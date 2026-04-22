«Господин немец ответственен за вылет «Барсы» из ЛЧ, у него мало общего с большим футболом. Он жаловался на траву на стадионе «Атлетико». Кто он – садовник или тренер?» Томашевски о Флике

Томашевски: у Флика мало общего с большим футболом, он виновен в вылете «Барсы».

Бывший вратарь сборной Польши Ян Томашевски раскритиковал главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика после вылета каталонской команды из Лиги чемпионов.

«Блауграна» уступила «Атлетико » в четвертьфинале турнира по сумме двух матчей (0:2, 2:1).

«Господин немец ответственен за то, что произошло в двухматчевом противостоянии с мадридским «Атлетико», и он доказал, что у него мало общего с большим футболом.

За день до матча он пришел на стадион «Атлетико», несколько раз наклонился к траве, понюхал ее, а затем сказал представителю УЕФА: «Сэр, трава слишком длинная и сухая». Кто он – садовник или тренер?» – сказал Томашевски.

