  «Зенит» никакой, «Локомотив» выиграет. Будет Комличенко – будет результат, он как Кордоба может играть». Экс-футболист москвичей Соловьев о матче
«Зенит» никакой, «Локомотив» выиграет. Будет Комличенко – будет результат, он как Кордоба может играть». Экс-футболист москвичей Соловьев о матче

Бывший футболист «Локомотива» Анатолий Соловьев выразил уверенность в победе над «Зенитом» в матче 26-го тура Мир РПЛ.

Команды сыграют сегодня на «РЖД Арене». Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 19:45 по московскому времени.

– Если Галактионов поставит Комличенко в состав, то «Локо» выиграет. Я еще беру последние матчи «Зенита». Они выигрывают еле-еле с таким составом. Мне вообще их игра непонятна. «Зенит» никакой. «Локомотив» сегодня выиграет.

«Зенит» должен играть, лететь с такими футболистами, а все аутсайдеры с ними упираются. «Локомотив» не то что упрется, а обыграет, я уверен.

Будет Комличенко – будет результат. Он принимает, корпусом работает, отдает, забить может. И есть молодежь талантливая. В «Краснодаре» же есть Кордоба. Вот Комличенко так же играть может. Не знаю, почему его не ставят.

– Считаете Галактионова топовым тренером РПЛ?

– Он пока не топовый. Он же ничего не выиграл за эти годы. Обыграть «Зенит» – это еще мало значит, – сказал Соловьев.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
Товарищ по среди недели в таком состоянии... 🤦🍾🤣
Комличенко не то, что как Кордоба, он и в Локо запасной. А Джон лучший игрок 1,5 сезонов. Я не знаю, может, прям под чем-то реально, их сравнивать. Локомотив может победить, но не за счет забросов на Николая, как иногда использует Краснодар Кордобу
Согласен👍
Кто это?? Я думал у нас нет неадекватных ветеранов. Лишь Комличенко и был в питерском матче, а толку-НОЛЬ. Помню его эпичный промах ногой мимо мяча из убойной позиции. Было и смешно и грустно.
Тоже не знал,кто это.Ему 72 года,он 2 года всего в Локо отыграл (1977-1979).Он торпедовец,с ними и Кубок СССР выиграл.
Спасибо за информацию
Опа, у нас свой дед появился. У ЦСКА - Пономарёв, у Зенита - Орлов, у Спартака вообще целый дедбэнд есть, теперь мы тоже в тренде 🤣🤣🤣
Много там Кордоба Зениту назабивал в последнем матче?
Его влияние на игру очень мощное
Добавляет истерики и скандала. И Нино и Андраде с ним справились
Ну собственно, если Семак решит поиграть в свой фирменный футбол - держисраку, то шансов у нас и правда мало … Если команда решит , как с Краснодаром или с Динамо , что им нужно выиграть , а Семак не будет мешать , то без шансов для Локомотива …
" никакой" Зенит - лидер Чемпионата!
Интересно вот кто придумал звонить бывшим футболистам которым за 70, и спрашивать их мнение, которое чаще всего ну не особо адекватное
Смешное сравнение.
