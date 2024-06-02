Кровавый лоб Алипа (разбил кубком), Вендел и Изидор с сигарой. «Зенит» не устает праздновать

Все эмоции.

«Зенит» – обладатель Кубка России-2023/24! Вырвал победу у «Балтики» благодаря голу Нуралы Алипа на 95-й (2:1).

Правда, главному герою не поздоровилось: во время празднования защитник разбил лоб, уронив на голову крышку от кубка. Врачи помогли остановить кровь, позже Нуралы пойдет зашивать рану .

К счастью, больше никто не пострадал – за исключением самого трофея.

Камбэка не случилось бы без трудового гола Нино на 81-й: сравнял и подарил надежду.

Через 14 минут Алип завершил дело.

Евгений Латышонок особенно старался – его признали лучшим игроком финала. Если бы не он, все могло закончиться намного раньше.

Игроки «Балтики» в печали – все сегодня выложились на максимум.

Но класс «Зенита» не перебили.

И сразу же праздновать!

Причем радовался не только «Зенит» – акула тоже в деле! Которой Сергей Семак, кажется, не очень рад.

Название клуба наносят на трофей.

Игроки заворожены кубком.

А вот акула продержалась недолго – уже вскоре ее выгнали.

Радовались все: и те, кто играл реже.

И ключевые игроки.

Команда поднимала кубок с шарфом Виража – фанаты бойкотировали финал.

На коллективной фотографии шарф развернули – Семак придерживал одной рукой.

Травмированный капитан Дуглас Сантос пропустил игру, но отпраздновал с командой.

Семака качали!

А в раздевалке настало время сигар. Изидор в стиле Снуп Догга.

Вендел смотрится не хуже.

Историческая победа: первый домашний требл в истории клуба.

Третий золотой дубль «Зенита»! И первый домашний требл в истории

Как «Зенит» взял Кубок: пели SHAMAN и Газманов, спасал Латышонок, затащил Алип на 95-й

Фото: РИА Новости /Александр Вильф