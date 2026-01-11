«Челси» одержал крупнейшую победу в первом матче при новом тренере со времен дебюта Сколари в 2008-м. Команда Росеньора разгромила «Чарльтон» – 5:1

Росеньор одержал крупную победу в первом матче во главе «Челси».

«Челси » в дебютной игре Лиэма Росеньора на посту главного тренера разгромил «Чарльтон » из Чемпионшипа в 3-м раунде Кубка Англии (5:1).

Эта победа стала для лондонского клуба самой крупной в первом матче под руководством нового тренера с августа 2008 года, когда Луис Фелипе Сколари в своей дебютной игре во главе «синих» привел команду к победе 4:0 над «Портсмутом».