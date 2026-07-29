Федор Кудряшов: «Прошло 5 лет, а мне до сих пор припоминают автогол с Хорватией. У кого-то ставка не прошла, видимо. Я ничем не могу помочь, к сожалению»

Кудряшов: прошло 5 лет, а мне до сих пор припоминают автогол с Хорватией.

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о своей карьере.

– Каким одним словом описал бы свою карьеру?

– Не знаю. Честно, не могу сказать. Были и хорошие, и плохие события.

Думаю, большинство болельщиков запомнят мою карьеру по одному моменту – автоголу с Хорватией (в квалификации ЧМ-2022 – Спортс’’). Но это жизнь – она продолжается. Знаете, прошло 5 лет, а мне до сих пор это припоминают. Видимо, у кого-то ставка не прошла. К сожалению, я ничем не могу помочь. Все бывает.

– Тебе обидно, что люди до сих пор это припоминают?

– Это право каждого. Я не могу ничего с этим сделать. Если люди так долго могут жить прошлым, то, пожалуйста, – сказал Кудряшов.