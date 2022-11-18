Самая большая драма в карьере Месси. Эти фото знают даже те, кто не смотрят футбол

Лионель Месси начинает новую попытку выиграть чемпионат мира.

Ближе всего к исполнению мечты он был восемь лет назад в Бразилии – тогда Аргентина в финале проиграла Германии (0:1), все решил легендарный гол Марио Гетце.

Месси тогда признали лучшим игроком ЧМ, но радости награда не принесла. Эти кадры помнит весь мир.

«Мне очень больно, так как мы не привезем кубок в Аргентину, – сказал Месси после финала. – Меня вообще не волнует награда лучшему игроку. Сейчас мне все равно – на мой приз, на все. Я просто хотел поднять кубок над головой и привезти его в Аргентину. Боль не унять».

Вот момент, когда Месси проходит мимо кубка. Его поймала фотограф из России Дарья Исаева. О той фотографии она рассказывала в интервью Sports.ru.

«Когда матч закончился, я не понимала, что могу снять сверху: игроки же будут поднимать кубок ко мне спиной. И тут Месси объявили лучшим игроком, он, не торопясь, начал подниматься за призом. Я подумала: «Надо снять, как он проходит мимо кубка, которого ему так не хватает». Но с моей точки этого сделать было нельзя, поэтому я рванула левее метров на 10 – туда, где стоит оператор. Обошла его, заняла место, за мной прибежали еще человека три. В этот момент девушка-офицер начала нас выталкивать: «Вы не можете здесь находиться». Мы ее упрашивали: «Еще чуть-чуть, сейчас мы уже уйдем».

И вот Месси идет и просто смотрит в пол. Я несколько раз снимала матчи Лео, и сложилось ощущение, что когда у него нет мяча, он не понимает, где находится: «Что я тут делаю? Кто я?» Прострация какая-то. И я просто умоляю: «Пожалуйста, посмотри на кубок». И он поднял глаза. Я нажала кнопку.

Все, кто видят эту фотографию, говорят, что он смотрит на кубок. Мне кажется, что он все-таки смотрит не на кубок, а куда-то в сторону. Или сквозь. Но история в любом случае сложилась. Это его фирменный взгляд: «Вот бы сейчас у меня был мяч, я бы тогда повеселился». Без мяча жизнь Месси теряет краски».

Боль.

В Катаре начинается новый путь.

«Возможно, это мой последний чемпионат мира. Мой последний шанс исполнить мечту. Сейчас хороший момент – и психологически, и физически. У меня нет проблем».

Фото: личный архив Дарьи Исаевой/«Спорт-Экспресс»; East News/ODD ANDERSEN / AFP, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/Matthias Schrader; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; globallookpress.com/Lui Siu Wai/XINHUA