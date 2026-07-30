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FONBET Кубок России. 1-й раунд. ФК «10» победил «Космос», 2Drots прошел «Орел»
Расписание и результаты матчей медиафутбольных команд в Кубке России.

Стартовал 1-й раунд FONBET Кубка России.

FONBET Кубок России

1-й раунд

28 июля, вторник

«БоМиК» – «Фанком БроукБойз» – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хвастухин (30), 0:2 – Земсков (60), 1:2 – Волков (87).

Матч прошел в Казани на стадионе «Трудовые резервы».

2Drots – «Орел» – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мазуров (29), 2:0 – Черномырдин (38). 

Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.

29 июля, среда

«Московская Застава-Кристалл» – «Красное Знамя-СиндЕкат» – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Бровчук (5, автогол), 1:1 – Титов (7), 1:2 – Герасимов (20), 1:3 – Доронин (71), 2:3 – Годзоев (86).

Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе Nova Arena.

СКА –  «Зенит» Пенза – 2:2 (1:1, 6:5 П)

Голы: 1:0 – Корж (12), 1:1 – Лапша (40, автогол), 2:1 – Сима (66, пенальти), 2:2 – Гейкин (93).

Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.

30 июля, четверг

ФК «10» – «Космос» – 3:2

Голы: 0:1 – Шарков (1), 1:1 – Кутузов (27), 1:2 – Лысов (53, автогол), 2:2 – Балашов (67), 3:2 – Кутузов (73).

Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Кубка России
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Комментарии

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А что, в 1 раунде больше клубов нет? О них писать не надо?
ОтветShadow1882
А что, в 1 раунде больше клубов нет? О них писать не надо?
так это раздел медиафутбола
ОтветРокко Сиффредди
так это раздел медиафутбола
Эта новость была открыты из раздела спорт.ру/футбол/новости
Ска же тоже на выезде играет?
Или с каких пор у Ска Ростов дом не в Ростове?🤔
ОтветShuhratKL
Ска же тоже на выезде играет? Или с каких пор у Ска Ростов дом не в Ростове?🤔
С тех пор как они в медиалиге играют и живут в Москве круглый год
ОтветEvil Man
С тех пор как они в медиалиге играют и живут в Москве круглый год
Так тогда они не Ска Ростов, а Ска Москва.
Кому интересно это говно!?
СКА Басты - ровного поля и вылета)
Феерия топовых команд.. держите в курсе)
А где Амкал?
Ответmot1v
А где Амкал?
В этом розыгрыше Амкал не получил приглашение, а в МФЛ-7 заняли четвертое место (оно не дает сыграть в Кубке России)
Ответmot1v
А где Амкал?
Наелись 💩)
Суперстад космос арена
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вперёд «Зенит» Пенза!
Ска, какая жебаста
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