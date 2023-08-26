Ну почему он так редко выходит на поле? Генич завалил шикарный гол со штрафного за ФК «Матч ТВ»
Через неделю стартует новый сезон WInline Медиалиги. Среди участников «Матч ТВ». Их состав уже пару сезонов скорее походит на коллектив из КФК или даже Второй лиги – комментаторы выходят на поле по великим праздникам. Зато в межсезонье «Матч» устраивает товарищеские матчи золотым составом с Романом Нагучевым, Константином Геничем и другими сотрудниками телеканала на поле.
24 августа как раз на такой товарняк в Москву в гости к комментаторам приехал самый олдовый медиафутбольный клуб Беларуси – Inform. Команда очень хотела в Медиалигу, но так и не получила ивайт в турнир (вместо них пригласили DMedia – медиаподразделение «Динамо» Минск).
Матч начался с быстрого гола белорусов. Но это не так важно. Я не буду вам рассказывать о ходе матча. Если интересно, можете узнать об игре в телеграм-канале ФК «Матч ТВ». У поста только одна цель – восхититься гениальным ударом со штрафного от Константина Генича.
Можно, конечно, говорить об вратаря ошибке вратаря, но лично меня это вообще не интересует в этом эпизоде. Думаю, Генича – тоже. Посмотрите на эту траекторию! Браво!
Социальные сети ФК «Матч ТВ» сразу отреагировали на произошедшее.
В первом сезоне Медиалиги Генич еще выходил на поле и даже забивал голы, но сейчас сконцентрировался на тренерской работе. Хотя это только повышает ценность гола. Константин физически не может отрабатывать назад, не готов к постоянным ускорениям, к прессингу. Но стандарты... Даже сейчас он один из лучших в этом. В медиафутболе уж точно!
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