Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»

Борис Фартуна: за 60 тысяч не хотел бы ехать в профкоманду, уже тяжело.

Полузащитник 2Drots Борис Фартуна рассказал о предложениях из проффутбола.

«Сейчас трансферное окно закрылось, пока нет вариантов. Попросил в Узбекистан пробить, но тоже пока информации нет. Зимой было предложение от «Мурома », а прошлым летом после ухода из «КАМАЗа» был вариант поехать в «Велес», но я отказал.

Думал, что получится обратно в ФНЛ попасть, но не получилось. Нет смысла уже жалеть, наверное. Надо здесь доказывать, что я сильнее, и все. Если летом «Велес » повторит предложение? Рассматривать надо, конечно, но смотря за какие деньги.

За 60 тысяч рублей я уже не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин. Если предложат такую же зарплату, как в 2Drots, то можно было бы еще раз попробовать свои силы. После «КАМАЗа» там, где нужно, я набрал, психология устойчивая, можно пробовать», – сказал Фартуна.

Борис Фартуна выступал за 2Drots с 2022-го по 2023-й, после чего перешел в «КАМАЗ », где провел два сезона. Летом 2025-го хавбек расторг контракт с клубом.