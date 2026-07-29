Кривцов об уходе Сперцяна в «Аль-Ахли»: «Рад за него, но для «Краснодара» это большая потеря. Заменить Эдика будет очень сложно»

Кривцов об уходе Сперцяна: рад за него, но для «Краснодара» это большая потеря.

Полузащитник «Краснодара » Никита Кривцов заявил, что клубу будет трудно заменить Эдуарда Сперцяна , перешедшего в «Аль-Ахли ».

– Как отреагировали на уход Сперцяна?

– За него я очень рад, но это большая потеря для «Краснодара». Очень сложно будет заменить Эдика. Не знаю, как все будет продвигаться, но задача на сезон у нас та же – бороться за первое место.

– В «Краснодар» вернулся Дмитрий Воробьев. Как он влился в команду?

– Все новички успешно вливаются в команду. Мы Диму давно знаем, он все‑таки воспитанник, – сказал Кривцов.