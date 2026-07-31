«Эгриси» пропустит Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования. Бывший клуб Уткина продолжит выступать в ЛФЛ

«Эгриси» пропустит WINLINE Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования.
Об этом объявили в клубном телеграм-канале:
«Дорогие болельщики! Вынуждены вам сообщить, что мы пропустим Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования. Очень жаль, что так вышло, но на данный момент другого пути нет.
Было много классных моментов. Громкие победы, стадионы чемпионата мира, бронзовые медали МФЛ-4 – все это нам подарила Медиалига.
Мы не прощаемся, но сейчас вынуждены взять паузу в рамках МФЛ. Команда продолжит существовать в ЛФЛ. Спасибо вам, что поддерживали нас даже в самые темные времена. Еще увидимся».
В седьмом сезоне МФЛ «Эгриси» занял последнее место в своей группе и не вышел в плей-офф. У клуба 1 победа и 5 поражений за сезон.
Президент «Эгриси» Вилсаком не посетил ни одного матча команды в МФЛ-7. Напомним, блогер стал президентом команды Василия Уткина в феврале 2025-го.
Ранее ФК «Банка» Алексея Гасилина и Фила Воронина объявил, что пропустит Кубок Медиалиги из-за финансовых проблем.
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Комментарии
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Для сохранения команды в ЛФЛ полляма в год будет достаточно. Это и краудфандингом можно поднять. В память о Васе люди помогут и я присоединился бы.