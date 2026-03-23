Смолов о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Если честно, даже говорить ничего не хочется»

Федор Смолов: о судействе в Кубке России даже говорить ничего не хочется.

Федор Смолов в подкасте Smol FM обсудил эпизод с назначением пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.

Дмитрий Егоров: «Я отправил кадры в чат судей Медиалиги. Мне 40% из них сказали, что это пенальти».

Сергей Паршивлюк : «Если бы ты отправил в чат судей РПЛ и Первой лиги, то статистика была бы та же».

Дмитрий Егоров : «Они все боятся ошибиться. Их логика в том, что идет замах, после него ставится опорная нога, которая перекрещивает траекторию, и получается, что он хотел ударить по мячу. Пенальти».

Сергей Паршивлюк : «Ты процитировал среднестатистического судью».

Федор Смолов : «Из Медиалиги?»

Сергей Паршивлюк : «Не только».

Федор Смолов : «Если честно, даже говорить ничего не хочется».

