«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» – 2:1! О’Райли сделал дубль, Холл тоже забил

«Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасла» в АПЛ.

«Манчестер Сити» дома победил «Ньюкасл» (2:1) в 27-м туре АПЛ.

Игра проходила на стадионе «Этихад».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 14-й минуте счет открыл защитник «горожан» Нико О’Райли. На 22-й отличился защитник «сорок» Льюис Холл. На 27-й О’Райли сделал дубль.

«Манчестер Сити» до двух очков сократил отставание от лидирующего «Арсенала».

Премьер-лига Англия (АПЛ). 27 тур
21 февраля 20:00, Этихад
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Ньюкасл
Матч окончен
89’
Жоэлинтон
Семеньо   Фоден
87’
78’
Гордон   Осула
78’
Эланга   Дж. Мерфи
65’
Триппьер
62’
Барнс
60’
Уиллок   Барнс
60’
Вольтемаде   Жоэлинтон
Мармуш   Шерки
58’
Бернарду Силва
50’
48’
Уиллок
Рубен Диаш   Хусанов
46’
2тайм
Перерыв
Рубен Диаш
41’
  О`Райли
27’
22’
  Холл
  О`Райли
14’
9’
Берн
Манчестер Сити
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Рубен Диаш, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Семеньо, Мармуш, Холанд
Запасные: Савиньо, Льюис, Фоден, Рейндерс, Хусанов, Стоунз, Шерки, Нико Гонсалес, Траффорд
1тайм
Ньюкасл:
Поуп, Холл, Берн, Тиав, Триппьер, Уиллок, Тонали, Рэмзи, Гордон, Вольтемаде, Эланга
Запасные: А. Мерфи, Осула, Радди, Шахар, Дж. Мерфи, Рэмсдейл, Барнс, Нив, Жоэлинтон
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Ну тут за сити притоплю, лучше уж они чем отбитые фаны арса
Ответ Sultan Aidar
Ну тут за сити притоплю, лучше уж они чем отбитые фаны арса
Харамбол позор АПЛ
Ответ Sultan Aidar
Ну тут за сити притоплю, лучше уж они чем отбитые фаны арса
Притоплю за Сити, который стал с более сотней нарушений за счет средневековых шейхов гегемоном? Тренер которого потратил ярд? Не буду топить за Арсенал с величайшей историей, колоссальным влиянием на мировой футбол и образец доверия к тренеру, который из ноунеймов делает звезд? Крутая логика, чо
С Холланда получился бы мега крутой защитник
Ответ Bunyod Turgunov
С Холланда получился бы мега крутой защитник
Комментарий скрыт
Арсенал будет ещё сильнее дрожит
Как болельщик Арсенала напишу, наверное, непопулярное мнение о чемпионской борьбе. На мой взгляд два фактора , которые могут сыграть не в пользу Арсенала
1. Выход Манчестер Сити напрямую в 1/8 ЛЧ без плей-офф. Существовала вероятность(весьма высокая), что Манчестер Сити будет играть в плей офф, то есть два лишних матча + непонятно еще кто попадется там и сколько сил потратить нужно. В итоге Реал не выиграл Бенфику и в плей офф они . И это точно играет роль в чемпионской борьбе.
2. Покупка Ге(х)и Семеньо. Точечное усиление в середине сезона , оба уже играют в основе и делают разницу + дает вариации для игр на всех фронтах. Команда перестала быть зависимой голов Холанда. Когда был отрыв два, четыре, семь очков я всегда писал и говорил , что у Арсенала будут глупые ничьи и поражения. Для этого и нужен запас очков. Но вот эти факторы, дают Пепу начать свою огненную весну. А это значит , что мы можем увидеть 10 матчей без поражений например. Тут никакого запаса не хватит.

Все еще верим в Арсенал , будет очень тяжело, но в таких моментах и проявляется характер. Если это пройдем, никто не назовёт чемпиона «случайным»
Ответ Алексей Попов
Как болельщик Арсенала напишу, наверное, непопулярное мнение о чемпионской борьбе. На мой взгляд два фактора , которые могут сыграть не в пользу Арсенала 1. Выход Манчестер Сити напрямую в 1/8 ЛЧ без плей-офф. Существовала вероятность(весьма высокая), что Манчестер Сити будет играть в плей офф, то есть два лишних матча + непонятно еще кто попадется там и сколько сил потратить нужно. В итоге Реал не выиграл Бенфику и в плей офф они . И это точно играет роль в чемпионской борьбе. 2. Покупка Ге(х)и Семеньо. Точечное усиление в середине сезона , оба уже играют в основе и делают разницу + дает вариации для игр на всех фронтах. Команда перестала быть зависимой голов Холанда. Когда был отрыв два, четыре, семь очков я всегда писал и говорил , что у Арсенала будут глупые ничьи и поражения. Для этого и нужен запас очков. Но вот эти факторы, дают Пепу начать свою огненную весну. А это значит , что мы можем увидеть 10 матчей без поражений например. Тут никакого запаса не хватит. Все еще верим в Арсенал , будет очень тяжело, но в таких моментах и проявляется характер. Если это пройдем, никто не назовёт чемпиона «случайным»
Как болельщик Арсенала, напишу чуть вразрез, что за двадцать лет таких лидерских позиций было предостаточно , но никогда не побеждали , и этот груз в памяти накладывает отпечаток на позитивное завершение сезона для Арсенала
Ответ t68m9gk2h2
Как болельщик Арсенала, напишу чуть вразрез, что за двадцать лет таких лидерских позиций было предостаточно , но никогда не побеждали , и этот груз в памяти накладывает отпечаток на позитивное завершение сезона для Арсенала
Завтра посмотрим, как покажет себя арсенал с тоттенхэмом, если победим, то думаю еще пободаемся
Победа есть победа, физреттовцы сейчас еще тутанхамону сольют
Трудовая победа
Арсенал упорно дарит интригу, в которую никто не верит. Ну что же, придется побадаться. Надеюсь Пеп уже наставил ребят на финальный штурм.
Ньюкасл должен быть достаточно дохлый, после перелёта в Азербайджан. Сити же в кое веке имел недельную подготовку к матчу.
Плюс на выездах сороки слабаки и хотелось бы сегодня от них минимальных стараний. Пусть лучше в ЛЧ пошумят.
Наконец-то посмотрим на отдохнувший Сити. Нынче в Англии нечасто такие дни выдаются.
суперважный матч для сити впреддверии матчей Арса с ТТХ и Челси
