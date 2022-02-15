Летом «Ювентус» может получить 12 млн евро за Алекса Сандро

Летом «Ювентус» может избавиться от Алекса Сандро, в последние месяцы уровень его результативности упал. Бразилец уже не так блестяще хорош, как был, когда только присоединился к «бьянконери».

В этом сезоне Макс Аллегри выбирал между ним и Лукой Пеллегрини, и теперь юноша должен сменить Сандро в качестве основного левого защитника клуба.

Calciomercato.it утверждает, что агент бразильца работает над тем, чтобы найти ему новый клуб.

Сообщается, что Жорже Мендеш предлагает бывшего игрока «Порту» «Вулверхэмптону» в АПЛ.

Команда Бруно Лаге может подписать его в конце этого сезона, а «Ювентус» уже установил запрашиваемую цену.

Сообщается, что клуб хочет получить за Алекса Сандро 12 миллионов евро, следующий сезон станет для него последним по контракту с «Ювентусом».