли сделал дубль.
«Манчестер Сити» до двух очков сократил отставание от лидирующего «Арсенала».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1. Выход Манчестер Сити напрямую в 1/8 ЛЧ без плей-офф. Существовала вероятность(весьма высокая), что Манчестер Сити будет играть в плей офф, то есть два лишних матча + непонятно еще кто попадется там и сколько сил потратить нужно. В итоге Реал не выиграл Бенфику и в плей офф они . И это точно играет роль в чемпионской борьбе.
2. Покупка Ге(х)и Семеньо. Точечное усиление в середине сезона , оба уже играют в основе и делают разницу + дает вариации для игр на всех фронтах. Команда перестала быть зависимой голов Холанда. Когда был отрыв два, четыре, семь очков я всегда писал и говорил , что у Арсенала будут глупые ничьи и поражения. Для этого и нужен запас очков. Но вот эти факторы, дают Пепу начать свою огненную весну. А это значит , что мы можем увидеть 10 матчей без поражений например. Тут никакого запаса не хватит.
Все еще верим в Арсенал , будет очень тяжело, но в таких моментах и проявляется характер. Если это пройдем, никто не назовёт чемпиона «случайным»
Ньюкасл должен быть достаточно дохлый, после перелёта в Азербайджан. Сити же в кое веке имел недельную подготовку к матчу.
Плюс на выездах сороки слабаки и хотелось бы сегодня от них минимальных стараний. Пусть лучше в ЛЧ пошумят.