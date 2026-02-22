«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» – 2:1! О’Райли сделал дубль, Холл тоже забил

«Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасла» в АПЛ.

«Манчестер Сити » дома победил «Ньюкасл » (2:1) в 27-м туре АПЛ.

Игра проходила на стадионе «Этихад».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 14-й минуте счет открыл защитник «горожан» Нико О’Райли . На 22-й отличился защитник «сорок» Льюис Холл . На 27-й О’Райли сделал дубль.

«Манчестер Сити» до двух очков сократил отставание от лидирующего «Арсенала».

