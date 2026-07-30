«Десятка» Мусагалиева обыграла «Космос» в дебютном матче Кубка России – 3:2

ФК «10» дебютировала в FONBET Кубке России.
Кубок России, Путь регионов, 1-й раунд
30 июля, четверг
ФК «10» – «Космос» – 3:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Шарков (1), 1:1 – Кутузов (27), 1:2 – Лысов (53, автогол), 2:2 – Балашов (67), 3:2 – Кутузов (73).
ФК «10»: Бурыченков, Тен, Лысов, Гудаев, Чичерин, Назаров, Мокаев, Кленкин, Шерешков, Данилин, Кутузов.
«Космос»: Пивунчиков, Шарков, Кормушин, Сукиасян, Абрамов, Гвоздев, Курбаналиев, Бабаев, Гусейнов, Шишнин, Арутюнов.
Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.
ФК «10» – медиафутбольный клуб комика и шоумена Азамата Мусагалиева, выступающий в WINLINE Медиалиге. Команда является чемпионом седьмого сезона МФЛ, обладателем Кубка Лиги-2025 и Суперкубка МФЛ-2025. За «Десятку» играют среди прочих экс-игроки РПЛ Брайн Идову, Александр Зотов, Никита Чичерин, Илья Кухарчук. Команду возглавляет экс-футболист сборной России Денис Лактионов.
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Комментарии
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Не какой-то там полуфинал ЧМ, прости господи, Франция - Испания.
30% игр не показали, все кушать ведь хотят, а государственные деньги - они не народные, поэтому народ нужно дополнительно доить.
И доить, как опытная доярка - во все 4 титьки, досуха.
ЛЧ смотрим на Ёкко.
ЧМ - на Кинопоиске.
Premier, Wink, Kion, Иви, Amediateka, Start - чё тормозим?
В американской медиалиге....
Тем, кто ненавидит медиалигу - сочувствую
Хотя мне непонятно за что их ненавидеть то
Вот и клубы профессиональной второй лиги обыгрывают даже
Ни у кого деньги не отбирают, за что их не любить мне лично непонятно