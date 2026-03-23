8

Смолов о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Если честно, даже говорить ничего не хочется»

Федор Смолов в подкасте Smol FM обсудил эпизод с назначением пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым. 

Дмитрий Егоров: «Я отправил кадры в чат судей Медиалиги. Мне 40% из них сказали, что это пенальти».

Сергей Паршивлюк: «Если бы ты отправил в чат судей РПЛ и Первой лиги, то статистика была бы та же».

Дмитрий Егоров: «Они все боятся ошибиться. Их логика в том, что идет замах, после него ставится опорная нога, которая перекрещивает траекторию, и получается, что он хотел ударить по мячу. Пенальти».

Сергей Паршивлюк: «Ты процитировал среднестатистического судью».

Федор Смолов: «Из Медиалиги?»

Сергей Паршивлюк: «Не только».

Федор Смолов: «Если честно, даже говорить ничего не хочется».

Кадры: трансляция Матч Премьер

«Это ужас». Мажич в шоке от вредительского пенальти – его Кукуян и ВАР подарили «Зениту»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
logoФедор Смолов
logoДмитрий Егоров
logoДаниил Кондаков
logoЗенит
logoFONBET Кубок России
logoСергей Паршивлюк
logoПавел Кукуян
logoСослан Кагермазов
logoДинамо Махачкала
logoсудьи
logoWinline Медиалига
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это отлично Смолов,что говорить не хочется. Тебе больше молчать нужно. За умного, конечно, не сойдешь. Но за менее глупого вполне.
Они там какого числа играли? Всё спорят. А мнение болельшика быков, Смолова самое интересное.
Джордан дазнт вонт ту спик. Ху из лукинг фор э чэа
Может люди перестанут когда нибудь называть Динамо Мх, "Махачкалой"
Нужно предусмотреть в регламенте переигровку за такие судейские ляпы
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Махачкалы» Кагермазов о пенальти «Зенита»: «Вся страна встала на нашу сторону. Есть злость из-за несправедливости. В футболе такое бывает – с некоторыми командами чаще»
вчера, 14:37
Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»
вчера, 13:37
Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»
вчера, 13:32
«Вся страна смеется с пенальти «Зенита». Наверное, многие или все понимают, что, из-за чего и как». Вратарь «Динамо» Махачкала Магомедов про 11-метровый в Кубке
21 марта, 20:43
Хавбек «Махачкалы» Глушков о пенальти «Зенита»: «Вся страна видела этот цирк, что я могу сказать? Ничего не изменится»
21 марта, 16:51
Рекомендуем
Главные новости
Блогер Столяров: «Медиакоманда никогда не дойдет до РПЛ. Это без шансов. Надо выбросить мысль, что медиафутболу нужно в проффутбол»
3 минуты назад
«Амкал» сыграет с «Народной Командой», 2Drots против «Броуков» в четвертьфинале НаПике
сегодня, 08:53
Михаил Литвин – «Король НаПике». Президент Lit Energy – лучший медийный игрок 8-й игровой недели НаПике
вчера, 16:30
Мусагалиев о формате МФЛ-7: «Если верить президенту Медиалиги, то любой его проект суперклассный. Слепо верю в это»
вчера, 13:59
Кудряшов против Goody, Стронг подерется с Акимбо. Опубликован полный кард турнира Fight Nights «Медиафутбол против всех»
вчера, 12:07
Михаил Литвин: «Пригласил бы стримера IShowSpeed в НаПике. Его причастность к футболу и аура максимально бы подошли»
вчера, 11:00
Владелец KicksTown Беспалов о своих самых глупых тратах: «Я потратил 10 млн рублей на создание медиакоманды. Эффективность маркетинговой активности – 0,0001%»
вчера, 09:10
Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров забил победный буллит в МедиаПике за Fight Nights в НаПике
22 марта, 18:22Видео
СКА выиграл у Fight Nights, ФК «10» установил рекорд лиги, забив 21 гол «Дружине». Результаты заключительного тура регулярки НаПике
22 марта, 17:55
2Drots не сыграют с «Амкалом» в четвертьфинале НаПике. «Самураи» проиграли Lit Energy в серии буллитов, но поднялись в турнирной таблице
22 марта, 15:48
Ко всем новостям
Последние новости
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
вчера, 19:12
«Альтерон», возможно, сыграет с клубом РПЛ: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»
22 марта, 20:59
Глава Медиалиги Осипов: «Я играю в американский футбол местами лучше всех в стране»
22 марта, 17:24
«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США
21 марта, 18:52
Президент Медиалиги Осипов: «Если планы на 2026-й реализуются хотя бы к лету, то я могу попасть не в топ-30, а в топ-5 важных людей футбола»
21 марта, 17:34
«Никто не будет содержать команду и мотивировать ребят так, как это делал он». Мозговой об «Эгриси» без Уткина
21 марта, 15:16
Экс-футболист «Ростова» Стариков сыграет за команду Роналдиньо в американской медиалиге
19 марта, 18:44
«Эгриси», Fight Nights, «Матч ТВ» и «Народная Команда» – участники МФЛ-7
17 марта, 13:37
«Лужники» примут финал Медиалиги 4 июля. Матч открытия седьмого сезона планируют провести в Абхазии
16 марта, 19:42
Смолов о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Это преступление. Он подарил «Зениту» преимущество в матче, который складывался по сценарию «Спартака»
16 марта, 18:56Видео
Рекомендуем