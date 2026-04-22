Хайкин о ЧМ-2026: «Тренеры сборной Норвегии хотят меня там видеть, но паспорт я получаю не из-за этого. Два года назад я не мог знать, что норвежцы выйдут на ЧМ»
Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался о возможном вызове в сборную Норвегии на чемпионат мира-2026.
10 апреля Хайкин получил гражданство Норвегии.
«Тренеры сборной Норвегии хотят меня там видеть, это не секрет.
На сегодняшний день мое спортивное гражданство – российское (интервью было взято до получения Хайкиным паспорта Норвегии – Спортс’’). И в Лиге чемпионов, и в чемпионате Норвегии я российский вратарь.
Выбор между сборными России и Норвегии – это хорошая проблема, когда тренеры хотят тебя видеть в команде. Я до сих пор в хорошем контакте с Виталием Витальевичем Кафановым, мы общаемся практически после каждого матча. Я по-прежнему на связи со многими другими людьми из российского футбола.
Паспорт я получаю не из-за чемпионата мира. Два года назад я не мог знать, что норвежцы выйдут на ЧМ», – сказал Хайкин в интервью Нобелю Арустамяну.
Чё то очень медленно монтировали...
- Вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин не является кандидатом на место в национальной команде Норвегии и пока не может играть за сборную из-за отсутствия разрешения ФИФА. Об этом Sport24 заявил пресс-секретарь ассоциации футбола Норвегии Рагнхильд Аск Конелл.
Понятное дело, что ему нужно было отбрехаться, что его не футбольные причины заставили оформить паспорт, но пусть хоть с собой Никита будет честен - в сборной Норвегии он бы в любом случае поехал на ЧМ, поэтому он и погнался за четвертым в своей жизни паспортом. Жить он мог там и без него нормально, потому что у него есть паспорта израильский и британский.
Если что - у меня нет претензий к Хайкину в плане того, что он оформляет паспорт, но он такими словами в первую очередь обманывает сам себя.