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  4. КОНКАКАФ о плане ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Он разработан без обсуждений – мы узнали только из СМИ. Глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей процедуры»

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КОНКАКАФ о плане ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Он разработан без обсуждений – мы узнали только из СМИ. Глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей процедуры»
КОНКАКАФ о продаже части прав на ЧМ: план разработан без каких-либо обсуждений.

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) раскритиковала планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам.

«В КОНКАКАФ узнали об этом только из сообщений СМИ, а затем и из пресс-релиза. Мы глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей правовой процедуры.

Мы разделяем разочарование многих в нашем регионе и во все мире, поскольку столь детальный план был разработан и обнародован еще до каких-либо обсуждений с соответствующими руководящими органами и заинтересованными сторонами.

Как футбольные лидеры, мы являемся хранителями игры. ФИФА, конфедерации и все ассоциации-члены несут ответственность за то, чтобы всегда действовать в интересах спорта.

Каждое принимаемое нами решение должно основываться на надлежащем управлении, надежных процедурах и долгосрочном контроле. Это основа, в рамках которой работает КОНКАКАФ. Мы верим, что все члены семьи ФИФА будут действовать так же», – говорится в заявлении КОНКАКАФ.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
logoКОНКАКАФ
logoЧемпионат мира по футболу
logoДжанни Инфантино
logoФИФА

Комментарии

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Как назовут сумму сразу продадитесь.....
Сука, да наймите вы себе редактора в команду
В каждом втором посте ошибка в заголовке
Кажется, в ФИФА нужен коллегиальный орган для утверждения основных решений, вроде совбеза ООН. Это позволит ограничть произвол даже неадекватного президента вроде Инфантино.
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