Шоу в матче Медиалиги против ФНЛ: дубль 42-летнего Низамутдинова, много конфликтов и огненный Калешин

Главные события матча сборных ФНЛ и МФЛ.

Давно Дагестан не вызывал столько интереса у футбольных болельщиков, как 1 декабря. На «Анжи-Арене» сыграли крутейший шоу-матч сборные Winline Медиалиги и ФНЛ.

Итоговый счет – 17:24. На самом деле у матча было три счета: счет по голам – 0:4, счет по буллиталити (смесь пенальти и буллитов) – 2:3 и альтернативный, сформированный из очков, которые команды набрали по ходу матча за различные действия на поле.

Сборная ФНЛ победила по всем трем счетам. Но в этом матче счет – точно не главное. Главные события игры мы собрали в один пост.

«В отпуске можно иногда побаловаться». 42-летний Низамутдинов оформил дубль, отпраздновал фирменным Буратино и заработал очки в альтернативный счет

Если вы думали, что в Первой лиге играют только скучные профики, выходящие на поле с единственной мыслью – «не испортить», то это не так.

Александр Гаглоев из «КАМАЗа» раскидывал на финтах защитников Медаилиги, его одноклубник Валентин Пальцев играл пяткой (+1 балл в альтернативный счет), а кипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк спас ФНЛ от гола рэпера.

Но хедлайнером стал несгибаемый Эльдар Низамутдинов. Форварду «Шинника» 42 года, он провел примерно 50 тысяч матчей в Первой лиге, но все еще зажигает в большом футболе. Он вышел на замену и оформил дубль: сначала на скорости ворвался в штрафную и пробил точно между ног киперу МФЛ Зирикову и отпраздновал фирменным Буратино (+4 очка к альтернативному счету за красивое празднование гола), а потом подкараулил отскок во вратарской и вдолбил мяч с линии ворот в сетку. После каждого года команда качала Низамутдинова.

«В отпуске можно иногда побаловаться, – рассказывал после матча Низамутдинов в интервью Дмитрию Егорову. – Я играл в полную [силу], а я по-другому не умею».

Было очень много потасовок: Сердеров запретил материться, а с Гатагова скинули очки

Несмотря на шоу-упаковку матч точно был спортивным. Никто никому не хотел уступать. На поле регулярно вспыхивали стычки.

Уже в начале матча полузащитник «Черноморца» Шамиль Саадуев задел в центре поля по ногам защитника «БроукБойз» Мушвига Рзаева. Муш жестко высказал недовольство, после Саадуев схватил его за горло и толкнул в лицо. Быстро растащили. В перепалке Сердер Сердеров успел обозначить правила поведения на поле: «Вы здесь материться не будете», – заявил нападающий махачкалинского «Динамо». Главный арбитр матча Юрий Апонасенко (кстати, он босс всех судей в Мелиалиге) выдал профилактические желтые.

В конце первого тайма форвард «СКА-Хабаровск» Саид Алиев остался недоволен тем, как против него в единоборстве действовал защитник «БроукБойз» Жекич. Не дождавшись справедливости от судьи, он решил правосудие самостоятельно: после непродолжительной дискуссии Алиев кивнул в лицо Жекичу. Сборная Медиалиги запросила просмотр (да, в Медиалиге так можно, но только раз за тайм) и требовала удалить игрока ФНЛ. Апонасенко красную не показал, объяснив решение в прямом эфире: «Было движение, но не было удара. Это кивок. Нет, ребят, это желтая карточка, но мы не можем ее показать после просмотра повтора, поэтому продолжаем игру»

Но самый горячий конфликт вспыхнул в начале второго тайма между двумя осетинами – капитаном ФНЛ и защитником «Алании» Аланом Багаевым и одним из главных тренеров сборной Медиалиги Аланом Гатаговым. Первым за тренера вписался защитник «Титана» и МФЛ Павел Деобальд. Итог: с Гатагова слетели очки, а Багаеву и Деобальду прилетело по желтой.

«У меня остались вопросы [к Гатагову]. Он хотел кому-то сесть на лицо, после игры поговорим. Пожму ли я ему руку? ######### руку не жму», – заявил после инцидента Багаев в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого.

«Он мне сказал «Я не буду тебе жать руку, ты ######», – рассказал Гатагов свою версию в интервью «Влажному футболу». Это из-за всех трештоков. Это его право. Я руку поднимать не стал. Не понял, ударил меня он или нет. Выбил очки»

На матче присутствовало более 12 тысяч зрителей. Это рекорд сезона для «Анжи-Арены»

12 156 зрителей смотрели игру на «Анжи-Арене». Для Дагестана это лучшая посещаемость в сезоне. Лучшая посещаемость матча «Динамо» Махачкала в этом сезоне была установлена в октябре – игру с «Акроном» посетили 10 952 зрителя.

Во время матча нападающий «Родины Медиа» и продюсер Текила призывал фанатов с центральной трибуны заряжать «МФЛ! МФЛ! МФЛ!», даже был готов бросить фирменную куртку болельщикам в знак благодарности, но в ответ услышал: «ФНЛ! ФНЛ! ФНЛ!». Расстроился.

За активную поддержку на матче отвечала «Каспийская флотилия» – это фанаты махачкалинского «Динамо. Их заряды были слышны на протяжении всего матча. А после игры они вместе с игроками зарядили: «ФНЛ! ФНЛ! ФНЛ!»

«Дротов и «Амкала» нет, а люди пришли, – рассказывал в интервью после матча Дмитрию Егорову лучший медиафутболист года Василий Маврин. – Атмосфера праздника была. Не скажу, что если бы 2Drots и «Амкал» приехали в сборную, было бы больше зрителей. Ну, может быть, +500 человек. Все, кто хотел пришли на мероприятие».

Среди зрителей были не только дагестанские мальчишки и ультрас местного «Динамо», было много селебрити: президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев, генеральный директор клуба Шамиль Газизов и главный тренер Курбан Бердыев. Вместе с ними из ложи за матчем наблюдал президент ФНЛ Наиль Измайлов.

А еще на матче присутствовал глава Дагестана Сергей Меликов. Как только диктор объявил об этом по трибунам, пронесся неодобрительный гул.

Володя XXL называл игроков ФНЛ тюбиками. В ответ его жестко затролили после нереализованного пенальти

Перед матчем блогер и нападающий «Родины Медиа» Володя XXL был очень уверен в себе. «Подвезли говна. Посмотри на тюбиков. Боре Фартуне я респектую, а остальных я не знаю. У них фамилии у всех южные. ######## [изобьют]? По ###! в футбол играем. Я готов ответить за свои слова», – отзывался о соперниках медиафутболист в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого.

В серии послематчевых буллиталити Володе XXL выпал пенальти. До удара вся сборная ФНЛ свистела и сбивала Володю. Он пробил отвратительно: слабо, совсем не в угол, голкипер легко забрал удар. А после вся сборная ФНЛ побежала к XXL и всячески его подкалывали. Технический директор Дмитрий Кортава даже увел игрока в сторону, чтобы не вспыхнул конфликт.

«Он сам разогрел это все, – объяснил после матча Денис Самойлов из «Тюмени» в интервью Дмитрию Егорову. – Он слишком много разговаривал. Вас как встретили, хорошо же? А он южных пацанов задел. Мы ко всем с уважением, а он наоборот. Хулиганил очень сильно».

«Много разговаривал – рассказывал после матча Володя в интервью Дмитрию Егорову. – Интерес проявил к матчу. Обосрался. Стыдно. Что орали? Да у них даже слюни изо рта текли. Обосрали XXL, молодцы. Красавчики, по 6 часов в день тренируетесь. А мы – Медиалига – сделали праздник в Дагестане. Все понравилось, но с пенальти обидно».

Калешин – главная звезда сборной ФНЛ

Главная звезда сборной ФНЛ – ее главный тренер Евгений Калешин. Причем с запасом. Формально к ФНЛ сейчас он уже отношения не имеет – среди недели его уволили из «Акрона». А еще он самый обсуждаемый тренер России прямо сейчас.

Все из-за мощнейшего спича на пресс-конференции, после выездной ничьей с «Аланией» (1:1), где он заявил, что есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают, а футбол деградирует.

«Рано или поздно… Рухнут же те, кто сдавал-продавал все. Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет эта вся шантрапа, которая думает, что умнее всех. Рано или поздно, добро победит зло», – заявил Калешин.

По эмоциям Калешина во время матча видно, что ему не плевать. Он праздновал каждый гол так, будто его «Акрон» снова выбивал «Динамо» «Спартак» или «Локомотив» из Кубка России. Но это всего лишь товарняк с блогерами.

«Крутое мероприятие, – поделился впечатлениями после игры Калешин в интервью Дмитрию Егорову. – Искренние эмоции, драки. Это не наиграно. Мне кажется, футболу нельзя относиться потребительски и неискренне. Если ты уважаешь соперника, ты должен изо всех сил играть. Тогда ты уважаешь себя. А когда ты начинаешь выдумывать, ты себя унижаешь».

Команда Калешина играла ярко, не уступала, не поддавалась, хотела выиграть. Без Калешина таким ярким матч точно не получился бы.

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ» и ютуб-канала Winline Media Football League