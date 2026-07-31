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  4. «Эгриси» пропустит Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования. Бывший клуб Уткина продолжит выступать в ЛФЛ

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«Эгриси» пропустит Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования. Бывший клуб Уткина продолжит выступать в ЛФЛ
«Эгриси» пропустит Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования.

«Эгриси» пропустит WINLINE Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования.

Об этом объявили в клубном телеграм-канале:

«Дорогие болельщики! Вынуждены вам сообщить, что мы пропустим Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования. Очень жаль, что так вышло, но на данный момент другого пути нет.

Было много классных моментов. Громкие победы, стадионы чемпионата мира, бронзовые медали МФЛ-4 – все это нам подарила Медиалига.

Мы не прощаемся, но сейчас вынуждены взять паузу в рамках МФЛ. Команда продолжит существовать в ЛФЛ. Спасибо вам, что поддерживали нас даже в самые темные времена. Еще увидимся».

В седьмом сезоне МФЛ «Эгриси» занял последнее место в своей группе и не вышел в плей-офф. У клуба 1 победа и 5 поражений за сезон.

Президент «Эгриси» Вилсаком не посетил ни одного матча команды в МФЛ-7. Напомним, блогер стал президентом команды Василия Уткина в феврале 2025-го.

Ранее ФК «Банка» Алексея Гасилина и Фила Воронина объявил, что пропустит Кубок Медиалиги из-за финансовых проблем.

Вилсакому больше не интересна Медиалига? Пропустил все матчи «Эгриси» в сезоне

Самый яркий клуб Медиалиги встал на паузу: нет денег. Тревожный сигнал для индустрии

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Эгриси»
logoWinline Кубок Медиалиги
logoЭгриси
logo«Wylsacom» Валентин Петухов
logoWinline Медиалига
медиафутбол и деньги
logoденьги
logoВасилий Уткин

Комментарии

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Петухов оказался петушарой, ничего удивительного
ОтветВ поисках смысла
Петухов оказался петушарой, ничего удивительного
Ты бы хотел вваливать свои личные деньги в этот чемодан без ручки?
ОтветВ поисках смысла
Петухов оказался петушарой, ничего удивительного
петухову некогда, ему надо макс рекламировать
Природа настолько очистилась, что действительно все возвращается на круги своя
Надо закрывать клуб. Предполагалось, что он продолжит существовать как дань уважения Уткину, но по факту, последние пару лет он фигурирует в новостях исключительно в контексте финансовых проблем. Выглядит все это очень печально.
ОтветPavel Fedorov
Надо закрывать клуб. Предполагалось, что он продолжит существовать как дань уважения Уткину, но по факту, последние пару лет он фигурирует в новостях исключительно в контексте финансовых проблем. Выглядит все это очень печально.
Уткин взял этот клуб в ЛФЛ, ребята играли и до него, почему сейчас его должны закрывать?! ЛФЛ это не смерть, тем более что они там играют в местном высшем дивизионе
Ну и ладно. Вася был президентом команды Эгриси в ЛФЛ, потом уже Осипов пришёл со своей клоунадой.
Для сохранения команды в ЛФЛ полляма в год будет достаточно. Это и краудфандингом можно поднять. В память о Васе люди помогут и я присоединился бы.
Для Василия это был личный проект. Нет Василия - нет проекта. Жаль
Вилсаком Вилсаком не захотел развивать проект
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