Росеньор – первый с 2016 года тренер «Челси», выигравший дебютный матч. Это не удавалось никому после Конте
Лиэм Росеньор – первый тренер «Челси» с 2016-го, выигравший дебютный матч.
Лиэм Росеньор стал первым за долгое время тренером Челси, выигравшим дебютный матч во главе команды.
Сегодня «синие» под руководством 41-летнего специалиста победили «Чарльтон» со счетом 5:1 в 3-м раунде Кубка Англии.
Последним тренером «Челси», выигрывавшим дебютный матч, был Антонио Конте – при нем команда одолела «Вест Хэм» со счетом 2:1 в 2016 году.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36310 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости