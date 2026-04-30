Кафанов о Сафонове: «Матвей сыграл без ошибок с «Баварией», несмотря на четыре гола. При счете 0:1 он не позволил удвоить результат при выходе один в один – важный момент»

Виталий Кафанов оценил игру Матвея Сафонова против «Баварии».

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «ПСЖ » Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (5:4).

– Матвей не опустил свою планку, которую держит на протяжении всего сезона. И в матче с «Баварией», несмотря на четыре пропущенных мяча, он сыграл без ошибок.

При счете 0:1 он не позволил сопернику удвоить результат при выходе один в один – это был важный момент в игре. После этого парижане забили два гола, перевернули ход событий в свою пользу и довели матч до победы.

– Матвей – один из лучших вратарей в ЛЧ?

– Выскажу точку зрения европейских коллег: специалистов и тренеров вратарей, которые говорят, что основной вратарь команды-победительницы Межконтинентального кубка автоматически становится одним из лучших голкиперов в мире.

Я тоже разделяю эту точку зрения, – сказал Виталий Кафанов.