Матч окончен
Кубок португальской лиги. Финал. «Брага» проиграла «Витория Гимараэш», не забив пенальти в добавленное время
В Кубке португальской лиги победила «Витория Гимараэш».
В финале Кубка португальской лиги «Витория Гимараэш» обыграла «Брагу» – 2:1.
Родриго Саласар на 11-й добавленной ко второму тайму минуте не реализовал пенальти, который мог бы спасти «Брагу».
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36287 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости