FA о плане ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Мы крайне обеспокоены тем, что к такому решению пришли без должного обсуждения и контроля, и тем, что оно противоречит принципам»

Футбольная ассоциация Англии (FA) отреагировала на планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам.
«Мы ничего не знали об этом предложении и не располагаем существенными подробностями, в том числе о том, в чем оно заключается и какие условия выдвигаются.
Исходя из ограниченной информации, мы крайне обеспокоены тем, что к такому решению пришли без должного обсуждения и контроля, а также тем, что оно противоречит сути и принципам.
Когда предложение будет представлено в полном объеме и с соблюдением прозрачности, как и обещала ФИФА, мы выскажем свое мнение и дадим дополнительные комментарии», – заявили в FA.
Европейские ассоциации могут бойкотировать ЧМ в случае продажи ФИФА части прав на турнир внешним инвесторам. Они проведут экстренное совещание
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