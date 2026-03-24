Блогер Столяров: «Медиакоманда никогда не дойдет до РПЛ. Это без шансов. Надо выбросить мысль, что медиафутболу нужно в проффутбол»
Блогер Алексей Столяров считает, что медиакомандам не нужно стремиться в профессиональный футбол.
Столяров выступает за СКА рэпера Басты в НаПике.
– Какой медиаклуб первым дойдет до РПЛ?
– Никакой. Это без шансов. Как Карпин сказал – нельзя им с профессионалами играть. Это нереально. Слишком большие уровни невозможного.
Это то же самое, что Джейк Пол с Джошуа боксировал, и в какой-то момент Джошуа решил его нокаутировать – и все.
Какие бы навыки суперские ни были, медиафутбол – это медиафутбол, профессиональный футбол – это профессиональный. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Нельзя смешивать никогда.
Мне кажется, надо вообще выбросить из головы точку зрения, что медиафутболу нужно в проффутбол. Это совершенно разное. Там люди этим с детства занимаются. А если медиафутбол попадет в проффутбол, то это уже не медиафутбол, а профессиональный, – сказал Столяров.
На канал Столярова в ютубе подписано более 5 млн человек.
Многие даже РПЛ не смотрят, потому что уровень футбола не самый высокий
Приезжают какие-то типа звёзды медиа к нам, в белорусскую срань, в предпоследнюю команду и не могут закрепиться в основе, а кто-то и просмотр просто не проходит.
Какой там уровень, расслабьтесь.
Не надо этого. Вон в России полно любительских, команд из низших лиг. Вот они Премьер-Лиге и в целом российскому футболу нужнее.