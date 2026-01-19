Комличенко хотел, чтобы Баринов остался в «Локо»: «Но это решаю не я. А он и клуб. Надо послушать себя и делать то, что ты хочешь»
Комличенко хотел, чтобы Баринов остался в «Локомотиве».
Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко хотел, чтобы Дмитрий Баринов остался в команде.
На прошлой неделе капитан красно-зеленых перешел в ЦСКА.
— Главная тема — то, что связано с Бариновым. Как вы внутри команды реагировали на это?
— Никак. Это ситуация Бары и клуба. Нам как на это реагировать?
— Вам бы хотелось, чтобы он остался?
— Да. Но это решаю не я. А он и клуб.
— У вас были такие ситуации, когда надо было принимать такие решение?
— Да, было. В «Динамо». Надо послушать себя и делать то, что ты хочешь. А время уже покажет, – сказал Комличенко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
