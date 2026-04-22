«Зенит» никакой, «Локомотив» выиграет. Будет Комличенко – будет результат, он как Кордоба может играть». Экс-футболист москвичей Соловьев о матче
Бывший футболист «Локомотива» Анатолий Соловьев выразил уверенность в победе над «Зенитом» в матче 26-го тура Мир РПЛ.
Команды сыграют сегодня на «РЖД Арене». Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 19:45 по московскому времени.
– Если Галактионов поставит Комличенко в состав, то «Локо» выиграет. Я еще беру последние матчи «Зенита». Они выигрывают еле-еле с таким составом. Мне вообще их игра непонятна. «Зенит» никакой. «Локомотив» сегодня выиграет.
«Зенит» должен играть, лететь с такими футболистами, а все аутсайдеры с ними упираются. «Локомотив» не то что упрется, а обыграет, я уверен.
Будет Комличенко – будет результат. Он принимает, корпусом работает, отдает, забить может. И есть молодежь талантливая. В «Краснодаре» же есть Кордоба. Вот Комличенко так же играть может. Не знаю, почему его не ставят.
– Считаете Галактионова топовым тренером РПЛ?
– Он пока не топовый. Он же ничего не выиграл за эти годы. Обыграть «Зенит» – это еще мало значит, – сказал Соловьев.