Комличенко хотел, чтобы Баринов остался в «Локо»: «Но это решаю не я. А он и клуб. Надо послушать себя и делать то, что ты хочешь»

Нападающий «Локомотива » Николай Комличенко хотел, чтобы Дмитрий Баринов остался в команде.

На прошлой неделе капитан красно-зеленых перешел в ЦСКА .

— Главная тема — то, что связано с Бариновым. Как вы внутри команды реагировали на это?

— Никак. Это ситуация Бары и клуба. Нам как на это реагировать?

— Вам бы хотелось, чтобы он остался?

— Да. Но это решаю не я. А он и клуб.

— У вас были такие ситуации, когда надо было принимать такие решение?

— Да, было. В «Динамо». Надо послушать себя и делать то, что ты хочешь. А время уже покажет, – сказал Комличенко.