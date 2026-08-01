«Аякс» хочет 60 млн евро за Годтса. «ПСЖ» провел переговоры с вингером

Годтс обойдется «ПСЖ» в 60 млн евро.

«Аякс» не отпустит Мику Марселя Годтса без существенной компенсации.

Как сообщает Voetbal International, «ПСЖ » провел переговоры с 21-летним вингером. С футболистом уже пообщался советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш.

Интерес парижан к бельгийцу предметный, но за ним также следят и другие европейские клубы. «Аякс » запрашивает около 60 млн евро.

В прошлом сезоне Годтс стал лучшим бомбардиром своей команды, отметившись 17 голами в 34 матчах чемпионата Нидерландов. Также он отдал 13 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .