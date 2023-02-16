Бруну = стабильность. Поднял «МЮ» в стиле Кантона, а сейчас кайфует от новой роли

В январе 2020-го «Ман Юнайтед» провернул лучшую покупку в эпоху после Фергюсона и один из лучших зимних трансферов в принципе. Под конец ТО клуб купил Бруну Фернандеша: за полузащитника «Спортингу» заплатили 47 млн фунтов.

За три года Бруну набил 100 голевых действий, стал вице-капитаном (хотя чаще выходит с повязкой, потому что Магуайр остается на замене) и самым стабильным игроком «Юнайтед». Такого турбулентного «Юнайтед».

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В январе 2020-го казалось, что у «Юнайтед» ноль шансов на попадание в Лигу чемпионов: 5-е место после 24 туров, поражения от «Бернли» и «Уотфорда», минус 14 очков от «Лестера», который шел третьим.

Димитар Бербатов после подписания Бруну говорил , что один человек не изменит ситуацию: «Я постоянно читаю о Фернандеше, но он не волшебник. Неужели люди действительно думают, что если один игрок придет в команду, клуб автоматически начнет побеждать.

Это всего лишь один футболист, так не работает, ведь это командная игра. Нельзя ожидать, что один человек придет и изменит ситуацию в «МЮ», даже если это Месси или Роналду».

Сульшер парировал: статистика Бруну в «Спортинге» говорит сама за себя.

Правда, при переносе в АПЛ цифры обычно снижаются − про это подробно рассказывал Слава Палагин. Показатели игроков из Португалии в среднем проседают на 15% − его высчитал аналитик Тони Эль-Хабр.

Но Бруну сломал систему: 3+2 в первых 6 играх, 20 голевых действий за полсезона в новой команде, чемпионате и в ковидных реалиях.

•‎ Бруну перебирал по ожидаемым голам и ассистам: если отбросить Кубок Англии (его не обсчитывают статистические конторы), у португальца были 9,6 xG (11 забитых) и 4,2 xA (8 ассистов).

По влиянию на команду Райан Гиггз сравнил португальца с Кантона: после прихода француза в сезоне-1992/93 «МЮ» сразу оформил чемпионство – впервые за 26 лет.

Сульшер тоже был в восторге:

«С приходом Бруну у нас появился X-фактор в атаке. Он дает нам качества, которые отличаются от качеств других игроков. Он любит проникающие передачи и берет на себя риски – именно этим и должен заниматься игрок «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» с Бруну в сезоне-2019/20 ни разу не проиграл, поднялся на третье место − набрал столько же очков (32), что и до прихода Фернандеша. Только для этого понадобилось на 10 матчей меньше.

Вадим Лукомский летом 2020-го восторгался Фернандешем вместе с нами:

«Бруну изменил все. Голы+ассисты – не главное в игре Бруну, он влияет на команду во всех стадиях – даже если притормозит в результативных баллах, футбол с ним будет намного лучше, чем без него.

Не притормозил – мощнейшие 8+7 в 14 матчах (есть даже ощущение, что прибавил за счет умно двигающегося Антони Марсьяля). Но оценивать его вклад нужно шире. Фернандеш продвигает мяч, организует партнеров на поле, изучает слабости соперников прямо по ходу матчей, аномально часто пасует с обострением даже в неочевидных ситуациях, улучшает эффективность стандартов и всегда забивает пенальти.

И еще один недооцененный аспект: раньше на этом месте была оборонительная десятка – мало креативности, зато полная надежность. Фернандеш так работоспособен, что «МЮ» получил все его бонусные качества, но совсем не потерял при обороне».

Качества Бруну выходят и за рамки футбольного поля. Рой Кин отмечал, что португалец привнес высокомерие, которого не хватало команде (Питер Крауч назвал это дерзостью, но говорил о том же). Харри Магуайр хвалил «ауру» нового партнера. Люк Шоу описывал огромное влияние на всю раздевалку. Не удивляйтесь: Бруну отлично знает язык , а уверенность упростила адаптацию.

В следующие сезоны Бруну доказал, что может выдавать такой уровень на постоянной основе, играя постоянно и без замен: за 2,5 года в «Спортинге» только 2 выхода не в старте, в «Юнайтед» пропускает только ранние стадии Кубка лиги.

«Устал ли я? Мне 26, в таком возрасте не устают, − удивлялся вопросу Бруну в январе 2021-го. − К тому же играть в футбол всегда было моей мечтой. Когда я был ребенком, то играл по 7-8 часов в день. 90 минут каждые 2-3 дня для меня недостаточно».

Все это сделало Бруну безоговорочным лидером «Юнайтед» – а статистика, как отмечал Сульшер, говорит сама за себя.

• Бруну создает 0,64 гола в среднем за игру − больше чем у Бекхэма (0,5) и Гиггза (0,44), не говоря про нынешних партнеров по команде.

• Даже в жутком турбулентном сезоне-2021/22 Фернандеш набил 10+14 − и это без пенальти.

При Тен Хаге Бруну забивает меньше, но все равно доволен новой ролью: раньше мяч отдавали Фернандешу в любой непонятной ситуации − теперь он может управлять атакой даже без мяча: «По статистике мой первый год был невероятным, но сейчас я, пожалуй, играю даже лучше, хотя забиваю меньше голов и отдаю меньше голевых передач. Сейчас я больше вовлечен в игру, чем раньше».

Для нового шага в «Юнайтед» нужны только трофеи − и команда близка: в конце февраля сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги.

Но пока нужно закрыть старые счеты с «Барсой»: Бруну еще в «Спортинге» дважды проиграл каталонцам всухую. Наверняка Фернандеш попробует исправить пробел в статистике.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster