Михаил Литвин – «Король НаПике». Президент Lit Energy – лучший медийный игрок 8-й игровой недели НаПике

Михаил Литвин получил награду «Король НаПике».

Президент Lit Energy Михаил Литвин получил награду «Король НаПике» как лучший медийный игрок 8-й игровой недели лиги НаПике. Он забил больше всех среди звезд НаПике – 3 гола, а также оформил победный буллит в послематчевой серии против 2Drots.

На прошлых неделях награды получали президент «Союза» Дмитрий Кузнецов, президент «Банки» Фил Воронин и защитник 2Drots Вагабонд.

ГОЛ подсчитал, кто из звезд был самым результативным на прошедшей неделе. В топ-10 вошли:

Блогер Михаил Литвин: 3 гола

Боец Мариф Пираев: 1 гол, 2 ассиста

Президент «Амкала» Герман: 2 гола

Ведущий Иван Корнеев: 2 гола

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров: 2 гола

Комик Фил Воронин: 2 гола

Боец Адиль Шабасгериев: 2 гола

Танцор Тони Лозовой: 2 гола

Игрок «Амкала» Фанки: 1 гол, 1 ассист

Рэпер Чипинкос: 1 гол, 1 ассист

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.

«Король НаПике» – премия, которая вручается лучшему медийному игроку недели лигой НаПике совместно с приложением ГОЛ.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Зачем этого мошенника здесь публиковать
