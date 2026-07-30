Медиакоманды выиграли 15 из 16 матчей первого раунда Кубка России

15 из 16 раз медиафутбольные команды прошли во второй раунд FONBET Кубка России за все время выступлений в турнире.

Впервые медиаклубы были приглашены в Кубок в 2022 году – тогда участие в нем приняли «Амкал» и 2Drots.

Единственной командой, не сумевшей победить в первом матче, является «Родина Медиа » – под руководством Андрея Каряки в 2023 году.

Чаще других во второй раунд пробивались 2Drots – пять раз.

В этом розыгрыше все пять медиакоманд прошли во второй раунд: 2Drots, ФК «10», СКА, «Фанком БроукБойз» и «Красное Знамя-СиндЕкат».

Возвращение Смолова, Ари и стримеров, последний матч Кудряшова. Новый поход медиаклубов в Кубке