Росеньор – первый с 2016 года тренер «Челси», выигравший дебютный матч. Это не удавалось никому после Конте

Лиэм Росеньор стал первым за долгое время тренером Челси, выигравшим дебютный матч во главе команды.

Сегодня «синие» под руководством 41-летнего специалиста победили «Чарльтон » со счетом 5:1 в 3-м раунде Кубка Англии.

Последним тренером «Челси », выигрывавшим дебютный матч, был Антонио Конте – при нем команда одолела «Вест Хэм» со счетом 2:1 в 2016 году.