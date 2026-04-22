  • «Господин немец ответственен за вылет «Барсы» из ЛЧ, у него мало общего с большим футболом. Он жаловался на траву на стадионе «Атлетико». Кто он – садовник или тренер?» Томашевски о Флике
«Господин немец ответственен за вылет «Барсы» из ЛЧ, у него мало общего с большим футболом. Он жаловался на траву на стадионе «Атлетико». Кто он – садовник или тренер?» Томашевски о Флике

Томашевски: у Флика мало общего с большим футболом, он виновен в вылете «Барсы».

Бывший вратарь сборной Польши Ян Томашевски раскритиковал главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика после вылета каталонской команды из Лиги чемпионов. 

«Блауграна» уступила «Атлетико» в четвертьфинале турнира по сумме двух матчей (0:2, 2:1).

«Господин немец ответственен за то, что произошло в двухматчевом противостоянии с мадридским «Атлетико», и он доказал, что у него мало общего с большим футболом.

За день до матча он пришел на стадион «Атлетико», несколько раз наклонился к траве, понюхал ее, а затем сказал представителю УЕФА: «Сэр, трава слишком длинная и сухая». Кто он – садовник или тренер?» – сказал Томашевски.

Томашевски о Флике: «Его надо уволить, если «Барса» не выиграет ЛЧ. Игроки измотаны, команда играет на 40-50% своих возможностей, этот тренер не подходит ей»

Томашевски о «Барсе»: «Контракт Флика не продлят, надеюсь. Он должен был выиграть ЛЧ с таким составом, а они уступили «Интеру». Счет 0:5 в финале с «ПСЖ» все показал»

кто такой Флик? Я отвечу Томашевски--
Ханс-Дитер Флик за короткое время в «Баварии» (2019–2021) выиграл 7 трофеев, включая исторический секстет (6 трофеев за календарный год). Главные победы включают Лигу чемпионов, два чемпионата Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. -- Флик придя в Барселону выиграл с ходу кубок Испании, чемпионат Испании, супер кубок Испании, плюс идёт ко второму подряд чемпионству с Барселоной
Ответ Оптимизм смысл жизни_1117088297
кто такой Флик? Я отвечу Томашевски-- Ханс-Дитер Флик за короткое время в «Баварии» (2019–2021) выиграл 7 трофеев, включая исторический секстет (6 трофеев за календарный год). Главные победы включают Лигу чемпионов, два чемпионата Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. -- Флик придя в Барселону выиграл с ходу кубок Испании, чемпионат Испании, супер кубок Испании, плюс идёт ко второму подряд чемпионству с Барселоной
Спасибо, что ответил 75-летнему польскому деду в комментариях на Спортсе.
Я уверен, что он прочитает твой ответ и ему станет стыдно.
Ответ bevooch
Спасибо, что ответил 75-летнему польскому деду в комментариях на Спортсе. Я уверен, что он прочитает твой ответ и ему станет стыдно.
умей смотреть правде в глаза
Сколько великих тренеров проигрывали?! очень много, Флику отдельное спасибо за трофеи в Баварии, Барселоне, Флик пришёл в ранненую, молодую Барселону, и выиграл трофеи, и дальше выиграет, Флик это мудрец филосов, гений
Ответ Djin xk4z
Сколько великих тренеров проигрывали?! очень много, Флику отдельное спасибо за трофеи в Баварии, Барселоне, Флик пришёл в ранненую, молодую Барселону, и выиграл трофеи, и дальше выиграет, Флик это мудрец филосов, гений
Мудрец филосов, гений - отличный никнейм для юзера спортса.
Ответ VictorVallecano
Мудрец филосов, гений - отличный никнейм для юзера спортса.
о опять ты * великий типа филосов 😁 😁 😁 😁 😁 😁
Флика критикует какой-то польский фрик
Это как если бы пациент указал врачу -- что в перевязочной грязно, инструменты не стерилизованные, и не соответствует нормам санитарии. А он такой, вы что врач? Если что, заражение это ваша вина.
верю в Флика
Кто такой Флик знает весь футбольный мир. Кто такой Томашевски не уверен что даже в Польше все знают.
Ответ Евгений Сидоров
Кто такой Флик знает весь футбольный мир. Кто такой Томашевски не уверен что даже в Польше все знают.
В августе 1989-года отмечали 60-летний юбилей Льва Ивановича Яшина, был матч с участием сборной ветеранов мира, и в воротах играл как раз Ян Томашевский.

Так-то у человека бронзовая медаль ЧМ-1974 и куча матчей за сборную Польши. Это один из лучших вратарей в истории польского футбола, которого знают много где не только в самой Польше, но и далеко за её пределами.

Вот что происходит в его голове сейчас, какие претензии у него к Флику, и откуда они вообще возникли, – это уже другой вопрос...
Флик - это лучший трансфер Барсы за последние несколько лет. Как ещё совести хватает его критиковать
Проигрывать можно по-разному, за то как играет команда, можно и проигрыши простить. Он поставил классный футбол с ограниченными ресурсами. К Флику вообще вопросов возникать не должно.
Флик топ тренер. С пионерами выносит Реал и возьмет ЛЛ. С Атлетико чуть не фартануло.
Ответ Матрос Кот
Флик топ тренер. С пионерами выносит Реал и возьмет ЛЛ. С Атлетико чуть не фартануло.
10000%+++
Ответ Матрос Кот
Флик топ тренер. С пионерами выносит Реал и возьмет ЛЛ. С Атлетико чуть не фартануло.
Это Ольмо, Левандовски, Рафинья, Кунде, Гарсия, ДЙ, Педри - пионеры? смешно
