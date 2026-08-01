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  4. ФИФА передумала продавать часть прав на ЧМ компании брата зятя Трампа на фоне критики и угроз бойкотировать турнир. Инвесторы «не хотят участвовать в этом бардаке» (NY Post)

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ФИФА передумала продавать часть прав на ЧМ компании брата зятя Трампа на фоне критики и угроз бойкотировать турнир. Инвесторы «не хотят участвовать в этом бардаке» (NY Post)
Продажа части прав на ЧМ американским инвесторам отменена.

План ФИФА по продаже части прав на чемпионат мира сторонним инвесторам рухнул, сообщает New York Post.

Международная федерация футбола намеревалась привлечь до 4,2 млрд долларов, продав примерно 20%-ю долю в новой структуре, оцениваемой в 20 млрд. Теперь же сделка с участием фирмы Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, мертва, заявили четыре источника, знакомых с ситуацией.

«Они ни в коем случае не хотят дальше участвовать в этом бардаке. Кушнер найдет другой способ войти в эту сферу. Это превращается в кошмар для бренда», – сказал один из источников, проинформированный о сорванной сделке.

В значительной степени к такому итогу привела угроза бойкота ЧМ со стороны УЕФА. «Это стало бы [временным] концом мирового футбола», – сказал один из инсайдеров, приближенных к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

«Они прощупали почву и получили четкий ответ», – отметил еще один источник, близкий к швейцарцу.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: New York Post
бизнес
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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А лысого шарлатана отстранить от должности никто не собирается? Он уже просто жаден до денег. Солидная копейка ему капнула после ЧМ в карман, а тут нагло хочет продать то, что ему не принадлежит.
Ответmaximilian_15
А лысого шарлатана отстранить от должности никто не собирается? Он уже просто жаден до денег. Солидная копейка ему капнула после ЧМ в карман, а тут нагло хочет продать то, что ему не принадлежит.
Комментарий удален пользователем
Ответmaximilian_15
А лысого шарлатана отстранить от должности никто не собирается? Он уже просто жаден до денег. Солидная копейка ему капнула после ЧМ в карман, а тут нагло хочет продать то, что ему не принадлежит.
Не мешало бы его на Колыму свозить ибо покусился на святое, думаю его это еще ждет впереди
Есть такое понятие, как эффект Даннинга Крюгера - это когнитивное искажение, при котором люди с низким уровнем знаний в какой-либо сфере сильно переоценивают свои способности, а истинные эксперты, наоборот, склонны сомневаться в себе.

Все чаще замечаю, что чем глупее человек, тем выше он взбирается по карьерной лестнице. И так абсолютно во всех сферах. Порой кажется, что на руководящих должностях прям имбецилы.
ОтветVikeif
Есть такое понятие, как эффект Даннинга Крюгера - это когнитивное искажение, при котором люди с низким уровнем знаний в какой-либо сфере сильно переоценивают свои способности, а истинные эксперты, наоборот, склонны сомневаться в себе. Все чаще замечаю, что чем глупее человек, тем выше он взбирается по карьерной лестнице. И так абсолютно во всех сферах. Порой кажется, что на руководящих должностях прям имбецилы.
Плюс поставил - потому что верно. Но если Инфантино имеете ввиду - честно признавайтесь.
Я на минус поменяю )
ОтветVikeif
Есть такое понятие, как эффект Даннинга Крюгера - это когнитивное искажение, при котором люди с низким уровнем знаний в какой-либо сфере сильно переоценивают свои способности, а истинные эксперты, наоборот, склонны сомневаться в себе. Все чаще замечаю, что чем глупее человек, тем выше он взбирается по карьерной лестнице. И так абсолютно во всех сферах. Порой кажется, что на руководящих должностях прям имбецилы.
Так может вы сами, исходя из вами же приведенной теории ’’сильно переоценивают свои способности’’(c) в умении разбираться: в других людях, их умственных способностях и профессиональных навыках, м?
Наш постоянный слушатель Дональд для своего кореша Джанни просит поставить песню «Что ж ты фраер сдал назад»
ОтветMoffo
Наш постоянный слушатель Дональд для своего кореша Джанни просит поставить песню «Что ж ты фраер сдал назад»
Этот Акелла не промахнулся, этот Акелла сдался)
ОтветMoffo
Наш постоянный слушатель Дональд для своего кореша Джанни просит поставить песню «Что ж ты фраер сдал назад»
Дональд Трамп:
"- Я остановил войну между ФИФА и УЕФА!"
Лысого на кукан еще посадить, чтобы неповадно было.
ОтветRealAlex7
Лысого на кукан еще посадить, чтобы неповадно было.
Сам уйдёт, скомпромитировал себя
ОтветRealAlex7
Лысого на кукан еще посадить, чтобы неповадно было.
Не лысого, а рыжего..)
"Кушнер найдет другой способ войти в эту сферу"(c)
ОтветBayern2004
"Кушнер найдет другой способ войти в эту сферу"(c)
через задний кирильцо
ОтветСергеев Олег
через задний кирильцо
Таки да,Олег Сергеев.
Всё как и должно быть.
Гойим наблюдают.
Ć’est lą vie.
Тут должна быть фотка с Якубовичем и припиской: "Да ладно?!?"
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Тут должна быть фотка с Якубовичем и припиской: "Да ладно?!?"
А за озвучкой к Знаменскому.
Ну все, не видать лысому поста в ООН
ОтветPredator777
Ну все, не видать лысому поста в ООН
Ага, потом долю в ООН бы умудрился задумать как продать)
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Ага, потом долю в ООН бы умудрился задумать как продать)
Там и такие нужны
История из разряда "ложечки нашлись, а осадочек остался". Мы узнали, что УЕФА планирует свой блэк джек со шлюхами и 56 командами разделёнными на семь дивизионов.
В ФИФА, видимо, нет аналитиков, чтобы просчитать последствия стратегических решений, остался калькулятор для подсчёта бабла...
Хто такая ФИФА и как "она" передумала. У каждой фифы (по словам И.В. Сталина) должны быть имя и фамилия
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