Кафанов о Сафонове: «Матвей сыграл без ошибок с «Баварией», несмотря на четыре гола. При счете 0:1 он не позволил удвоить результат при выходе один в один – важный момент»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (5:4).
– Матвей не опустил свою планку, которую держит на протяжении всего сезона. И в матче с «Баварией», несмотря на четыре пропущенных мяча, он сыграл без ошибок.
При счете 0:1 он не позволил сопернику удвоить результат при выходе один в один – это был важный момент в игре. После этого парижане забили два гола, перевернули ход событий в свою пользу и довели матч до победы.
– Матвей – один из лучших вратарей в ЛЧ?
– Выскажу точку зрения европейских коллег: специалистов и тренеров вратарей, которые говорят, что основной вратарь команды-победительницы Межконтинентального кубка автоматически становится одним из лучших голкиперов в мире.
Я тоже разделяю эту точку зрения, – сказал Виталий Кафанов.
Однако всякие хейтерочки писали, что Сафонов виноват чуть ли не во всех голах, кроме первого... Мол и во 2-ом голе ошибся(а то, что 4 защитника ПСЖ смотрели за Олисе - это мелочь), и то, что при 3 голе "чисто привез" и даже когда Диас просто унизил Маркиньоса при 4 голе и неотразимо сильно пробил под штангу, мол и этот гол Сафонов должен был брать. Еще удивлен, что не потребовали взять пенальти от Кейна...
Так что пургу несут и те, у кого "Матвей сыграл без ошибок", так и те, кто пишут, что "Матвей провалил матч". Обычная средняя игра, можно было сыграть лучше, но можно было и хуже. Нойер тоже не блистал, а например в матче с Реалом вообще чудил.
Если это тот момент о котором я думаю, то в нём в первую очередь не он, а защитник не позволил сопернику удвоить результат — после блокирования удара Сафоновым мяч шёл в ворота и это был бы гол.