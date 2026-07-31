«Эгриси» пропустит Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования. Бывший клуб Уткина продолжит выступать в ЛФЛ

«Эгриси» пропустит Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования.

«Эгриси» пропустит WINLINE Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования.

Об этом объявили в клубном телеграм-канале:

«Дорогие болельщики! Вынуждены вам сообщить, что мы пропустим Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования. Очень жаль, что так вышло, но на данный момент другого пути нет.

Было много классных моментов. Громкие победы, стадионы чемпионата мира, бронзовые медали МФЛ-4 – все это нам подарила Медиалига.

Мы не прощаемся, но сейчас вынуждены взять паузу в рамках МФЛ. Команда продолжит существовать в ЛФЛ. Спасибо вам, что поддерживали нас даже в самые темные времена. Еще увидимся».

В седьмом сезоне МФЛ «Эгриси » занял последнее место в своей группе и не вышел в плей-офф. У клуба 1 победа и 5 поражений за сезон.

Президент «Эгриси» Вилсаком не посетил ни одного матча команды в МФЛ-7. Напомним, блогер стал президентом команды Василия Уткина в феврале 2025-го.

Ранее ФК «Банка» Алексея Гасилина и Фила Воронина объявил , что пропустит Кубок Медиалиги из-за финансовых проблем.

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