Президент 2Drots Некит готов подписать Дзюбу и Заболотного: «Вообще с кайфом! Они могли бы усилить нашу команду»
Президент 2Drots Некит готов подписать Дзюбу и Заболотного.
Президент 2Drots Некит заявил, что хотел бы пригласить экс-форвардов «Спартака» Артема Дзюбу и Антона Заболотного в 2D.
– Рассматриваете ли вы приглашение в команду Дзюбу и Заболотного, которые сейчас свободные агенты?
– Вообще с кайфом! Был бы очень рад, если бы Дзюба и Заболотный хотели бы перейти к нам. Мне кажется, они могли бы усилить нашу команду. Тем более Заболотный знаком с нами, мы играли с 2Drots против ЦСКА, когда он был там. Welcome!
– Никаких конкретных контактов с Дзюбой не было?
– К сожалению, нет, но лето длинное, у нас будет возможность переговорить, – сказал Некит.
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
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