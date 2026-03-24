  • Блогер Столяров: «Медиакоманда никогда не дойдет до РПЛ. Это без шансов. Надо выбросить мысль, что медиафутболу нужно в проффутбол»
Блогер Столяров: «Медиакоманда никогда не дойдет до РПЛ. Это без шансов. Надо выбросить мысль, что медиафутболу нужно в проффутбол»

Алексей Столяров: надо выбросить мысль, что медиафутболу нужно в проффутбол.

Блогер Алексей Столяров считает, что медиакомандам не нужно стремиться в профессиональный футбол.

Столяров выступает за СКА рэпера Басты в НаПике.

– Какой медиаклуб первым дойдет до РПЛ?

– Никакой. Это без шансов. Как Карпин сказал – нельзя им с профессионалами играть. Это нереально. Слишком большие уровни невозможного.

Это то же самое, что Джейк Пол с Джошуа боксировал, и в какой-то момент Джошуа решил его нокаутировать – и все.

Какие бы навыки суперские ни были, медиафутбол – это медиафутбол, профессиональный футбол – это профессиональный. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Нельзя смешивать никогда.

Мне кажется, надо вообще выбросить из головы точку зрения, что медиафутболу нужно в проффутбол. Это совершенно разное. Там люди этим с детства занимаются. А если медиафутбол попадет в проффутбол, то это уже не медиафутбол, а профессиональный, – сказал Столяров.

На канал Столярова в ютубе подписано более 5 млн человек.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 13TEAM
Это все знают, ну кроме школьников, которые топят за медиалигу
Ответ fedor2026turin
Это все знают, ну кроме школьников, которые топят за медиалигу
Комментарий скрыт
Во всём. Коротко и ясно
Вы никому не нужны, кроме букмекеров, школьников и кучки лудоманов
Зато глава МФЛ Осипов считает что уровень в медиалиге не хуже чем в Эль Класико 😁😁😁
Ответ Тимак Капарзо
Зато глава МФЛ Осипов считает что уровень в медиалиге не хуже чем в Эль Класико 😁😁😁
Наркоманы в своей реальности живут...
Ответ Тимак Капарзо
Зато глава МФЛ Осипов считает что уровень в медиалиге не хуже чем в Эль Класико 😁😁😁
Эль классико, ты сейчас это про какое то пиво??)
Я вообще не понимаю, как можно это 💩
Многие даже РПЛ не смотрят, потому что уровень футбола не самый высокий
Ответ fedor2026turin
Я вообще не понимаю, как можно это 💩 Многие даже РПЛ не смотрят, потому что уровень футбола не самый высокий
Молодому поколению нравится. В отличие от профессионалов, там куча околофутбольной составляющей, как я понял, там и всякие блогерские штуки, типа конкурсов и прочего, плюс какие-то свои приколы с мячами и правилами. Мне, как человеку, который рос на обычном футболе, это смотреть не интересно, но уверен, что молодое поколение со мной поспорит. Каждому своё.
Надо выбросить мысль что медиафутбол нужен ещё кому то кроме хайпожоров и их фанатам школотронам 🤪
Ответ Злой Руся
Надо выбросить мысль что медиафутбол нужен ещё кому то кроме хайпожоров и их фанатам школотронам 🤪
Школотронов не обижай, они так-то тебя содержать будут в старости, потому что твоя пенсия уже давно ушла на дела государственные, так что эти школьники твоя опора в будущем:)
Медиафутболу до футбола - вы меня извините.

Приезжают какие-то типа звёзды медиа к нам, в белорусскую срань, в предпоследнюю команду и не могут закрепиться в основе, а кто-то и просмотр просто не проходит.

Какой там уровень, расслабьтесь.
В Медиалиге слишком много бескультурья. Снимают с бровки свои эмоции, прыгают возле скамейки чуть ли не выбегая на поле. Снимают свои разговоры в раздевалках с другими командами словно на районе как гопники что-то там выясняют. Какой там футбол ещё?

Не надо этого. Вон в России полно любительских, команд из низших лиг. Вот они Премьер-Лиге и в целом российскому футболу нужнее.
В той же Англии зачастую полулюбительские и любительские клубы доходят до высоких стадий Кубка Англии, и получаются вполне красивые истории. Здесь главное, чтобы если у медиаклубов или других любительских клубов получалось доходить до высоких стадий Кубка России, чтобы они просто играли в футбол, а не устраивали дикое шоу.
Ну хоть кто-то у них не совсем отбитый)
Ну сейчас его Осипов "от церкви отлучит".
Материалы по теме
Блогер Алексей Столяров: «Ни один нормальный человек, родившийся в Питере, не будет болеть за «Спартак». Я за хоккейный СКА и футбольный ЦСКА»
16 марта, 13:43
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Кузнецов: «Если Талалаеву нужно делать шоу, пусть идет в медиафутбол»
48 минут назад
«Амкал» сыграет с «Народной Командой», 2Drots против «Броуков» в четвертьфинале НаПике
сегодня, 08:53
Смолов о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Если честно, даже говорить ничего не хочется»
вчера, 17:03
Михаил Литвин – «Король НаПике». Президент Lit Energy – лучший медийный игрок 8-й игровой недели НаПике
вчера, 16:30
Мусагалиев о формате МФЛ-7: «Если верить президенту Медиалиги, то любой его проект суперклассный. Слепо верю в это»
вчера, 13:59
Кудряшов против Goody, Стронг подерется с Акимбо. Опубликован полный кард турнира Fight Nights «Медиафутбол против всех»
вчера, 12:07
Михаил Литвин: «Пригласил бы стримера IShowSpeed в НаПике. Его причастность к футболу и аура максимально бы подошли»
вчера, 11:00
Владелец KicksTown Беспалов о своих самых глупых тратах: «Я потратил 10 млн рублей на создание медиакоманды. Эффективность маркетинговой активности – 0,0001%»
вчера, 09:10
Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров забил победный буллит в МедиаПике за Fight Nights в НаПике
22 марта, 18:22Видео
СКА выиграл у Fight Nights, ФК «10» установил рекорд лиги, забив 21 гол «Дружине». Результаты заключительного тура регулярки НаПике
22 марта, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
вчера, 19:12
«Альтерон», возможно, сыграет с клубом РПЛ: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»
22 марта, 20:59
Глава Медиалиги Осипов: «Я играю в американский футбол местами лучше всех в стране»
22 марта, 17:24
«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США
21 марта, 18:52
Президент Медиалиги Осипов: «Если планы на 2026-й реализуются хотя бы к лету, то я могу попасть не в топ-30, а в топ-5 важных людей футбола»
21 марта, 17:34
«Никто не будет содержать команду и мотивировать ребят так, как это делал он». Мозговой об «Эгриси» без Уткина
21 марта, 15:16
Экс-футболист «Ростова» Стариков сыграет за команду Роналдиньо в американской медиалиге
19 марта, 18:44
«Эгриси», Fight Nights, «Матч ТВ» и «Народная Команда» – участники МФЛ-7
17 марта, 13:37
«Лужники» примут финал Медиалиги 4 июля. Матч открытия седьмого сезона планируют провести в Абхазии
16 марта, 19:42
Смолов о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Это преступление. Он подарил «Зениту» преимущество в матче, который складывался по сценарию «Спартака»
16 марта, 18:56Видео
Рекомендуем