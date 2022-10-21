Давайте просто поаплодируем Тен Хагу за отстранение Роналду. Он сильно рискует, но без этого не построить команду

В среду Роналду, не дожидаясь свистка в матче с «Тоттенхэмом» и не заходя в раздевалку, покинул «Олд Траффорд». Тен Хаг подтвердил – португалец не просто ушел со стадиона – перед этим он отказался выходить на замену. Итоги истерики Криштиану:

• отстранен от матча с «Челси»,

• отстранен от тренировок с основой, • возможно, пропустит не только матч с «Челси», но и с «Шерифом» (решение примет Тен Хаг).

И, что главное, оштрафован на двухнедельную зарплату (инсайд Сэмюэла Лакхерста, Manchester Evening News). По контракту зарплата Криша – 480к фунтов в неделю, но летом Daily Mail писал, что ряд игроков «МЮ» потеряют 25% дохода из-за невыхода в ЛЧ.

В случае Роналду пониженная зарплата – 360к фунтов в неделю. Штраф за выходку в игре с «Тоттенхэмом» – 720к. Для него это, конечно, пенсы, но очень показательный ход со стороны «Ман Юнайтед», который еще больше усиливает позиции Тен Хага.

Кажется, Эрик уникальный тренер, который относится к Криштиану без восхищенного почитания. Тен Хаг проявил максимум терпения: • никаких жестких санкций за пропущенную предсезонку; • комплиментарные отзывы о Криштиану в прессе (всего неделю назад говорил, что доволен формой и хочет выжать максимум); • куча времени в матчах с более слабыми соперниками (351 минута из 360 возможных в ЛЕ – идеальные условия для набора формы). Но после «Тоттенхэма» Эрик не выдержал: «Я тренер, и я несу ответственность за культуру в клубе. Я должен задавать стандарты и определять ценности. Я должен контролировать, следуют ли игроки им. После игры с «Райо Вальекано» я сказал Роналду, что уходить с матча – это неприемлемо. Это неприемлемо ни для него, ни для кого-то еще. Когда такое случается во второй раз, должны быть последствия».

Тут проявилась важнейшая черта характера Тен Хага – для него и правда не существует авторитетов и влияния прошлых заслуг. Именно поэтому все автоматические продления контрактов в следующем году (такой пункт есть у Роналду, а еще у Де Хеа, Рэшфорда и Шоу) будут активированы только после согласования с Эриком. Сначала игроки должны доказать, что достойны продления – какими бы заслуженными они ни были для «Юнайтед». Соответствие системе и философии – главное требование Тен Хага. Еще в «Аяксе» стала вирусной история, когда 21-летний полузащитник Ноа Ланг во время матча не выполнял установку тренера. Тогда он отчитал парня прямо на поле: – Ноа, ты должен забегать глубже!

(Игрок показывает недовольство / несогласие)

– Заткнись. Ты должен слушать и выполнять. Это наша игра, не только твоя.

А уже через неделю Ланга сослали в аренду, из которой в «Аякс» он уже не вернулся.

Криштиану явно не рассчитывал, что непопсовый тренер с нулем трофеев за пределами Нидерландов не только задвинет его в запас, но и мощно ответит на истерики и неуважение. Четкий маркер поражения португальца – полное одобрение действий Тен Хага со стороны руководства. Боссы клуба на 100% на стороне Эрика (информация от Фабрицио Романо), а исполнительный директор «МЮ» Ричард Арнольд готов поддержать Тен Хага в вопросе продажи Криштиану зимой. Забавно, но даже в такой однозначной ситуации у Роналду остаются защитники. • Нани об уходе Криштиану: «Я не знаю, что произошло, но, возможно, ему нужно было сходить в туалет.

Все знают, что Криштиану – большой профессионал».

• Жером Ротен об уходе Криштиану: «Тен Хаг несет полную ответственность за все это. Он относится к Криштиану Роналду точно так же, как и к любому другому игроку в команде, и это проблема! Это не просто какой-то там игрок».

Даже Патрис Эвра, пытаясь сохранить нейтралитет (что сложно для человека, который годами публично нахваливал КриРо) выдал такое:

• «Мы не знаем, может, он сказал тен Хагу, что пойдет в раздевалку, а теперь все пытаются раздуть из этого скандал. Может, он сказал Тен Хагу, что пойдет на процедуры или что-то в этом роде. Не хочу искать ему оправданий. Я просто хочу концентрироваться на игре «Юнайтед».

Правда, нелепые аргументы защитников были и раньше: • Рой Кин о Роналду на скамейке: «Прессинг – это новое модное словечко? Незачем прессинговать все время. Кто был лучшим бомбардиром «МЮ» в прошлом сезоне?»

• Оуэн Харгривз: «Роналду захочет забить еще пару сотен голов. Он должен играть выше, а не опускаться вглубь поля для этого».

*** Победа в дуэли с Роналду (которую затеял сам Криш) дает Тен Хагу сразу два преимущества: • Прямо сейчас он максимально жестко решил проблему с токсичным игроком, который ставит себя выше тренера и клуба, получив полное одобрение своих действий;

• В будущем игроки «МЮ» едва ли захотят исполнять подобные трюки – отличный фундамент для построения дисциплины и четкой командной иерархии. Рисков тоже хватает – сейчас все на стороне Эрика потому, что «МЮ» побеждает. Три из четырех матчей против топ-клубов выиграны без Роналду. Если клуб поплывет, Тен Хагу точно припомнят конфликт с Кришем.

Эрик смело повышает ставки и не боится давления – разумный (хоть и рискованный) ход для человека, который планирует остаться в «Ман Юнайтед» надолго. Это важно для клуба с мощными тренерскими традициями, который сильно штормит уже почти 10 лет. «Я бы не стал разговаривать с Роналду. Я бы похвалил ребят за матч, а потом бросил бы Криштиану: «Увидимся в десять утра». Испортил бы ему выходной», – такой план озвучил экс-тренер «Лидса» Нил Уорнок вчера вечером. А сегодня Тен Хаг реально это сделал – и немного добавил от себя. Мужик!

Фото: eastnews.ru/Andrew Yates / Sportimage, Darren Staples / Sportimage; Gettyimages.ru/Clive Brunskill