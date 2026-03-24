Блогер Столяров: «Медиакоманда никогда не дойдет до РПЛ. Это без шансов. Надо выбросить мысль, что медиафутболу нужно в проффутбол»

Алексей Столяров: надо выбросить мысль, что медиафутболу нужно в проффутбол.

Блогер Алексей Столяров считает, что медиакомандам не нужно стремиться в профессиональный футбол.

Столяров выступает за СКА рэпера Басты в НаПике .

– Какой медиаклуб первым дойдет до РПЛ?

– Никакой. Это без шансов. Как Карпин сказал – нельзя им с профессионалами играть. Это нереально. Слишком большие уровни невозможного.

Это то же самое, что Джейк Пол с Джошуа боксировал, и в какой-то момент Джошуа решил его нокаутировать – и все.

Какие бы навыки суперские ни были, медиафутбол – это медиафутбол, профессиональный футбол – это профессиональный. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Нельзя смешивать никогда.

Мне кажется, надо вообще выбросить из головы точку зрения, что медиафутболу нужно в проффутбол. Это совершенно разное. Там люди этим с детства занимаются. А если медиафутбол попадет в проффутбол, то это уже не медиафутбол, а профессиональный, – сказал Столяров.

На канал Столярова в ютубе подписано более 5 млн человек.