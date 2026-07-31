Президент 2Drots Некит готов подписать Дзюбу и Заболотного: «Вообще с кайфом! Они могли бы усилить нашу команду»

Президент 2Drots Некит готов подписать Дзюбу и Заболотного.

Президент 2Drots Некит заявил, что хотел бы пригласить экс-форвардов «Спартака» Артема Дзюбу и Антона Заболотного в 2D.

– Рассматриваете ли вы приглашение в команду Дзюбу и Заболотного, которые сейчас свободные агенты?

– Вообще с кайфом! Был бы очень рад, если бы Дзюба и Заболотный хотели бы перейти к нам. Мне кажется, они могли бы усилить нашу команду. Тем более Заболотный знаком с нами, мы играли с 2Drots против ЦСКА , когда он был там. Welcome!

– Никаких конкретных контактов с Дзюбой не было?

– К сожалению, нет, но лето длинное, у нас будет возможность переговорить, – сказал Некит.

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