Буря в стакане
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«Я не готовлюсь к серии пенальти в гостинице. Я смотрю порно». Правила жизни Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
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28 января 1978 в Карраре родился Джанлуиджи Буффон. 10 титулов Серии А, победа на ЧМ и запредельная легендарность – вы и без нас знаете о величии Джиджи. Давайте вспомним его правила жизни.

Ради такого героя можно освежить знакомый формат. 

 

Буффон хорош даже в 45. Секреты молодости: ест что захочет, много читает, по-особому тренируется

29 комментариев

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serserdada
Ответ Машина Мощная
это нормально. мужская потребность. тем более если живешь с одной женщиной не один год.
сложная тема "гениальный вратарь" постепенно переходит в нормальное привычное русло. хихи
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Фанат футбола 777
Ответ Amalfitano
Не, уже не смотрю.)
Великий Буффон это будет делать, пока его рукине не откажут и *** не перестанет вставать
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Pavlo Pedko
Раз в неделю я превращаюсь в нормального человека и наедаюсь как... Буффон!
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Машина Мощная
Ответ Добрый Ретроград
Тут сборище Буффонов.
это нормально. мужская потребность. тем более если живешь с одной женщиной не один год.
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Навскидку так не вспомню, но по ощущениям с пенальти у него не очень-то
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Amalfitano
Ответ Фанат футбола 777
А ещё смотришь понро?
Не, уже не смотрю.)
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Dzh SG
все смотрят это
и все наедаются
короткий рукав не очень для воротчика
пижонство ?-да
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Фанат футбола 777
Ответ Amalfitano
Я почти как Буффон. Я тоже превращаюсь в свинью и наедаюсь. Но я еще более велик. Я делаю это каждый день.😜😜
А ещё смотришь понро?
+1
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+1
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Надоело париться в бане
Ответ Del-28
Не понял, о чём ты?
Кепа перебил трансфер Буффона по стоимости
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горбатый видеосудья
Ответ Roman Dementiev
Величайший вратарь в истории
после Яшина
+5
-6
-1
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Del-28
Ответ Dave Anderson
Намекает, что Кепу купили за 80 млн евро
Ясно.
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Del-28
Ответ Кокич
Если только внутри Италии. А так, например, за Кепу и Алиссона больше платили.
Не спорю, просто очень долго покупка Буффона была рекордной.
0
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Dave Anderson
Ответ Del-28
Не понял, о чём ты?
Намекает, что Кепу купили за 80 млн евро
+1
0
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Кокич
Ответ Del-28
Помню, когда Ювентус заплатил Парме 42 млн за Буффона все вокруг говорили, что там с ума посходили. Однако было ясно, что ворота ЮВЕ надолго будут чётко защищены. Если не ошибаюсь эта сумма и по-сей день является рекордной, заплаченная за вратаря.
Если только внутри Италии. А так, например, за Кепу и Алиссона больше платили.
0
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Del-28
Ответ Надоело париться в бане
Кепа вошел в чат
Не понял, о чём ты?
0
-1
-1
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Надоело париться в бане
Ответ Del-28
Помню, когда Ювентус заплатил Парме 42 млн за Буффона все вокруг говорили, что там с ума посходили. Однако было ясно, что ворота ЮВЕ надолго будут чётко защищены. Если не ошибаюсь эта сумма и по-сей день является рекордной, заплаченная за вратаря.
Кепа вошел в чат
+7
0
+7
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Del-28
Помню, когда Ювентус заплатил Парме 42 млн за Буффона все вокруг говорили, что там с ума посходили. Однако было ясно, что ворота ЮВЕ надолго будут чётко защищены. Если не ошибаюсь эта сумма и по-сей день является рекордной, заплаченная за вратаря.
+3
0
+3
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Amalfitano
Я почти как Буффон. Я тоже превращаюсь в свинью и наедаюсь. Но я еще более велик. Я делаю это каждый день.😜😜
+30
0
+30
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Добрый Ретроград
Ответ Машина Мощная
я тоже смотрю порно - я Буффон :-D
Тут сборище Буффонов.
+1
0
+1
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Холден Колфилд
Великий вратарь.Жаль,что так и не взял ЛЧ
+2
0
+2
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113k
Величайший вратарь- это Нойер.
У него украли ЗМ 2014 года.
+1
-6
-5
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Влад Панарин
Джанлуиджи конечно в очередной раз показывает какой он человечный, настоящий. В этом и есть та самая сила жизни, энергия, любовь к людям, себе и много чего, что бы быть счастливым человеком.
+6
0
+6
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Roman Dementiev
Величайший вратарь в истории
+9
-1
+8
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Евгений Цыбулин
Эх,прожорливость)У Буффона хоть раз в неделю)Буффон хоть тренируется,а мне уже лень)))
+3
-1
+2
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Машина Мощная
Ответ real7
Ты б@л@ес😅
а это ты один из тех которые на вопрос: "ты в жизни трачил когда-нибудь?" отвечают: "Нееет ни разу!" тем самым выдавая в себе того кто занимается этим больше всех остальных :-D надо же было так спалиться :-D
+9
-3
+6
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