«Я не готовлюсь к серии пенальти в гостинице. Я смотрю порно». Правила жизни Джанлуиджи Буффона
28 января 1978 в Карраре родился Джанлуиджи Буффон. 10 титулов Серии А, победа на ЧМ и запредельная легендарность – вы и без нас знаете о величии Джиджи. Давайте вспомним его правила жизни.
Ради такого героя можно освежить знакомый формат.
Буффон хорош даже в 45. Секреты молодости: ест что захочет, много читает, по-особому тренируется
и все наедаются
короткий рукав не очень для воротчика
пижонство ?-да
У него украли ЗМ 2014 года.