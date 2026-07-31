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Президент 2Drots Некит готов подписать Дзюбу и Заболотного: «Вообще с кайфом! Они могли бы усилить нашу команду»
Президент 2Drots Некит готов подписать Дзюбу и Заболотного.

Президент 2Drots Некит заявил, что хотел бы пригласить экс-форвардов «Спартака» Артема Дзюбу и Антона Заболотного в 2D.

– Рассматриваете ли вы приглашение в команду Дзюбу и Заболотного, которые сейчас свободные агенты?

– Вообще с кайфом! Был бы очень рад, если бы Дзюба и Заболотный хотели бы перейти к нам. Мне кажется, они могли бы усилить нашу команду. Тем более Заболотный знаком с нами, мы играли с 2Drots против ЦСКА, когда он был там. Welcome!

– Никаких конкретных контактов с Дзюбой не было?

– К сожалению, нет, но лето длинное, у нас будет возможность переговорить, – сказал Некит.

2Drots легко прошли раунд Кубка: стример отыграл 18 минут, Кудряшов провел прощальный матч

Как 2Drots пошуметь в Кубке? Идея, которая понравится всем

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoЦСКА
logoАнтон Заболотный
logo2Drots
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСпартак
logoНекит 2Drots

Комментарии

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И Ко-Ко забирайте и будет у вас нападение мечты ДзюКоЗе
И кокорина забирайте. А царя главным тренером. Будет у вас команда мечты
в 37 лет никому не нужен оказался,был бы толковым игроком нашел бы себе место в сша или на востоке с достойной зарплатой,как впрочем и делают добротные игроки 🤡
Дзюба в фк10 к Азамату может пойти, они вроде нормально контачат, он к нему на все шоу ходит
Правильно, подпишите дзюбу. Только потом, будешь по уши в дерьме, которое он на тебя выльет.
Зачем «это» в ленте? Всем :;(Х на этих «игроков»
И ещё Мусаева заберите пожалуйста.
Дуэт Дзюба - Заболотный - это сила, а в подыгрыш им берите Смолова, этот точно будет в головы попадать.
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