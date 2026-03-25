Лукин посетил матч ФК «10» Мусагалиева против СКА Басты в НаПике

Защитник ЦСКА Матвей Лукин посетил матч ФК «10» Азамата Мусагалиева против СКА рэпера Басты в 1/4 финала НаПике.

Ранее другой футболист РПЛ Алексей Батраков посещал матч НаПике между «Банкой» и «Эгриси».

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал НаПике
весь день ждал эту новость!
почему так затянули?
теперь с лёгким сердцем и поспать можно))
кто этот лысый и что она такой испуганный? первый раз профиссилнального футболиста увидел,а не всяких там медиавылупков
Какой кал только ни выдумывают, чтобы детей от учёбы отвлекать.
2Drots разгромили «Броуков», «Амкал» прошел «Народную Команду» в четвертьфинале НаПике
вчера, 20:05
