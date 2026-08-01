КОНМЕБОЛ о плане ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Развитие футбола требует коммерческих решений, но они всегда должны служить игре, а не ставиться выше нее. Футбол на первом месте»

КОНМЕБОЛ о планах ФИФА продать права на ЧМ: футбол всегда на 1-м месте.

Конфедерация футбола Южной Америки опубликовала заявление касательно планов ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«КОНМЕБОЛ подтверждает, что ее приоритетом всегда будет футбол: его ценности, его люди и та страсть, которая делает его самым популярным видом спорта в мире.

Мы понимаем, что развитие футбола требует решений коммерческого и финансового характера. Однако такие решения всегда должны служить футболу и никогда не ставиться выше его сути.

Футбол всегда на первом месте.

С момента, когда КОНМЕБОЛ получила информацию о предложении ФИФА относительно проекта FFE, в соответствии со своими институциональными процедурами она начала процесс консультаций с ассоциациями и созвала заседание Совета с единственной целью – проанализировать и оценить данное предложение с той ответственностью и тщательностью, которых требует этот вопрос.

С этой целью КОНМЕБОЛ запросила у ФИФА дополнительную информацию и разъяснения по различным аспектам, касающимся масштаба, структуры, управления и возможных последствий проекта FFE.

КОНМЕБОЛ продолжит действовать осмотрительно, ответственно и в духе сотрудничества, способствуя укреплению мирового футбола исключительно через институциональные каналы и принципы надлежащего управления.

КОНМЕБОЛ призывает к единству всей футбольной семьи и к тому, чтобы всегда ставить футбол выше любых других интересов», – говорится в коммюнике.