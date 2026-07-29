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  4. Федор Кудряшов: «Прошло 5 лет, а мне до сих пор припоминают автогол с Хорватией. У кого-то ставка не прошла, видимо. Я ничем не могу помочь, к сожалению»

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Федор Кудряшов: «Прошло 5 лет, а мне до сих пор припоминают автогол с Хорватией. У кого-то ставка не прошла, видимо. Я ничем не могу помочь, к сожалению»
Кудряшов: прошло 5 лет, а мне до сих пор припоминают автогол с Хорватией.

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о своей карьере. 

– Каким одним словом описал бы свою карьеру?

– Не знаю. Честно, не могу сказать. Были и хорошие, и плохие события.

Думаю, большинство болельщиков запомнят мою карьеру по одному моменту – автоголу с Хорватией (в квалификации ЧМ-2022 – Спортс’’). Но это жизнь – она продолжается. Знаете, прошло 5 лет, а мне до сих пор это припоминают. Видимо, у кого-то ставка не прошла. К сожалению, я ничем не могу помочь. Все бывает.

– Тебе обидно, что люди до сих пор это припоминают?

– Это право каждого. Я не могу ничего с этим сделать. Если люди так долго могут жить прошлым, то, пожалуйста, – сказал Кудряшов.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии

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Это он еще личку теннисистов в инстаграмме не видел, вот там лудоманы шизофреники просто с ума сходят
ОтветDzhansug Bukiya
Это он еще личку теннисистов в инстаграмме не видел, вот там лудоманы шизофреники просто с ума сходят
Да, есть такое. Дарья Касаткина не даст соврать, особенно, когда некий лудоман Владимир Хубулов (игравший тогда за Аланию в пердиве) назвал её ,,по доброму’’ просто потому, что она неё ставку сделал, а его ставка не сыграла🤦🏻‍♂️
ОтветЯрослав Веровский
Да, есть такое. Дарья Касаткина не даст соврать, особенно, когда некий лудоман Владимир Хубулов (игравший тогда за Аланию в пердиве) назвал её ,,по доброму’’ просто потому, что она неё ставку сделал, а его ставка не сыграла🤦🏻‍♂️
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Я уже и забыл как нам забили хорваты. Помню только трусливую игру Карпина: отдали мяч, обороняли эти 0-0 всеми правдами и неправдами, и ничего даже не пытались придумать в атаке
ОтветAleksey Yashin
Я уже и забыл как нам забили хорваты. Помню только трусливую игру Карпина: отдали мяч, обороняли эти 0-0 всеми правдами и неправдами, и ничего даже не пытались придумать в атаке
там и хорваты особо ничего в атаке не могли придумать, поле было тяжелое, осень и дождь
ОтветIldar Izmailov
там и хорваты особо ничего в атаке не могли придумать, поле было тяжелое, осень и дождь
Помню как играл Модрич , вот кому погода не помеха была
Как выяснилось позже, даже если бы Карпин трусливо отстоял свои 0:0, в Катар бы все равно не поехали
Ответбрайан гриффин
Как выяснилось позже, даже если бы Карпин трусливо отстоял свои 0:0, в Катар бы все равно не поехали
Ой не факт. Полноценного участника ЧМ по футболу уже трудно отсеять, см. пример Ирана и нелюбовь к нему в США. А учитывая влияние футбола, то попадание на ЧМ в целом на российский спорт могло повлиять положительно с точки зрения допусков.
Ответdimonivanov
Ой не факт. Полноценного участника ЧМ по футболу уже трудно отсеять, см. пример Ирана и нелюбовь к нему в США. А учитывая влияние футбола, то попадание на ЧМ в целом на российский спорт могло повлиять положительно с точки зрения допусков.
Да нет, поехала бы другая сборная, как Дания вместо югославов ездила. Все случалось уже
Федор, все нормально!
как щас помню, я в том матче Хорватию брал, так что никаких к вам претензий!
Видимо, у Федора прошла ставка.
Ответленнорыч-абрамович
Видимо, у Федора прошла ставка.
Модрич не смог, я смогу!)
Хороший, трудолюбивый и неравнодушный защитник.
Да, звезд с неба не хватал, но свою функцию выполнял.
ОтветTheobaldus
Хороший, трудолюбивый и неравнодушный защитник. Да, звезд с неба не хватал, но свою функцию выполнял.
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Ответmatemate88
Комментарий скрыт
неплохая точно.
конечно на позицию хотелось бы кого-то посильнее, а кудряшова в ротацию, но что было то было.
Абсолютно ничего не решающий по итогу эпизод
Дурачок все на деньги переводит, потому что никаких других ценностей в его голове нет. Филимонова тоже вспоминают уже 30 лет, потому что у всей страны тогда ставка не прошла, или может болельщики ждали большего, победы, выхода на Евро?
Есть такие негативные вещи, которые остаются в памяти - автогол Ковтуна, промах Бесчастных с Японией, пас Зобнина с Данией, 1:7 с Португалией, игра сборной на Евро-2016, пенальти Джордана. И ставки к этому никакого отношения не имеют (у подавляющего большинства).
ОтветБоевой Бурят Путина
Дурачок все на деньги переводит, потому что никаких других ценностей в его голове нет. Филимонова тоже вспоминают уже 30 лет, потому что у всей страны тогда ставка не прошла, или может болельщики ждали большего, победы, выхода на Евро? Есть такие негативные вещи, которые остаются в памяти - автогол Ковтуна, промах Бесчастных с Японией, пас Зобнина с Данией, 1:7 с Португалией, игра сборной на Евро-2016, пенальти Джордана. И ставки к этому никакого отношения не имеют (у подавляющего большинства).
И тем не менее этот автогол не идёт ни в какое сравнение с этими эпизодами. Нет тут явной вины. Да и пахал Федор на поле не то что его теска.
ОтветБоевой Бурят Путина
Дурачок все на деньги переводит, потому что никаких других ценностей в его голове нет. Филимонова тоже вспоминают уже 30 лет, потому что у всей страны тогда ставка не прошла, или может болельщики ждали большего, победы, выхода на Евро? Есть такие негативные вещи, которые остаются в памяти - автогол Ковтуна, промах Бесчастных с Японией, пас Зобнина с Данией, 1:7 с Португалией, игра сборной на Евро-2016, пенальти Джордана. И ставки к этому никакого отношения не имеют (у подавляющего большинства).
Ну хз, там вины Кудряшова нет и не было.
Кудряшов хороший игрок. И в Турции хорошо поиграл, одни позитивные воспоминания
Больше в поражении виноват Валера, со своим трусливым футболом
ОтветВ888ВВ
Больше в поражении виноват Валера, со своим трусливым футболом
По той погоде вариант с 0:0 выглядел самым простым, там же буквально в болоте играли
ОтветKingOfTheDivan
По той погоде вариант с 0:0 выглядел самым простым, там же буквально в болоте играли
Но можно ж было как то на контратаки выстроить.
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