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Медиакоманды выиграли 15 из 16 матчей первого раунда Кубка России

15 из 16 раз медиафутбольные команды прошли во второй раунд FONBET Кубка России за все время выступлений в турнире.

Впервые медиаклубы были приглашены в Кубок в 2022 году – тогда участие в нем приняли «Амкал» и 2Drots.

Единственной командой, не сумевшей победить в первом матче, является «Родина Медиа» – под руководством Андрея Каряки в 2023 году.

Чаще других во второй раунд пробивались 2Drots – пять раз.

В этом розыгрыше все пять медиакоманд прошли во второй раунд: 2Drots, ФК «10», СКА, «Фанком БроукБойз» и «Красное Знамя-СиндЕкат».

Возвращение Смолова, Ари и стримеров, последний матч Кудряшова. Новый поход медиаклубов в Кубке

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoАндрей Каряка
logoСКА Ростов
logo2Drots
logoФанком Броук Бойз
logoРодина Медиа
logoКрасное Знамя Ногинск
logoФК 10
logoСиндЕкат
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига

Комментарии

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Ну, сбитые лётчики из второго и третьего дивизионов сильнее четвёртого дивизиона. Великое достижение
Это отличный показатель того, что в Медиакомандах блогеров и прочих персонажей на поле нет, а играют такие же ногомячисты, как низших лигах, но стимул победы у них значительно выше, в то время как командам низших лиг кубок по сути не нужен.
ОтветЭндрю81
Это отличный показатель того, что в Медиакомандах блогеров и прочих персонажей на поле нет, а играют такие же ногомячисты, как низших лигах, но стимул победы у них значительно выше, в то время как командам низших лиг кубок по сути не нужен.
Да вряд ли прямо "не нужен". Просто они и технически не могут посоревноваться нормально, там разница в бюджетах и уровне игроков заметная все равно, ибо медиа игроков то и нет
ОтветKingOfTheDivan
Да вряд ли прямо "не нужен". Просто они и технически не могут посоревноваться нормально, там разница в бюджетах и уровне игроков заметная все равно, ибо медиа игроков то и нет
Комментарий скрыт
Цитата Питера Гриффина
Хорошая попытка, но "даже после этого я не Ипполит".
Формально медиаклубов 3, еще парочка просто объединились с любительскими командами, не думаю, что их корректно в эту статистику включать
Мутко такого бы не допустил!
Ну и?
Прошли и прошли
Кубок и раньше мало кого интересовал, примерно до четвертьфинала и сейчас не сильно больше изменилось
Ответopusmode_1117251832
Ну и? Прошли и прошли Кубок и раньше мало кого интересовал, примерно до четвертьфинала и сейчас не сильно больше изменилось
сейчас наоборот кубок перестает интересовать, когда вылетают все любительские клубы
и проиграют следующие 15 из 16
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