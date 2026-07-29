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  4. «Бавария» и Кейн в августе начнут переговоры о продлении контракта

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«Бавария» и Кейн в августе начнут переговоры о продлении контракта

«Бавария» начнет переговоры о новом контракте с Кейном в августе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, мюнхенцы готовы предложить Кейну соглашение на новых условиях, поскольку клуб хочет сохранить форварда в составе.

Переговоры начнутся уже в ближайшие недели – окончательное решение останется за Кейном и его семьей. Действующий контракт Кейна с «Баварией» истекает в 2027 году.

В прошлом сезоне Харри стал лучшим бомбардиром Бундеслиги с 36 голами в 31 матче. Его подробную статистику можно найти здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoХарри Кейн
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoСборная Англии по футболу
Фабрицио Романо

Комментарии

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Если бы не Тухель, то Кейн мог получить ЗМ ещё пару сезонов назад. Кейн против РМ набрал Г+П, но Тухель упустил концовку. Вины Кейна не было.
Так же и на этом ЧМ. То что Англия вылетела в полуфинале прямая вина Тухеля. Даже если бы у Кейна был просто финал ЧМ, то 100% можно было уже ему выносить ЗМ, а так он один из главных фаворитов, но не явный.
ОтветМикель Артета 65%
Если бы не Тухель, то Кейн мог получить ЗМ ещё пару сезонов назад. Кейн против РМ набрал Г+П, но Тухель упустил концовку. Вины Кейна не было. Так же и на этом ЧМ. То что Англия вылетела в полуфинале прямая вина Тухеля. Даже если бы у Кейна был просто финал ЧМ, то 100% можно было уже ему выносить ЗМ, а так он один из главных фаворитов, но не явный.
Если бы не Тоттенхэм, если бы не Тухель, если бы не праймовый ПСЖ... А так Кейн просто золото.
ОтветMarcus-light
Если бы не Тоттенхэм, если бы не Тухель, если бы не праймовый ПСЖ... А так Кейн просто золото.
Вылез хейтерок. Даже если бы Кейн остался в Шпорах и ничего не выиграл за свою карьеру, он бы все равно был одним из лучших ЦН поколения. А ты дальше плачь девочка.
Кейн крутой нападающий, без слабых сторон. Уверен Бавария договориться о продлении.
Гарри 33. Условный контракт 2+1 отработает на ТОП уровне 100%. ФКБ с ним в составе всегда будут претендовать на победу в ЛЧ. Набивай стату, собирай внутренние кубки. Что еще надо? Отличный виток карьеры
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