Федор Кудряшов: «Прошло 5 лет, а мне до сих пор припоминают автогол с Хорватией. У кого-то ставка не прошла, видимо. Я ничем не могу помочь, к сожалению»
Кудряшов: прошло 5 лет, а мне до сих пор припоминают автогол с Хорватией.
Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о своей карьере.
– Каким одним словом описал бы свою карьеру?
– Не знаю. Честно, не могу сказать. Были и хорошие, и плохие события.
Думаю, большинство болельщиков запомнят мою карьеру по одному моменту – автоголу с Хорватией (в квалификации ЧМ-2022 – Спортс’’). Но это жизнь – она продолжается. Знаете, прошло 5 лет, а мне до сих пор это припоминают. Видимо, у кого-то ставка не прошла. К сожалению, я ничем не могу помочь. Все бывает.
– Тебе обидно, что люди до сих пор это припоминают?
– Это право каждого. Я не могу ничего с этим сделать. Если люди так долго могут жить прошлым, то, пожалуйста, – сказал Кудряшов.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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как щас помню, я в том матче Хорватию брал, так что никаких к вам претензий!
Да, звезд с неба не хватал, но свою функцию выполнял.
конечно на позицию хотелось бы кого-то посильнее, а кудряшова в ротацию, но что было то было.
Есть такие негативные вещи, которые остаются в памяти - автогол Ковтуна, промах Бесчастных с Японией, пас Зобнина с Данией, 1:7 с Португалией, игра сборной на Евро-2016, пенальти Джордана. И ставки к этому никакого отношения не имеют (у подавляющего большинства).