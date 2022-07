Акинфеев тащит в ЦСКА уже 20-й сезон. Вот его путь в фотографиях – с 2003-го до наших дней

Легенда красно-синих.

Игорь Акинфеев сыграл на ноль с «Уралом» – так он начал уже 20-й сезон в высшей лиге, повторив рекорд Дмитрия Лоськова (установил в 2017-м, когда провел прощальный матч за «Локомотив» в 43 года).

Достижение Акинфеева очень впечатляет, поэтому вспомним его путь в ЦСКА с помощью уютных фотографий – с 2003-го по 2022-й.

Игорь дебютировал за красно-синих еще в 16 лет: впервые вышел за основу в Кубке Премьер-Лиги против «Зенита». Тогда он в перерыве заменил опытного Дмитрия Крамаренко и не пропустил. Но в РПЛ Акинфеев стартовал еще ярче: отбил пенальти Каряки в матче против «Крыльев».

В знаменитом Кубке УЕФА-2005 Игорь сыграл в 9 матчах на вылет, в которых пропустил всего три мяча. А шесть встреч вообще провел на ноль. После этого о юном кипере уже всерьез заговорили в Европе.

В 2008-м Игорь забрал капитанскую повязку в ЦСКА, а еще был основным в сборной, которая подарила стране праздник на Евро.

Тот самый инцидент с Веллитоном случился в 2011-м. Акинфеев столкнулся с бразильцем в воздухе – неудачно приземлился на левую ногу и порвал крестообразные связки. Игорь был в ярости: «Зассал, #####, сука? Ответишь, тварь, у меня. ####### ###### [вонючий], #####!» – кричал он Веллитону, сидя на носилках.

В 2016-м Акинфеев вырвал для ЦСКА золотые медали: сделал двойной сейв в заключительном матче с «Рубином» (1:0), а после финального свистка все бросились к Игорю в объятия.

Главный момент 2018-го – перформанс Акинфеева против испанцев. Он вовремя поднял ногу и оформил самый красивый сэйв года – так подарил России первый четвертьфинал ЧМ в истории. Кипер скромничал: «Просто повезло, и все».

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче тоже не вдавался в детали: «Были наработки, а куда именно прыгать, решал в конце концов Акинфеев. Мы готовились, смотрели. Но Игорю говорили: ты главный, ты принимаешь решения».

В 2022-м Игорь все еще в полном порядке – один из лучших вратарей РПЛ и главный любимец болельщиков ЦСКА.

Фото: Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon, Ben Radford, Roman Hasaev/Epsilon, Alexander Fedorov/EuroFootball, Carlos Rodrigues; РИА Новости/Владимир Федоренко, Александр Вильф; globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look, Nataliya Kondratenko/Russian Look, Dmitry Golubovich/Russian Look