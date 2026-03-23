Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»

Полузащитник 2Drots Борис Фартуна рассказал о предложениях из проффутбола.

«Сейчас трансферное окно закрылось, пока нет вариантов. Попросил в Узбекистан пробить, но тоже пока информации нет. Зимой было предложение от «Мурома», а прошлым летом после ухода из «КАМАЗа» был вариант поехать в «Велес», но я отказал.

Думал, что получится обратно в ФНЛ попасть, но не получилось. Нет смысла уже жалеть, наверное. Надо здесь доказывать, что я сильнее, и все. Если летом «Велес» повторит предложение? Рассматривать надо, конечно, но смотря за какие деньги.

За 60 тысяч рублей я уже не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин. Если предложат такую же зарплату, как в 2Drots, то можно было бы еще раз попробовать свои силы. После «КАМАЗа» там, где нужно, я набрал, психология устойчивая, можно пробовать», – сказал Фартуна.

Борис Фартуна выступал за 2Drots с 2022-го по 2023-й, после чего перешел в «КАМАЗ», где провел два сезона. Летом 2025-го хавбек расторг контракт с клубом.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 13TEAM
В курьеры иди.
это фамилия такая или погоняло?
У них там у всех погоняла в медиях
Диагноз
Экс-форвард «Факела», «Амкала» и 2Drots Ивахнов перешел в «Машук-КМВ»
19 февраля, 16:10
Бюджет 2Drots снизился с 280 до 140 млн рублей. Игроки Медиалиги уезжают на просмотр во Вторую и Третью лиги из-за сокращения зарплат
19 января, 11:06
