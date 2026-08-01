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  4. «Аякс» хочет 60 млн евро за Годтса. «ПСЖ» провел переговоры с вингером

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«Аякс» хочет 60 млн евро за Годтса. «ПСЖ» провел переговоры с вингером
Годтс обойдется «ПСЖ» в 60 млн евро.

«Аякс» не отпустит Мику Марселя Годтса без существенной компенсации.

Как сообщает Voetbal International, «ПСЖ» провел переговоры с 21-летним вингером. С футболистом уже пообщался советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш.

Интерес парижан к бельгийцу предметный, но за ним также следят и другие европейские клубы. «Аякс» запрашивает около 60 млн евро.

В прошлом сезоне Годтс стал лучшим бомбардиром своей команды, отметившись 17 голами в 34 матчах чемпионата Нидерландов. Также он отдал 13 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Voetbal International
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logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМика Марсель Годтс

Комментарии

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Как вингер с такой статой не попал в заявку Бельгии на ЧМ?!
ОтветDron99
Как вингер с такой статой не попал в заявку Бельгии на ЧМ?!
Действительно... 21 год, стата пушка. К своему уливлению, первый раз о нем слышу, как и бельгийские тренеришки.)
ОтветDron99
Как вингер с такой статой не попал в заявку Бельгии на ЧМ?!
https://www.sports.ru/football/blogs/3409300.html
хорошая статистика, для молодого
Просто интересно куда уходят все эти сотни миллионов от продаж перспективных чуваков? Лет за 15-20 Аякс напродавал таких около-топов за общую сумму в лярд, но сейчас болтается в лиге конференции🤷🏻‍♂️
ОтветМитрандир цвета хаки
Просто интересно куда уходят все эти сотни миллионов от продаж перспективных чуваков? Лет за 15-20 Аякс напродавал таких около-топов за общую сумму в лярд, но сейчас болтается в лиге конференции🤷🏻‍♂️
Ну так если раскидать эту сумму на 15-20 лет, то выйдет совсем и не много. А ведь от прибыли с продаж, клуб тоже покупает других футболистов(пусть и не за такие деньги) содержит свои команды и спорт школы со стадионами и базами. Им ведь никто на голову не сыпет деньги из гос. бюджета.
ОтветМитрандир цвета хаки
Просто интересно куда уходят все эти сотни миллионов от продаж перспективных чуваков? Лет за 15-20 Аякс напродавал таких около-топов за общую сумму в лярд, но сейчас болтается в лиге конференции🤷🏻‍♂️
Мы же не видим их неудачные трансферы. А эта чистая прибыль оплачивает еще несколько покупок у других команд чемпа... А там не всегда они угадывают. Далеко не всегда
Недавно увидел его в игре, очень удивил. Его будто готовили в 90-е. Пластика, хитрость, страсть к поиску решений, замахи, стремление к расставлению действий в правильном порядке, своевременность - просто уникальный набор качеств на фоне современных австралопитеков, которые не знают ничего о футболе и за которых большинство решений (спойлер:хреновых) принял тренер.

Руди Гарсия и регбийный мяч от футбольного не в состоянии отличить, не то что футболиста рассмотреть в сравнении с рубероидом Троссардом.
17+13 в 34 матчах 60 миллионов.
Антони в последнем сезоне за Аякс 8 голов в чемпионате. Юнайтед заплатил под 100 миллионов, как это работает?🫠🫠🫠
Хороший вариант. В него больше веры, чем в Диоманде
Легенда уходит
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