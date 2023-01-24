«Я не готовлюсь к серии пенальти в гостинице. Я смотрю порно». Правила жизни Джанлуиджи Буффона

28 января 1978 в Карраре родился Джанлуиджи Буффон. 10 титулов Серии А, победа на ЧМ и запредельная легендарность – вы и без нас знаете о величии Джиджи. Давайте вспомним его правила жизни.

Ради такого героя можно освежить знакомый формат.

Буффон хорош даже в 45. Секреты молодости: ест что захочет, много читает, по-особому тренируется