  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Кривцов об уходе Сперцяна в «Аль-Ахли»: «Рад за него, но для «Краснодара» это большая потеря. Заменить Эдика будет очень сложно»

0
Кривцов об уходе Сперцяна в «Аль-Ахли»: «Рад за него, но для «Краснодара» это большая потеря. Заменить Эдика будет очень сложно»
Кривцов об уходе Сперцяна: рад за него, но для «Краснодара» это большая потеря.

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов заявил, что клубу будет трудно заменить Эдуарда Сперцяна, перешедшего в «Аль-Ахли».

– Как отреагировали на уход Сперцяна?

– За него я очень рад, но это большая потеря для «Краснодара». Очень сложно будет заменить Эдика. Не знаю, как все будет продвигаться, но задача на сезон у нас та же – бороться за первое место.

– В «Краснодар» вернулся Дмитрий Воробьев. Как он влился в команду?

– Все новички успешно вливаются в команду. Мы Диму давно знаем, он все‑таки воспитанник, – сказал Кривцов.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11912 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЭдуард Сперцян
logoКраснодар
logoНикита Кривцов
logoМатч ТВ
logoДмитрий Воробьев
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Ахли Джидда
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Если Никита будет играть, как в первом туре - заменит безболезненно Эдика. Да еще и объема прессинга даст. Удачи!
"........ Очень сложно будет заменить Эдика....."
Судя по первому туру ничего сложного нету, замена у Краснодара нашлась - это Кривцов. И даже не то что равноценная замена, а замена с заметным усилением!
Ответmekraboff
"........ Очень сложно будет заменить Эдика....." Судя по первому туру ничего сложного нету, замена у Краснодара нашлась - это Кривцов. И даже не то что равноценная замена, а замена с заметным усилением!
Ну-ну.. никто не даст и половины ассистов за сезон,которые делал Сперцян,вкладывая мяч в голову или ноги и лучше Эда никто не исполнял штрафные в лиге.Так что Краснодар просядет по голам со стандартов,а их было немало в прошедших сезонах.
Никита заменит Эдика легко, талантом не обделен, важно соблюдать спортивную дисциплину во всем, большой спорт это требует
Первая игра показала , что проблема отсутствия Сперцяна решена. Удачи Краснодару.
Никита отличный футболист и способен заменить Сперцяна и в первом туре это показал… но во первых Рубин играл в меньшинстве, а во вторых Сперцян все же 3 сезона подряд лучший полузащитник РПЛ… давайте заранее не загадывать и подождем хотя бы до конца сезона.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Беллингем посетил матч «Бирмингема» с «Барселоной». Английский клуб победил по пенальти
Видео
«ПСЖ» начал переговоры по лучшему бомбардиру «Аякса» Годтсу
Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»
Товарищеские матчи. «Барселона» проиграла «Бирмингему» по пенальти, «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»
Так забивает потенциальный новичок «Барселоны» – у Павлидиса покер за «Бенфику» в Лиге Европы! 😲
ВидеоСпортс"
Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»
Алонсо о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол должен принадлежать людям, а не частникам. Мы увидели великолепный чемпионат – хорошо, если все так и останется»
3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ
Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»
Холанд выложил фотографию с Джорданом: «Подпись не нужна»
Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, «Мадрид» ждет много прекрасных моментов»
Алаев о старте сезона РПЛ: «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать судейство, надеюсь. 1-й тур был одним из самых посещаемых за годы»
Лучано Спаллетти: «Мальдини был переходом на 4-ю передачу, но теперь Италия вновь на 2-й. Это похоже на попытку обновить прошивку на старом телефоне – не получится»
Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»
Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»
«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо
Экс-защитник «Локомотива» Митай перешел в «Дженоа» в аренду с правом выкупа
Фото
Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»
Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года
Фото
«Рома» за 17 млн евро и бонусы покупает Кульеракиса. «Вольфсбург» получит 20% от перепродажи 22-летнего защитника