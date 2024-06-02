Кровавый лоб Алипа (разбил кубком), Вендел и Изидор с сигарой. «Зенит» не устает праздновать
Все эмоции.
«Зенит» – обладатель Кубка России-2023/24! Вырвал победу у «Балтики» благодаря голу Нуралы Алипа на 95-й (2:1).
Правда, главному герою не поздоровилось: во время празднования защитник разбил лоб, уронив на голову крышку от кубка. Врачи помогли остановить кровь, позже Нуралы пойдет зашивать рану.
К счастью, больше никто не пострадал – за исключением самого трофея.
Камбэка не случилось бы без трудового гола Нино на 81-й: сравнял и подарил надежду.
Через 14 минут Алип завершил дело.
Евгений Латышонок особенно старался – его признали лучшим игроком финала. Если бы не он, все могло закончиться намного раньше.
Игроки «Балтики» в печали – все сегодня выложились на максимум.
Но класс «Зенита» не перебили.
И сразу же праздновать!
Причем радовался не только «Зенит» – акула тоже в деле! Которой Сергей Семак, кажется, не очень рад.
Название клуба наносят на трофей.
Игроки заворожены кубком.
А вот акула продержалась недолго – уже вскоре ее выгнали.
Радовались все: и те, кто играл реже.
И ключевые игроки.
Команда поднимала кубок с шарфом Виража – фанаты бойкотировали финал.
На коллективной фотографии шарф развернули – Семак придерживал одной рукой.
Травмированный капитан Дуглас Сантос пропустил игру, но отпраздновал с командой.
Семака качали!
А в раздевалке настало время сигар. Изидор в стиле Снуп Догга.
Вендел смотрится не хуже.
Историческая победа: первый домашний требл в истории клуба.
Третий золотой дубль «Зенита»! И первый домашний требл в истории
Как «Зенит» взял Кубок: пели SHAMAN и Газманов, спасал Латышонок, затащил Алип на 95-й
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Придумали себе треблов всяких.
Требл без еврокубка - деньги на ветер