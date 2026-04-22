«Господин немец ответственен за вылет «Барсы» из ЛЧ, у него мало общего с большим футболом. Он жаловался на траву на стадионе «Атлетико». Кто он – садовник или тренер?» Томашевски о Флике
Бывший вратарь сборной Польши Ян Томашевски раскритиковал главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика после вылета каталонской команды из Лиги чемпионов.
«Блауграна» уступила «Атлетико» в четвертьфинале турнира по сумме двух матчей (0:2, 2:1).
«Господин немец ответственен за то, что произошло в двухматчевом противостоянии с мадридским «Атлетико», и он доказал, что у него мало общего с большим футболом.
За день до матча он пришел на стадион «Атлетико», несколько раз наклонился к траве, понюхал ее, а затем сказал представителю УЕФА: «Сэр, трава слишком длинная и сухая». Кто он – садовник или тренер?» – сказал Томашевски.
Ханс-Дитер Флик за короткое время в «Баварии» (2019–2021) выиграл 7 трофеев, включая исторический секстет (6 трофеев за календарный год). Главные победы включают Лигу чемпионов, два чемпионата Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. -- Флик придя в Барселону выиграл с ходу кубок Испании, чемпионат Испании, супер кубок Испании, плюс идёт ко второму подряд чемпионству с Барселоной
Я уверен, что он прочитает твой ответ и ему станет стыдно.
Так-то у человека бронзовая медаль ЧМ-1974 и куча матчей за сборную Польши. Это один из лучших вратарей в истории польского футбола, которого знают много где не только в самой Польше, но и далеко за её пределами.
Вот что происходит в его голове сейчас, какие претензии у него к Флику, и откуда они вообще возникли, – это уже другой вопрос...