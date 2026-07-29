«Бавария» и Кейн в августе начнут переговоры о продлении контракта

«Бавария » начнет переговоры о новом контракте с Кейном в августе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, мюнхенцы готовы предложить Кейну соглашение на новых условиях, поскольку клуб хочет сохранить форварда в составе.

Переговоры начнутся уже в ближайшие недели – окончательное решение останется за Кейном и его семьей. Действующий контракт Кейна с «Баварией» истекает в 2027 году.

В прошлом сезоне Харри стал лучшим бомбардиром Бундеслиги с 36 голами в 31 матче. Его подробную статистику можно найти здесь .