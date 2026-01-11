  • Спортс
Росеньор о 5:1 с «Чарльтоном»: «Если продолжим работать в том же духе, то в будущее «Челси» смотрю с оптимизмом»

Росеньор о 5:1 с «Чарльтоном»: в будущее «Челси» смотрю с оптимизмом.

Тренер «Челси» Лиэм Росеньор оценил победу над «Чарльтоном» (5:1) в 3-м раунде Кубка Англии.

Это был дебютный матч Росеньора на посту тренера «синих».

«Хорошее начало, профессиональное. Думаю, наш первый гол был забит в важный момент игры, блестящий гол от Джоррела [Хато]. Качество игры моих футболистов было превосходным. Сильное начало, есть от чего оттолкнуться в преддверии матча в среду [с «Арсеналом» в полуфинале Кубка лиги].

Голы меняют ход игры, и это зависит от качества игроков. Открыть счет именно тогда, когда мы это сделали (в добавленное к первому тайму время – Спортс”), было действительно здорово. У меня превосходная команда, и я очень доволен игроками стартового состава. Думаю, Гиу был великолепен, он заслужил свой гол. Много позитивных моментов. Сильное начало, но слишком восхищаться пока не стоит.

Это были насыщенные два месяца. Ребята очень хорошо нас приняли, и я благодарю их за это. Если продолжим работать в том же духе, то в будущее я смотрю с оптимизмом», – сказал Росеньор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
