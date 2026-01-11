Кубок португальской лиги. Финал. «Брага» проиграла «Витория Гимараэш», не забив пенальти в добавленное время

В Кубке португальской лиги победила «Витория Гимараэш».

В финале Кубка португальской лиги «Витория Гимараэш » обыграла «Брагу» – 2:1.

Родриго Саласар на 11-й добавленной ко второму тайму минуте не реализовал пенальти, который мог бы спасти «Брагу».

Кубок португальской лиги

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.