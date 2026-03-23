Смолов о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Если честно, даже говорить ничего не хочется»
Федор Смолов в подкасте Smol FM обсудил эпизод с назначением пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0).
В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
Дмитрий Егоров: «Я отправил кадры в чат судей Медиалиги. Мне 40% из них сказали, что это пенальти».
Сергей Паршивлюк: «Если бы ты отправил в чат судей РПЛ и Первой лиги, то статистика была бы та же».
Дмитрий Егоров: «Они все боятся ошибиться. Их логика в том, что идет замах, после него ставится опорная нога, которая перекрещивает траекторию, и получается, что он хотел ударить по мячу. Пенальти».
Сергей Паршивлюк: «Ты процитировал среднестатистического судью».
Федор Смолов: «Из Медиалиги?»
Сергей Паршивлюк: «Не только».
Федор Смолов: «Если честно, даже говорить ничего не хочется».
Кадры: трансляция Матч Премьер
