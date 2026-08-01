ФИФА передумала продавать часть прав на ЧМ компании брата зятя Трампа на фоне критики и угроз бойкотировать турнир. Инвесторы «не хотят участвовать в этом бардаке» (NY Post)

План ФИФА по продаже части прав на чемпионат мира сторонним инвесторам рухнул, сообщает New York Post.
Международная федерация футбола намеревалась привлечь до 4,2 млрд долларов, продав примерно 20%-ю долю в новой структуре, оцениваемой в 20 млрд. Теперь же сделка с участием фирмы Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, мертва, заявили четыре источника, знакомых с ситуацией.
«Они ни в коем случае не хотят дальше участвовать в этом бардаке. Кушнер найдет другой способ войти в эту сферу. Это превращается в кошмар для бренда», – сказал один из источников, проинформированный о сорванной сделке.
В значительной степени к такому итогу привела угроза бойкота ЧМ со стороны УЕФА. «Это стало бы [временным] концом мирового футбола», – сказал один из инсайдеров, приближенных к президенту ФИФА Джанни Инфантино.
«Они прощупали почву и получили четкий ответ», – отметил еще один источник, близкий к швейцарцу.
Комментарии
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Все чаще замечаю, что чем глупее человек, тем выше он взбирается по карьерной лестнице. И так абсолютно во всех сферах. Порой кажется, что на руководящих должностях прям имбецилы.
Я на минус поменяю )
"- Я остановил войну между ФИФА и УЕФА!"
Всё как и должно быть.
Гойим наблюдают.
Ć’est lą vie.