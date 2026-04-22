Хайкин о ЧМ-2026: «Тренеры сборной Норвегии хотят меня там видеть, но паспорт я получаю не из-за этого. Два года назад я не мог знать, что норвежцы выйдут на ЧМ»

Никита Хайкин: я получаю паспорт Норвегии не из-за ЧМ.

Вратарь «Буде-Глимт » Никита Хайкин высказался о возможном вызове в сборную Норвегии на чемпионат мира-2026.

10 апреля Хайкин получил гражданство Норвегии .

«Тренеры сборной Норвегии хотят меня там видеть, это не секрет.

На сегодняшний день мое спортивное гражданство – российское (интервью было взято до получения Хайкиным паспорта Норвегии – Спортс’’). И в Лиге чемпионов, и в чемпионате Норвегии я российский вратарь.

Выбор между сборными России и Норвегии – это хорошая проблема, когда тренеры хотят тебя видеть в команде. Я до сих пор в хорошем контакте с Виталием Витальевичем Кафановым, мы общаемся практически после каждого матча. Я по-прежнему на связи со многими другими людьми из российского футбола.

Паспорт я получаю не из-за чемпионата мира. Два года назад я не мог знать, что норвежцы выйдут на ЧМ», – сказал Хайкин в интервью Нобелю Арустамяну.