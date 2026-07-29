FA о плане ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Мы крайне обеспокоены тем, что к такому решению пришли без должного обсуждения и контроля, и тем, что оно противоречит принципам»

В FA отреагировали на возможную продажу прав на ЧМ внешним инвесторам.

Футбольная ассоциация Англии (FA) отреагировала на планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам.

«Мы ничего не знали об этом предложении и не располагаем существенными подробностями, в том числе о том, в чем оно заключается и какие условия выдвигаются.

Исходя из ограниченной информации, мы крайне обеспокоены тем, что к такому решению пришли без должного обсуждения и контроля, а также тем, что оно противоречит сути и принципам.

Когда предложение будет представлено в полном объеме и с соблюдением прозрачности, как и обещала ФИФА, мы выскажем свое мнение и дадим дополнительные комментарии», – заявили в FA.

Европейские ассоциации могут бойкотировать ЧМ в случае продажи ФИФА части прав на турнир внешним инвесторам. Они проведут экстренное совещание