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  4. FA о плане ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Мы крайне обеспокоены тем, что к такому решению пришли без должного обсуждения и контроля, и тем, что оно противоречит принципам»

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FA о плане ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Мы крайне обеспокоены тем, что к такому решению пришли без должного обсуждения и контроля, и тем, что оно противоречит принципам»
В FA отреагировали на возможную продажу прав на ЧМ внешним инвесторам.

Футбольная ассоциация Англии (FA) отреагировала на планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам.

«Мы ничего не знали об этом предложении и не располагаем существенными подробностями, в том числе о том, в чем оно заключается и какие условия выдвигаются.

Исходя из ограниченной информации, мы крайне обеспокоены тем, что к такому решению пришли без должного обсуждения и контроля, а также тем, что оно противоречит сути и принципам.

Когда предложение будет представлено в полном объеме и с соблюдением прозрачности, как и обещала ФИФА, мы выскажем свое мнение и дадим дополнительные комментарии», – заявили в FA.

Европейские ассоциации могут бойкотировать ЧМ в случае продажи ФИФА части прав на турнир внешним инвесторам. Они проведут экстренное совещание

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
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Комментарии

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Будет как с Суперлигой. Такие настолько большие изменения никто не даст ввести. У ФИФА в принципе нет никакой власти и давления. Все их просто пошлют и на этом закончат. Ещё бы ладно они продали бы права и обещали бы каждой стране входящей в союз млн по 10 долларов, тогда бедные федерации могли бы и прогнуться, а так они даже не делятся. Шансов 0.
ОтветМикель Артета 65%
Будет как с Суперлигой. Такие настолько большие изменения никто не даст ввести. У ФИФА в принципе нет никакой власти и давления. Все их просто пошлют и на этом закончат. Ещё бы ладно они продали бы права и обещали бы каждой стране входящей в союз млн по 10 долларов, тогда бедные федерации могли бы и прогнуться, а так они даже не делятся. Шансов 0.
ФИФА обещает по 40 миллионов долларов каждой стране, тв том числе Ямайке, Таджикистану, королевству Тонга и так далее.
ОтветАнатолий Смирнов
ФИФА обещает по 40 миллионов долларов каждой стране, тв том числе Ямайке, Таджикистану, королевству Тонга и так далее.
Они хоть по сто лямов дать всяким Кюрасао? И таких стран может будет даже большинство, но если Англия , Германия, Испания, Франция другие ключевые футбольные сборные отвергнут эти перемены , то на этом всем и закончится , поскольку чемпионат без этих команд не имеет смысла
Логичное заявление .
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