«Аякс» хочет 60 млн евро за Годтса. «ПСЖ» провел переговоры с вингером
Годтс обойдется «ПСЖ» в 60 млн евро.
«Аякс» не отпустит Мику Марселя Годтса без существенной компенсации.
Как сообщает Voetbal International, «ПСЖ» провел переговоры с 21-летним вингером. С футболистом уже пообщался советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш.
Интерес парижан к бельгийцу предметный, но за ним также следят и другие европейские клубы. «Аякс» запрашивает около 60 млн евро.
В прошлом сезоне Годтс стал лучшим бомбардиром своей команды, отметившись 17 голами в 34 матчах чемпионата Нидерландов. Также он отдал 13 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Voetbal International
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