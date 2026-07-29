Кривцов об уходе Сперцяна в «Аль-Ахли»: «Рад за него, но для «Краснодара» это большая потеря. Заменить Эдика будет очень сложно»
Кривцов об уходе Сперцяна: рад за него, но для «Краснодара» это большая потеря.
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов заявил, что клубу будет трудно заменить Эдуарда Сперцяна, перешедшего в «Аль-Ахли».
– Как отреагировали на уход Сперцяна?
– За него я очень рад, но это большая потеря для «Краснодара». Очень сложно будет заменить Эдика. Не знаю, как все будет продвигаться, но задача на сезон у нас та же – бороться за первое место.
– В «Краснодар» вернулся Дмитрий Воробьев. Как он влился в команду?
– Все новички успешно вливаются в команду. Мы Диму давно знаем, он все‑таки воспитанник, – сказал Кривцов.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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Судя по первому туру ничего сложного нету, замена у Краснодара нашлась - это Кривцов. И даже не то что равноценная замена, а замена с заметным усилением!