КОНМЕБОЛ о плане ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Развитие футбола требует коммерческих решений, но они всегда должны служить игре, а не ставиться выше нее. Футбол на первом месте»

Конфедерация футбола Южной Америки опубликовала заявление касательно планов ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.
«КОНМЕБОЛ подтверждает, что ее приоритетом всегда будет футбол: его ценности, его люди и та страсть, которая делает его самым популярным видом спорта в мире.
Мы понимаем, что развитие футбола требует решений коммерческого и финансового характера. Однако такие решения всегда должны служить футболу и никогда не ставиться выше его сути.
Футбол всегда на первом месте.
С момента, когда КОНМЕБОЛ получила информацию о предложении ФИФА относительно проекта FFE, в соответствии со своими институциональными процедурами она начала процесс консультаций с ассоциациями и созвала заседание Совета с единственной целью – проанализировать и оценить данное предложение с той ответственностью и тщательностью, которых требует этот вопрос.
С этой целью КОНМЕБОЛ запросила у ФИФА дополнительную информацию и разъяснения по различным аспектам, касающимся масштаба, структуры, управления и возможных последствий проекта FFE.
КОНМЕБОЛ продолжит действовать осмотрительно, ответственно и в духе сотрудничества, способствуя укреплению мирового футбола исключительно через институциональные каналы и принципы надлежащего управления.
КОНМЕБОЛ призывает к единству всей футбольной семьи и к тому, чтобы всегда ставить футбол выше любых других интересов», – говорится в коммюнике.
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