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  4. «Десятка» Мусагалиева обыграла «Космос» в дебютном матче Кубка России – 3:2

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«Десятка» Мусагалиева обыграла «Космос» в дебютном матче Кубка России – 3:2
ФК «10» Мусагалиева дебютирует в FONBET Кубке России – против «Космоса».

ФК «10» дебютировала в FONBET Кубке России.

Кубок России, Путь регионов, 1-й раунд

30 июля, четверг

ФК «10» – «Космос» – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Шарков (1), 1:1 – Кутузов (27), 1:2 – Лысов (53, автогол), 2:2 – Балашов (67), 3:2 – Кутузов (73).

ФК «10»: Бурыченков, Тен, Лысов, Гудаев, Чичерин, Назаров, Мокаев, Кленкин, Шерешков, Данилин, Кутузов.

«Космос»: Пивунчиков, Шарков, Кормушин, Сукиасян, Абрамов, Гвоздев, Курбаналиев, Бабаев, Гусейнов, Шишнин, Арутюнов.

Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.

ФК «10» – медиафутбольный клуб комика и шоумена Азамата Мусагалиева, выступающий в WINLINE Медиалиге. Команда является чемпионом седьмого сезона МФЛ, обладателем Кубка Лиги-2025 и Суперкубка МФЛ-2025. За «Десятку» играют среди прочих экс-игроки РПЛ Брайн Идову, Александр Зотов, Никита Чичерин, Илья Кухарчук. Команду возглавляет экс-футболист сборной России Денис Лактионов.

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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoFONBET Кубок России
logoМатч ТВ
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logoАлександр Зотов
logoИлья Кухарчук
logoНикита Чичерин
logoБрайн Идову
logoВторая лига Б
logoКосмос

Комментарии

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Ребята, откуда столько негатива в отношении команд Медиалиги? Они же не за госсчёт существуют, в отличии от большинства профессиональных клубов. Ну, неинтересно вам следить за Медиалигой, - пожалуйста, это ваше дело. Но презирать и ненавидеть должен же быть какой-то веский повод, разве нет? Я не слежу за Медиалигой, но у меня не возникает столько злости и негатива, как в комментариях.
ОтветLexxxus
Ребята, откуда столько негатива в отношении команд Медиалиги? Они же не за госсчёт существуют, в отличии от большинства профессиональных клубов. Ну, неинтересно вам следить за Медиалигой, - пожалуйста, это ваше дело. Но презирать и ненавидеть должен же быть какой-то веский повод, разве нет? Я не слежу за Медиалигой, но у меня не возникает столько злости и негатива, как в комментариях.
Потому что в ней участвуют такие персонажи,которых людьми-то сложно назвать,да они и сами к себе исключительно по кличкам обращаются
ОтветMolot19871
Потому что в ней участвуют такие персонажи,которых людьми-то сложно назвать,да они и сами к себе исключительно по кличкам обращаются
А почему сложно-то? Там что, убийцы или насильники играют? Вроде нет. Такие же люди, как и все. Много бывших профессиональных футболистов. В любых командах игроки друг друга по прозвищам называют, только это не афишируют. Неужели из-за этого можно презирать и ненавидеть? Для меня это странно.
Будем смотреть всей семьей!

(Нет)
ОтветПарень со двора Шмурнова
Будем смотреть всей семьей! (Нет)
Семейка Симпсонов?
ОтветПарень со двора Шмурнова
Будем смотреть всей семьей! (Нет)
Смотреть это не будем!!!Будем пить!!!
ФК 10 против«Космоса - звучит как финал разминки КВН
ОтветArnold224315
ФК 10 против«Космоса - звучит как финал разминки КВН
Лишь бы Дорохова не выпустили)
Ответfadorin
Лишь бы Дорохова не выпустили)
Пускай выпустят. Он жопу покажет или засосет кого нибудь
когда уже эта шарашка под названием медиалига развалится наконец?
Ответsquarefly
когда уже эта шарашка под названием медиалига развалится наконец?
Скоро, так как законодательство ужесточилось
Ответxforstx
Скоро, так как законодательство ужесточилось
Ну вы сказанули Законодательство Ужесточилось 😂😂😂
Что за дичь показывают по это у дрысло тв?🤬
ОтветAndrey 52Rus
Что за дичь показывают по это у дрысло тв?🤬
Деньги не пахнут)))
Наконец-то, нормальный футбол, достойные команды, техничные игроки, узнаваемые и харизматичные тренеры - на федеральном канале Матч-ТВ!
Не какой-то там полуфинал ЧМ, прости господи, Франция - Испания.
30% игр не показали, все кушать ведь хотят, а государственные деньги - они не народные, поэтому народ нужно дополнительно доить.
И доить, как опытная доярка - во все 4 титьки, досуха.
ЛЧ смотрим на Ёкко.
ЧМ - на Кинопоиске.
Premier, Wink, Kion, Иви, Amediateka, Start - чё тормозим?
Ого! За "Космос" Пеле играл!
В американской медиалиге....
Поздравляю десятку :)

Тем, кто ненавидит медиалигу - сочувствую

Хотя мне непонятно за что их ненавидеть то

Вот и клубы профессиональной второй лиги обыгрывают даже

Ни у кого деньги не отбирают, за что их не любить мне лично непонятно
ОтветМамонт Философ
Поздравляю десятку :) Тем, кто ненавидит медиалигу - сочувствую Хотя мне непонятно за что их ненавидеть то Вот и клубы профессиональной второй лиги обыгрывают даже Ни у кого деньги не отбирают, за что их не любить мне лично непонятно
Старики ворчат. Вот и все
Ответmancity111
Старики ворчат. Вот и все
да я и сам старик)))
Малорики!! Парни играют в футбол в кубке страны и побеждают пока комментаторы спортса в слюнях и с пульсацией в висках недоумевают. Просто красавцы.
ОтветДантист Крантист
Малорики!! Парни играют в футбол в кубке страны и побеждают пока комментаторы спортса в слюнях и с пульсацией в висках недоумевают. Просто красавцы.
Z- зависть называется, Мусагалиев в отличии от экспертов спортсру , создал команду, учавствуют в турнире.
Новые названия медиафутбольных команд, мфк Дура для Ольги Бузовой или Загитовой, и мфк Дилдо для семейки Рудковских 🤣
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