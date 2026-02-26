Промах в матче с «Галатасараем» разбил Тюрама. Кефрен плакал после замены

После 2:5 в Стамбуле «Ювентус» героически вернулся в игру на родной арене. На старте второго тайма «бьянконери» в очередной раз схватили красную, но и в меньшинстве команда сумела добыть домашнюю победу 3:0.

В овертайме силы закончились: «Галатасарай» забил дважды и обеспечил себе выход в 1/8 Лиги чемпионов с безумным счетом 7:5 по сумме двух встреч.

«Юве» упустил слишком много созданных моментов, по xG команда набрала больше 5. Неудачи особенно тяжело пережил Кефрен Тюрам. Француз не реализовал свой момент и был заменен, через пять минут Уэстон Маккенни сравнял счет по итогам двух матчей.

После гола партнера Кефрен со слезами на глазах повторял: «Я должен был забить, я должен был забить».

Кефрен сокрушался и после игры, повторяя: «Я не должен был промазать».

«Юве» проиграл, но после финального свистка получил от фанатов аплодисменты за борьбу.