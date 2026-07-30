«Десятка» Мусагалиева обыграла «Космос» в дебютном матче Кубка России – 3:2

ФК «10» Мусагалиева дебютирует в FONBET Кубке России – против «Космоса».

ФК «10» дебютировала в FONBET Кубке России.

Кубок России, Путь регионов, 1-й раунд

30 июля, четверг

ФК «10» – «Космос» – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Шарков (1), 1:1 – Кутузов (27), 1:2 – Лысов (53, автогол), 2:2 – Балашов (67), 3:2 – Кутузов (73).



ФК «10»: Бурыченков, Тен, Лысов, Гудаев, Чичерин, Назаров, Мокаев, Кленкин, Шерешков, Данилин, Кутузов.

«Космос»: Пивунчиков, Шарков, Кормушин, Сукиасян, Абрамов, Гвоздев, Курбаналиев, Бабаев, Гусейнов, Шишнин, Арутюнов.

Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.

ФК «10» – медиафутбольный клуб комика и шоумена Азамата Мусагалиева , выступающий в WINLINE Медиалиге . Команда является чемпионом седьмого сезона МФЛ, обладателем Кубка Лиги-2025 и Суперкубка МФЛ-2025. За «Десятку » играют среди прочих экс-игроки РПЛ Брайн Идову, Александр Зотов , Никита Чичерин , Илья Кухарчук . Команду возглавляет экс-футболист сборной России Денис Лактионов.

Возвращение Смолова, Ари и стримеров, последний матч Кудряшова. Новый поход медиаклубов в Кубке