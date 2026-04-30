Кафанов о Сафонове: «Матвей сыграл без ошибок с «Баварией», несмотря на четыре гола. При счете 0:1 он не позволил удвоить результат при выходе один в один – важный момент»

Виталий Кафанов оценил игру Матвея Сафонова против «Баварии».

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (5:4).

– Матвей не опустил свою планку, которую держит на протяжении всего сезона. И в матче с «Баварией», несмотря на четыре пропущенных мяча, он сыграл без ошибок.

При счете 0:1 он не позволил сопернику удвоить результат при выходе один в один – это был важный момент в игре. После этого парижане забили два гола, перевернули ход событий в свою пользу и довели матч до победы.

– Матвей – один из лучших вратарей в ЛЧ?

– Выскажу точку зрения европейских коллег: специалистов и тренеров вратарей, которые говорят, что основной вратарь команды-победительницы Межконтинентального кубка автоматически становится одним из лучших голкиперов в мире.

Я тоже разделяю эту точку зрения, – сказал Виталий Кафанов.

Да хоть 10 пропустит, все равно ошибок не будет, по мнению оголтелых патриотов
Ответ mancity111
Так а по факту есть что сказать? Из 4 голов - ни одного уровня "грубейшей ошибки" и "привоза". На мой взгляд, мне не особо понравилось, как Сафонов сыграл при 3 голе Баварии, который забил Упомекано, там были неуверенные метания... Но и этот гол назвать "чистым вратарским привозом" нельзя.

Однако всякие хейтерочки писали, что Сафонов виноват чуть ли не во всех голах, кроме первого... Мол и во 2-ом голе ошибся(а то, что 4 защитника ПСЖ смотрели за Олисе - это мелочь), и то, что при 3 голе "чисто привез" и даже когда Диас просто унизил Маркиньоса при 4 голе и неотразимо сильно пробил под штангу, мол и этот гол Сафонов должен был брать. Еще удивлен, что не потребовали взять пенальти от Кейна...

Так что пургу несут и те, у кого "Матвей сыграл без ошибок", так и те, кто пишут, что "Матвей провалил матч". Обычная средняя игра, можно было сыграть лучше, но можно было и хуже. Нойер тоже не блистал, а например в матче с Реалом вообще чудил.
Ну подбодрить конечно Сафонова нужно, но все таки матч с Баварией успешным назвать нельзя. Если в голе Олиссе можно по большей части винить защитников и опору, которые дали свободно войти практически в район 11 метров и без сопротивления пробить, то в голе Упомекано явная ошибка Матвея, кстати в следующем подобном эпизоде он уже сыграл надежно и вынес мяч кулаком. Уровень атакующих игроков конечно запредельный, но игра ногами у него тоже не ишла, практически все выносы на соперника или в аут. Поэтому матч точно не без ошибок.
При всем уважении, это не лучший матч Сафонова. Рад за него, желаю удачи, плюс, понятно что там защита не помогла, но говорит что это безошибочная игра, все же перебор.
не соглашусь, второй и третий вполне мог потянуть...
Мы все за Матвея, но надо знать меру. "Без ошибок" это перебор.
Сафонов внебрачный вратарь кафанова
Один гол всё-таки Сафонов мог взять. Я про эпизод, когда мяч влетел в ворота никого не соснувшись, после навеса с штрафного.
>>При счете 0:1 он не позволил сопернику удвоить результат при выходе один в один – это был важный момент в игре.

Если это тот момент о котором я думаю, то в нём в первую очередь не он, а защитник не позволил сопернику удвоить результат — после блокирования удара Сафоновым мяч шёл в ворота и это был бы гол.
Почти все длинные передачи от ворот, были на игроков Баварии, после чего проводились опасные контратаки и 3 гол похож на ошибку, нужно прибавлять
Не фанат и не хейтер Сафонова, но по факту, не выручил только на угловом (не привез, а именно не выручил), пенальти, тут какие вопросы (от пожалуй лучшего игрока мира), в случае с голами Диаса и Олисе, это были расстрельные эпизоды примерно с 11 метровой отметки
