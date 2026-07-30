FONBET Кубок России. 1-й раунд. ФК «10» победил «Космос», 2Drots прошел «Орел»

Стартовал 1-й раунд FONBET Кубка России.
FONBET Кубок России
1-й раунд
28 июля, вторник
«БоМиК» – «Фанком БроукБойз» – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Хвастухин (30), 0:2 – Земсков (60), 1:2 – Волков (87).
Матч прошел в Казани на стадионе «Трудовые резервы».
2Drots – «Орел» – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Мазуров (29), 2:0 – Черномырдин (38).
Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.
29 июля, среда
«Московская Застава-Кристалл» – «Красное Знамя-СиндЕкат» – 2:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Бровчук (5, автогол), 1:1 – Титов (7), 1:2 – Герасимов (20), 1:3 – Доронин (71), 2:3 – Годзоев (86).
Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе Nova Arena.
СКА – «Зенит» Пенза – 2:2 (1:1, 6:5 П)
Голы: 1:0 – Корж (12), 1:1 – Лапша (40, автогол), 2:1 – Сима (66, пенальти), 2:2 – Гейкин (93).
Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.
30 июля, четверг
ФК «10» – «Космос» – 3:2
Голы: 0:1 – Шарков (1), 1:1 – Кутузов (27), 1:2 – Лысов (53, автогол), 2:2 – Балашов (67), 3:2 – Кутузов (73).
Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.
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Или с каких пор у Ска Ростов дом не в Ростове?🤔