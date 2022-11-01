Семь голов, топовая атмосфера и рекорд по просмотрам. Класико 2Drots – «Амкал» получилось огненным 🔥

Четвертьфинал Winline Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots – определенно самая ожидаемая игра сезона. Во-первых, потому что это главное дерби ютуба. А во-вторых, еще никогда в Медиалиге команды не встречались друг с другом.

Начался матч с очень глупого пенальти в ворота «Амкала». Маменко хотел выбить мяч, а в итоге срубил Манну.

Бить пошел Сэмио. Вдолбил с левой. Маменко угол угадал, но такие не берутся.

Через несколько минут Левшук сфолил в своей штрафной, и реф снова поставил пенальти. На этот раз бить пошел Гудай. Тоже пробил влево, а Маменко улетел вправо.

Почти сразу же «Амкал» отыграл один мяч – Левшук прострелил, Кузькин замкнул.

Еще через минуту 2Drots забивать еще, но Маменко включил режим гения. Сначала отбил удар Кутуза, а потом вытащил добивание Фрола головой.

Тем не менее 2D успели до конца тайма отличиться еще раз. Манна со штрафного подал в штрафную, Кутуз скинул на Слона – тот в касание выстрелил в угол.

В начале второго тайма «дроты» сделали счет разгромым: Кутуз выбежал один на один с Маменко и подсек мяч над ним.

Но «Амкал» не сдавался – сначала лучший игрок в составе команды Левшук забил с пенальти.

А потом Шурыгин отыграл еще один мяч – все тот же Левшук подал с углового на ближнюю штангу, Дуб скинул дальше, мяч отскочил на линию вратарской, где был один Шурыгин. Кажется, один в штрафной «дротов» Шурыгин остался из-за повреждения Степа, который сам себе перед угловым ударил по икре. После гола ему потребовалась замена.

Оставшуюся часть матча было две интриги: сравняет ли «Амкал» и будет ли новый рекорд лиги по количеству зрителей онлайн?

Нет, «Амкал» не сравнял. Попытки команда Германа, конечно, предпринимала, но лучшее, на что они сподобились, это дальний удар Левина, с которым справился Великий Сычев.

А вот рекорд состоялся – в самом конце встречи у матча одновременно было более 129 тысяч зрителей.