Мбаппе подарил футболку тренеру «Алавеса» Флоресу после победы «Реала» в матче Ла Лиги

Мбаппе подарил футболку тренеру «Алавеса» Флоресу.

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе подарил свою футболку тренеру «Алавеса » Кике Флоресу после матча 33-го тура Ла Лиги .

Чемпион мира открыл счет в домашней игре, которая завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1.

После финального свистка на «Сантьяго Бернабеу» Мбаппе снял футболку и отдал 61-летнему тренеру. Испанец в знак благодарности прижал ладонь к груди и пожал руку Килиану. Потом Кике передал футболку одному из помощников.

Изображения: кадры из трансляции DAZN