  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-форвард «Пармы» Мелли о «ПСЖ» – «Бавария»: «Увидим матчи со счетом 7:5 или 6:6 при исчезнувшей культуре защищаться, правилах и ВАР. Раньше забивать было сложно»
46

Экс-форвард «Пармы» Мелли о «ПСЖ» – «Бавария»: «Увидим матчи со счетом 7:5 или 6:6 при исчезнувшей культуре защищаться, правилах и ВАР. Раньше забивать было сложно»

Алессандро Мелли объяснил позицию по матчу «ПСЖ» – «Бавария».

Бывший нападающий «Пармы» Алессандро Мелли объяснил свое высказывание на предмет матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (5:4).

Экс-форвард ранее написал пост в социальной сети: «Такая игра вызывает отвращение. Футбол превратился в НБА. Болельщики видят голы, но ничего не понимают в игре».

«Попытаюсь прояснить ситуацию для тех, кто не понял мой пост.

Я не говорил, что люблю итальянский футбол. Между матчами «Милан» – «Ювентус» и «ПСЖ» – «Бавария» я определенно предпочту второй.

Я просто хотел сказать, что при такой тенденции, когда культура умения защищаться практически исчезла, а правила и ВАР меняют ход игр, мы в итоге увидим матчи, которые заканчиваются со счетом 7:5 или 6:6, если не больше.

Я сравнил этот менталитет с НБА, где зрелищность часто достигается за счет [крупных] результатов, потому что в Америке существует подобная культура.

Раньше забивать голы было сложно. Когда я играл, наоборот, чтобы забить гол, нужно было попотеть, даже чемпионам приходилось невероятно много работать.

Сегодня существует идея, что каждая игровая ситуация может стать потенциальным голом... Это, безусловно, помогает телеканалам лучше продавать продукт и, следовательно, помогает компаниям продавать билеты по безумным ценам.

Это просто мое личное мнение», – считает Алессандро Мелли.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46188 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoБавария
logoПСЖ
logoЮвентус
logoМилан
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Итальянцы в своем Мирке живут. ПСЖ уже сыграл с миланским Интером 5 0 где была ваша защита))
Ответ che kaif
Итальянцы в своем Мирке живут. ПСЖ уже сыграл с миланским Интером 5 0 где была ваша защита))
Настраивалась на матч)
Ответ che kaif
Итальянцы в своем Мирке живут. ПСЖ уже сыграл с миланским Интером 5 0 где была ваша защита))
Молодец, можешь когда хочешь.
Тухлые нули конечно интереснее смотреть ...
Ответ Алексей Ненахов
Тухлые нули конечно интереснее смотреть ...
Вчера,конечно,не нули были,но смотрел с интересом. Не когда залетает все что летит,а как ищут моменты весь матч,как выделялся Альварес,как носился Райс по всему полю и командовал игрой. Как вышел Эзе,со своими проникающими передачами и сразу пошла опасность перед штрафной,как Лукман ищет момент раз за разом. В общем,не 4-5,но точно не скучно.
Ответ jwbmwbqvih
Вчера,конечно,не нули были,но смотрел с интересом. Не когда залетает все что летит,а как ищут моменты весь матч,как выделялся Альварес,как носился Райс по всему полю и командовал игрой. Как вышел Эзе,со своими проникающими передачами и сразу пошла опасность перед штрафной,как Лукман ищет момент раз за разом. В общем,не 4-5,но точно не скучно.
Не знаю в чем интерес смотреть на команду, которая с составом стоимостью в миллиард забивает только с пенальти и угловых
Я никогда не играл в ЛЧ, но слышал, что там легче, чем в РПЛ. У нас соперники тебя кусают по ногам, а там спокойно можно принять мяч, развернуться.
Ответ Иван Новиков
Я никогда не играл в ЛЧ, но слышал, что там легче, чем в РПЛ. У нас соперники тебя кусают по ногам, а там спокойно можно принять мяч, развернуться.
Игорь хорош уж
Сыграли две команды топ-уровня один матч 5:4. Все. Просто давайте говорить, чтобы говорить.
Какие-то тенденции, НБА, культура защищаться… чувак, просто расслабься и кайфони, возможно такого матча не будет в этом и в следующем сезоне. В брюзжащего старого пердуна всегда успеешь превратиться, и лучше начинать не с такого яркого повода.
Ну, пока таких игр единицы. И раньше голевое пиршество встречалось. Можно вспомнить неделю из 2009-го, когда Ливерпуль умудрился сыграть по 4:4 с Челси в ЛЧ и Арсеналом в чемпионате.

Большое количество голов в игре ПСЖ - Бавария не столь удивительно само по себе. Что точно удивило, так это способность нападающих проходить защитников 1 в 1. В современном футболе при всех ВАР это штука весьма нечастая.

А тут прямо и Олисе, и Дуэт, и Кварацхелия оставляли оппонента за спиной слишком часто
Ответ korablev
Ну, пока таких игр единицы. И раньше голевое пиршество встречалось. Можно вспомнить неделю из 2009-го, когда Ливерпуль умудрился сыграть по 4:4 с Челси в ЛЧ и Арсеналом в чемпионате. Большое количество голов в игре ПСЖ - Бавария не столь удивительно само по себе. Что точно удивило, так это способность нападающих проходить защитников 1 в 1. В современном футболе при всех ВАР это штука весьма нечастая. А тут прямо и Олисе, и Дуэт, и Кварацхелия оставляли оппонента за спиной слишком часто
Нападающий, если он в отличной физической форме, при всех прочих равных, всегда будет иметь преимущество перед защитником. Потому что он принимает решение, а защитник - реагирует.
И это гораздо интереснее смотреть, чем вчерашнюю вату. На поле итак практически уже одни роботы с перекатом мяча, без импровизации, с одной надеждой на стандарты в атаке (и это не только про Аосенал)
Парма за сезон 25 забила )) а тут в одном матче 9 голов )) Считай голевой дождь для фанатов Пармы )
У остро атакующей команды всегда будет страдать оборона, в этом нет ничего необычного. Но это лучше, чем ватокатание в центре поля и автобусные редуты у своей штрафной.
Будет команда попроще против того же псж и будут защищаться лучше. Как против челси, ливерпуля или прошлогоднего интера в финале

А тут две лучшие атаки мира встретились, поэтому такой результат
Чтобы забить кому то мяч, его надо вначале отобрать. Это и называется защита. И для этого не обязательно выставлять автобус у своей штрафной, как это было 20 лет назад. А то, что в полуфинале ЛЧ играют команды которые не боятся всем составом идти в атаку, прессинговать на чужой половине поля, так это хорошо. Потому что футбол - это прежде всего зрелище для болельщиков, а не для отдельных душнил.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
8 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
10 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
26 минут назадLive
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
17 минут назад
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
18 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
19 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
22 минуты назад
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
22 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
23 минуты назад
Сперцян отдал 15 голевых передач в РПЛ. Только у Лоськова и Халка было больше ассистов за сезон
37 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат матчей в последних турах»
4 минуты назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
20 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
26 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
43 минуты назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
Рекомендуем