Масалитин о тренерах в России: «Зачем каждый год их выпускают, если они без работы сидят? Где ты будешь практику проходить, кто тебя направит? Почему так у нас все происходит?»
Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался о проблемах футбольных тренеров в России.
«Сейчас ты пришел, отучился на тренера и без команды сидишь. Кто тебя направит, где ты будешь практику проходить для получения знаний и опыта? Почему так у нас все происходит?
У нас тренеров выпускают каждый год огромное количество. А зачем их выпускать, если они без работы сидят? Тренер должен работать! Пусть это будет Первая лига, Вторая, пусть мастерство точит потихоньку и двигается», – cказал Масалитин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Vprognoze.ru
