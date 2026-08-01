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  4. Футбольная ассоциация Чехии публично отказалась поддержать план ФИФА по продаже прав на ЧМ. Ранее глава ассоциации «видел пользу» от такого сотрудничества

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Футбольная ассоциация Чехии публично отказалась поддержать план ФИФА по продаже прав на ЧМ. Ранее глава ассоциации «видел пользу» от такого сотрудничества
Футбольная ассоциация Чехии не поддерживает план Инфантино.

Футбольная ассоциация Чехии (FAČR) выпустила заявление, в котором осудила намерение президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

Ранее глава ассоциации Давид Трунда сказал: «Я вижу практическую пользу для чешского футбола от тесного сотрудничества с Джанни Инфантино и его командой. Конечно, нам нужно больше подробностей, но лично я вижу, как намерения ФИФА могут оказать положительное влияние».

«На экстренном заседании исполком Футбольной ассоциации Чешской Республики принял следующие решения:

1. FAČR отклоняет предложение президента ФИФА о создании предприятия FIFA Forward Enterprise и передаче прав собственности на чемпионат мира по футболу и другие соревнования ФИФА частным инвесторам.

2. FAČR полностью поддерживает заявление президента УЕФА Александра Чеферина и 55 членов УЕФА от 30 июля 2026 года.

3. FAČR подтверждает, что поддержит президента УЕФА Александера Чеферина и УЕФА в будущих обсуждениях с ФИФА относительно предложения президента ФИФА о создании FIFA Forward Enterprise и передаче прав собственности на чемпионат мира по футболу и другие соревнования ФИФА частным инвесторам», – сказано в заявлении.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Футбольной ассоциации Чехии
logoФИФА
logoЧемпионат мира по футболу
Федерация футбола Чехии
logoДжанни Инфантино
logoСборная Чехии по футболу
logoАлександер Чеферин
logoУЕФА

Комментарии

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ничего не изменилось. чехослабаки.
Вспомнил мем с крепостью и стражей ,которая то приподнимает ворота то опускает их
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