«Бавария» и Кейн в августе начнут переговоры о продлении контракта
«Бавария» начнет переговоры о новом контракте с Кейном в августе.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, мюнхенцы готовы предложить Кейну соглашение на новых условиях, поскольку клуб хочет сохранить форварда в составе.
Переговоры начнутся уже в ближайшие недели – окончательное решение останется за Кейном и его семьей. Действующий контракт Кейна с «Баварией» истекает в 2027 году.
В прошлом сезоне Харри стал лучшим бомбардиром Бундеслиги с 36 голами в 31 матче. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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Так же и на этом ЧМ. То что Англия вылетела в полуфинале прямая вина Тухеля. Даже если бы у Кейна был просто финал ЧМ, то 100% можно было уже ему выносить ЗМ, а так он один из главных фаворитов, но не явный.